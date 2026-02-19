Hailey Bieber revela preocupación por su salud tras sufrir un 'mini derrame cerebral' y someterse a cirugía de corazón

“Simplemente estoy muy fascinada con el cuerpo, la medicina y los doctores”, comentó Hailey Bieber, de 29 años, durante el episodio del miércoles 18 de febrero del podcast Therapuss de Jake Shane. “Y me encanta.”
Hailey, quien comparte un hijo con su esposo, Justin Bieber, mencionó cómo un susto médico cambió la forma en la que ve el área médica.
¿Qué fue lo que dijo Hailey Bieber en el podcast respecto a su salud?
“Hace un par de años tuve una situación médica muy loca. Tuve un mini derrame cerebral”, explicó Hailey Bieber. “Después descubrí que tenía un defecto cardíaco con el que nací, así que tuve que operarme. Suena realmente muy fuerte, pero entraron a través de la ingle y entre y salí del hospital el mismo día".
Después de pasar por la cirugía de corazón, llevó a Hailey a estar más pendiente sobre su salud.
“Esa situación me hizo estar un poco más hiper atenta a mi cuerpo y un poco más nerviosa con las cosas, procurando estar al pendiente de todo”, admitió. “Pero siempre he estado muy enfocada y fascinada con la salud”.
Concluyó: “También fue en parte lo que me llevó a querer empezar mi compañía de belleza, Rhode. Mi obsesión con el cuidado de la piel también viene de mi obsesión con la medicina”.
Hospitalización de Hailey Bieber en el 2022
Hailey fue hospitalizada en marzo del 2022 por un mini derrame cerebral. Poco después, en abril del mismo año, se sometió a un procedimiento de cierre de foramen oval permeable (PFO, por sus siglas en inglés) para sellar un orificio en su corazón, el cual, según contó Hailey Bieber, salió “muy bien” y transcurrió sin complicaciones.
Al año siguiente, Hailey Bieber reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado en su vida personal.
“Me gusta hacer bromas sobre cómo me siento porque a veces es más fácil que admitir que la estoy pasando mal”, escribió en sus Historias de Instagram en abril de 2023. “Pero, sinceramente, desde que empezó 2023 he vivido algunos de los momentos más tristes y difíciles de mi vida adulta, y mi mente y mis emociones han estado frágiles, por decirlo menos. Y sé que muchas otras personas se sienten igual que yo, así que solo quiero que sepan que no están solos 🫶".
En una segunda publicación, Hailey Bieber compartió un mensaje para quienes estén atravesando dificultades similares.
“Dicho esto, sigamos estando ahí los unos para los otros. Estemos para nuestros seres queridos, amigos, familia y hasta para desconocidos”, añadió. “Simplemente estemos para las personas… sigamos apoyándonos mutuamente incluso cuando sea difícil. Juntos somos mejores 🤍".