Hailey Bieber revela preocupación por su salud tras sufrir un 'mini derrame cerebral' y someterse a cirugía de corazón

¿Qué fue lo que dijo Hailey Bieber en el podcast respecto a su salud?

“Hace un par de años tuve una situación médica muy loca. Tuve un mini derrame cerebral”, explicó Hailey Bieber. “Después descubrí que tenía un defecto cardíaco con el que nací, así que tuve que operarme. Suena realmente muy fuerte, pero entraron a través de la ingle y entre y salí del hospital el mismo día".

Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Después de pasar por la cirugía de corazón, llevó a Hailey a estar más pendiente sobre su salud.

“Esa situación me hizo estar un poco más hiper atenta a mi cuerpo y un poco más nerviosa con las cosas, procurando estar al pendiente de todo”, admitió. “Pero siempre he estado muy enfocada y fascinada con la salud”.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Concluyó: “También fue en parte lo que me llevó a querer empezar mi compañía de belleza, Rhode. Mi obsesión con el cuidado de la piel también viene de mi obsesión con la medicina”.