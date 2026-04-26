La contundente respuesta de Hailey Bieber tras su apoyo viral a Billie Eilish en Coachella

Hailey Bieber responde a las críticas y a las disculpas tras momento viral con Billie Eilish

La viralización del momento provocó que miles de internautas revisaran la forma en que habían tratado a Hailey Bieber durante los últimos años. Algunos usuarios incluso comenzaron a ofrecerle disculpas públicas por el acoso digital, los señalamientos y los comentarios negativos que recibió desde que su relación con Justin se convirtió en tema constante de conversación.

Justin Bieber junto a su esposa Hailey Bieber

Sin embargo, Hailey dejó claro que no estaba esperando ese tipo de validación. A través de sus historias de Instagram, la empresaria respondió con una frase directa: “Ahórrense las disculpas, la terapia ya está pagada”. También añadió un emoji de ojos en blanco y la expresión “Save it!”, dejando ver que prefiere mantenerse lejos de las disculpas tardías de quienes antes participaron en el hate.

Hailey asegura que la relación con Justin comenzó cuando ya no estaba onvolucrado con Selena Gomez. (Getty Images)

Con ese mensaje, Hailey dio a entender que ya trabajó en su propio proceso de sanación y que actualmente está enfocada en su bienestar, su matrimonio con Justin Bieber y su hijo Jack Blues. Más tarde, durante su paso por la alfombra roja de la TIME100 Gala, reveló que el momento con Billie no fue improvisado, sino algo que ella y Justin habían planeado desde meses antes porque sabían lo importante que sería para la cantante.

Por su parte, Billie Eilish compartió en redes que no podía dejar de llorar y agradeció públicamente a Justin y Hailey por haber hecho posible esa experiencia.