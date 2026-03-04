Hailey Bieber habló recientemente sobre su embarazo en un podcast: reveló que fue de riesgo por una malformación en el útero conocida como tabique uterino, que divide parcial o totalmente el órgano. Hailey y su ginecóloga revelaron que el tabique de la modelo es moderado y no afectó el embarazo de Hailey, aunque sí representó un riesgo real.
Justin y Hailey Bieber no querían ser papás todavía: La modelo admite que su bebé no estaba en sus planes
Hailey Bieber habla sobre su tabique uterino
El último capítulo del podcast SHE MD , conducido por Mary Alice Haney, CEO de Ovii (suplemento alimenticio para equilibrio hormonal y metabólico), y por la Dra. Aliabadi, reconocida médica que es, además, la ginecóloga y obstetra de Hailey Bieber , la modelo y esposa de Justin Bieber fue invitada para hablar sobre el pequeño accidente cerebrovascular que tuvo, así como de sus complicaciones durante el embarazo.
Hailey comenzó con una revelación: en realidad Justin y ella no buscaban tener hijos en ese momento, por lo que Jack Blues “fue una sorpresa”. La modelo continuó hablando sobre el tabique uterino que tiene y cómo su ginecóloga, la Dra. Aliabadi, le comentó: “Tenemos que ver esto y mantenerlo checado antes de que te embaraces porque podría ser un problema potencial”.
La fundadora de Rhode también especificó que la Dra. incluso le habló sobre la posibilidad de ser intervenida en una “pequeña cirugía”, aunque en ese momento, Hailey no prestó importancia ya que no estaba en sus planes ser mamá aún: “Bueno, no estoy pensando en quedar embarazada en este momento, así que lo resolveremos cuando sea necesario”.
“Y después, mágicamente, quedé embarazada”, continuó relatando Hailey. La ginecóloga de la empresario definió la condición de Hailey de la siguiente manera: “El tabique uterino es genético, nacemos con él. Básicamente imagina que tienes un útero con forma normal pero dentro de la cavidad del útero imagina esta pequeña pared que atraviesa”. También especificó que se clasifican como leves, moderados o severos, siendo el de Hailey moderado.
Los riesgos que presentó Hailey Bieber durante su embarazo
La ginecóloga de Hailey expresó su preocupación por el embarazo de la modelo ya que debido a su tabique uterino moderado había un mayor riesgo de aborto: “El riesgo de ella [Hailey] era de entre 25% y 40% de abortar espontáneamente” y de “10% a 20% de parto prematuro”.
Hailey expresó que ese era su mayor preocupación ya que “mi mamá tuvo dos partos prematuros. Con mi hermana estuvo seis semanas adelantada y conmigo tres semanas adelantada”.
“Nos dimos cuenta de que mientras el bebé crecía, el tabique se estaba expandiendo. Todo se estaba abriendo y haciendo lo que debía hacer, por suerte”, de esta manera Hailey narró cómo todo salió bien durante la gestación de su hijo a pesar de la malformación del útero de la empresaria.
A pesar del riesgo de su embarazo, Jack Blues, el hijo de Hailey y Justin Bieber, nació el 22 de agosto de 2024 y actualmente tiene 1 año. En otras entrevistas, como en el evento Vogue Forces of Fashion , la modelo ha dejado ver lo importante que es para ella pasar tiempo junto a su hijo y esposo para mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal; por su parte, Justin ha compartido diversas fotografías junto al pequeño y la modelo, demostrando la importancia que dan ambos a sus papeles como padres.