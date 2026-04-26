La contundente respuesta de Hailey Bieber tras su apoyo viral a Billie Eilish en Coachella

Hailey Bieber volvió a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez el motivo fue un gesto que muchos usuarios en redes interpretaron como una muestra de apoyo y complicidad hacia Billie Eilish.
El momento ocurrió durante el segundo fin de semana de Coachella 2026, cuando Justin Bieber interpretó “One Less Lonely Girl” y Billie fue invitada a vivir una escena que para ella tenía un significado muy especial, ya que es una gran admiradora de Justin. Lo que parecía ser solo un instante emotivo del festival terminó convirtiéndose en una ola de comentarios a favor de Hailey y en una respuesta contundente de la modelo ante las disculpas.
Publicidad
Hailey Bieber apoya a Billie Eilish en Coachella durante show de Justin Bieber
El sábado 18 de abril de 2026, durante la presentación de Justin Bieber en Coachella, el cantante sorprendió al público al revivir uno de los momentos más recordados de su carrera con “One Less Lonely Girl”. En esta ocasión, la invitada especial fue Billie Eilish, quien desde niña ha sido admiradora del canadiense y no ocultó su emoción al formar parte de la dinámica.
Aunque en el escenario la atención estaba puesta en Billie y Justin, las redes pronto señalaron el papel de Hailey Bieber en ese instante. En videos grabados por asistentes, se observa a la modelo animando a Billie desde el público y alentándola con cariño para que se acercara al escenario. La cantante se mostró sorprendida, nerviosa y con lágrimas en los ojos mientras Justin le cantaba frente a miles de personas.
El gesto de Hailey se volvió viral en pocas horas y cambió el tono de la conversación en internet. Después de años de recibir críticas por su relación con Justin Bieber, muchos usuarios comenzaron a reconocerla como una “girl’s girl”, destacando que ayudó a Billie a cumplir un sueño de infancia sin buscar protagonismo.
Publicidad
Hailey Bieber responde a las críticas y a las disculpas tras momento viral con Billie Eilish
La viralización del momento provocó que miles de internautas revisaran la forma en que habían tratado a Hailey Bieber durante los últimos años. Algunos usuarios incluso comenzaron a ofrecerle disculpas públicas por el acoso digital, los señalamientos y los comentarios negativos que recibió desde que su relación con Justin se convirtió en tema constante de conversación.
Sin embargo, Hailey dejó claro que no estaba esperando ese tipo de validación. A través de sus historias de Instagram, la empresaria respondió con una frase directa: “Ahórrense las disculpas, la terapia ya está pagada”. También añadió un emoji de ojos en blanco y la expresión “Save it!”, dejando ver que prefiere mantenerse lejos de las disculpas tardías de quienes antes participaron en el hate.
Con ese mensaje, Hailey dio a entender que ya trabajó en su propio proceso de sanación y que actualmente está enfocada en su bienestar, su matrimonio con Justin Bieber y su hijo Jack Blues. Más tarde, durante su paso por la alfombra roja de la TIME100 Gala, reveló que el momento con Billie no fue improvisado, sino algo que ella y Justin habían planeado desde meses antes porque sabían lo importante que sería para la cantante.
Por su parte, Billie Eilish compartió en redes que no podía dejar de llorar y agradeció públicamente a Justin y Hailey por haber hecho posible esa experiencia.