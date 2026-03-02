Justin Bieber cumple 32 y los celebra de manera íntima con Hailey Bieber

Los mensajes de cumpleaños de los papás de Justin Bieber

La mamá de Justin Bieber , Pattie Mallette, se sumó a la celebración con un emotivo mensaje en Instagram. Acompañó la publicación con varias fotografías de la infancia del cantante a lo largo de los años y escribió: "Hace 32 años mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces".

Justin Bieber y su mamá (Instagram)

“Rezo porque este año esté lleno de claridad, confianza, redención, un sentido más profundo de quién eres, y la dirección y el favor de Dios sobre tu vida. Te amo, Justin Drew Bieber. Siempre", posteó.

Justin Bieber y su papá (Instagram)

Por su parte, el papá de Justin, Jeremy Bieber, celebró el cumpleaños de su hijo en su propia publicación de Instagram. Posteó una foto antigua de padre e hijo con la palabra “Bendecido”.

Pattie Mallette dio la bienvenida a Justin Bieber en 1994 junto a su entonces pareja, Jeremy Bieber. Además del cantante, Jeremy es padre de Jazmyn y Jaxon, fruto de su relación con Erin Wagner. Más tarde, al casarse con Chelsey Bieber en 2018, se convirtió también en padrastro de Allie, hija previa de ella, y juntos dieron la bienvenida a su hija Bay.