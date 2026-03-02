Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Justin Bieber cumple 32 y los celebra de manera íntima con Hailey Bieber

Justin Bieber celebró su cumpleaños número 32 de forma sencilla: junto a su esposa Hailey Bieber
lun 02 marzo 2026 12:13 PM
Justin Bieber
Justin y Hailey Bieber (Instagram)

Este 1 de marzo, Justin Bieber celebró su cumpleaños número 32 de forma sencilla pero acompañado de su persona favorita: su esposa, Hailey Bieber.

El intérprete de Sorry compartió que no había “nadie” con quien preferiría pasar su día especial más que con ella, reafirmando así el amor y la complicidad que mantiene con la modelo y mamá de su hijo Jack Blues, de 18 meses.

Publicidad

Justin Bieber celebra su cumpleaños 32 junto a Hailey Bieber

Justin Bieber cumplió 32 años este 1 de marzo y lo celebró de manera íntima: en compañía de su esposa, Hailey Bieber. La fecha también dio motivo a mensajes cariñosos de su familia. Su mamá, Pattie Mallette, celebró al cantante con un dulce mensaje publicado en Instagram. Detalle que también tuvo su papá, Jeremy Bieber.

Justin y Hailey Bieber
Justin y Hailey Bieber (Instagram)

"No hay nadie con quien preferiría pasar mi cumpleaños que contigo", escribió el cantante junto a dos fotografías en las que aparece soplando las velas de un pastel de crema con fresas. A su lado, Hailey posa sonriente.

Posteriormente, la empresaria de 29 años compartió la publicación de Justin en sus propias historias de Instagram con el mensaje: "Dada mama, dada mama", en referencia a su hijo Jack Blues. La también empresaria acompañó el post con la canción "Man I need" de Olivia Dean.

Publicidad

Los mensajes de cumpleaños de los papás de Justin Bieber

La mamá de Justin Bieber , Pattie Mallette, se sumó a la celebración con un emotivo mensaje en Instagram. Acompañó la publicación con varias fotografías de la infancia del cantante a lo largo de los años y escribió: "Hace 32 años mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces".

Justin Bieber
Justin Bieber y su mamá (Instagram)

“Rezo porque este año esté lleno de claridad, confianza, redención, un sentido más profundo de quién eres, y la dirección y el favor de Dios sobre tu vida. Te amo, Justin Drew Bieber. Siempre", posteó.

Justin Bieber
Justin Bieber y su papá (Instagram)

Por su parte, el papá de Justin, Jeremy Bieber, celebró el cumpleaños de su hijo en su propia publicación de Instagram. Posteó una foto antigua de padre e hijo con la palabra “Bendecido”.

Pattie Mallette dio la bienvenida a Justin Bieber en 1994 junto a su entonces pareja, Jeremy Bieber. Además del cantante, Jeremy es padre de Jazmyn y Jaxon, fruto de su relación con Erin Wagner. Más tarde, al casarse con Chelsey Bieber en 2018, se convirtió también en padrastro de Allie, hija previa de ella, y juntos dieron la bienvenida a su hija Bay.

Publicidad

Tags

Justin Bieber

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad