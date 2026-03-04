Justin y Hailey Bieber no querían ser papás todavía: La modelo admite que su bebé no estaba en sus planes

Hailey Bieber habla sobre su tabique uterino

El último capítulo del podcast SHE MD , conducido por Mary Alice Haney, CEO de Ovii (suplemento alimenticio para equilibrio hormonal y metabólico), y por la Dra. Aliabadi, reconocida médica que es, además, la ginecóloga y obstetra de Hailey Bieber , la modelo y esposa de Justin Bieber fue invitada para hablar sobre el pequeño accidente cerebrovascular que tuvo, así como de sus complicaciones durante el embarazo.

El embarazo de Hailey resultó en el nacimiento de Jack Blues, el primer y hasta ahora único hijo de la modelo con Justin. (Instagram - @haileybieber)

Hailey comenzó con una revelación: en realidad Justin y ella no buscaban tener hijos en ese momento, por lo que Jack Blues “fue una sorpresa”. La modelo continuó hablando sobre el tabique uterino que tiene y cómo su ginecóloga, la Dra. Aliabadi, le comentó: “Tenemos que ver esto y mantenerlo checado antes de que te embaraces porque podría ser un problema potencial”.

Hailey supo que tenía tabique uterino desde antes de embarazarse. (/Getty Images)

La fundadora de Rhode también especificó que la Dra. incluso le habló sobre la posibilidad de ser intervenida en una “pequeña cirugía”, aunque en ese momento, Hailey no prestó importancia ya que no estaba en sus planes ser mamá aún: “Bueno, no estoy pensando en quedar embarazada en este momento, así que lo resolveremos cuando sea necesario”.

“Y después, mágicamente, quedé embarazada”, continuó relatando Hailey. La ginecóloga de la empresario definió la condición de Hailey de la siguiente manera: “El tabique uterino es genético, nacemos con él. Básicamente imagina que tienes un útero con forma normal pero dentro de la cavidad del útero imagina esta pequeña pared que atraviesa”. También especificó que se clasifican como leves, moderados o severos, siendo el de Hailey moderado.