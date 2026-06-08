'La niña futbolista', la canción de Julieta Venegas para el Mundial 2026 provoca gran polémica

¿Por qué 'La niña futbolista', de Julieta Venegas generó tantas críticas?

La canción, impulsada por instituciones culturales del Gobierno de México, busca promover la inclusión y visibilizar los obstáculos que enfrentan niñas y mujeres para practicar futbol. Sin embargo, el mensaje no fue recibido de forma unánime y rápidamente provocó reacciones encontradas entre usuarios y aficionados al deporte.

Gran parte de la discusión surgió en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron tanto la propuesta artística como la pertinencia del mensaje en el contexto de un Mundial masculino. Algunos consideraron que la canción no conectaba con el espíritu futbolero del torneo, mientras que otros criticaron su ejecución musical.



La trama es sobre una niña a la que le apasiona jugar fútbol, pero su papá se lo prohíbe por pensar que es "solo para hombres". Ella demuestra tener tanto talento que termina demostrando su valía en la cancha, callando los prejuicios de quienes la rodeaban.

La polémica escaló cuando internautas comenzaron a dejar comentarios negativos no solo en el video oficial, sino también en otras publicaciones del canal de YouTube de la artista. Ante la creciente ola de mensajes, los comentarios del videoclip fueron deshabilitados, aunque la conversación continuó en otras plataformas digitales.