Justin Bieber cumple 32 y los celebra de manera íntima con Hailey Bieber

Este 1 de marzo, Justin Bieber celebró su cumpleaños número 32 de forma sencilla pero acompañado de su persona favorita: su esposa, Hailey Bieber.
El intérprete de Sorry compartió que no había “nadie” con quien preferiría pasar su día especial más que con ella, reafirmando así el amor y la complicidad que mantiene con la modelo y mamá de su hijo Jack Blues, de 18 meses.
Justin Bieber celebra su cumpleaños 32 junto a Hailey Bieber
Justin Bieber cumplió 32 años este 1 de marzo y lo celebró de manera íntima: en compañía de su esposa, Hailey Bieber. La fecha también dio motivo a mensajes cariñosos de su familia. Su mamá, Pattie Mallette, celebró al cantante con un dulce mensaje publicado en Instagram. Detalle que también tuvo su papá, Jeremy Bieber.
"No hay nadie con quien preferiría pasar mi cumpleaños que contigo", escribió el cantante junto a dos fotografías en las que aparece soplando las velas de un pastel de crema con fresas. A su lado, Hailey posa sonriente.
Posteriormente, la empresaria de 29 años compartió la publicación de Justin en sus propias historias de Instagram con el mensaje: "Dada mama, dada mama", en referencia a su hijo Jack Blues. La también empresaria acompañó el post con la canción "Man I need" de Olivia Dean.
Los mensajes de cumpleaños de los papás de Justin Bieber
La mamá de Justin Bieber, Pattie Mallette, se sumó a la celebración con un emotivo mensaje en Instagram. Acompañó la publicación con varias fotografías de la infancia del cantante a lo largo de los años y escribió: "Hace 32 años mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces".
“Rezo porque este año esté lleno de claridad, confianza, redención, un sentido más profundo de quién eres, y la dirección y el favor de Dios sobre tu vida. Te amo, Justin Drew Bieber. Siempre", posteó.
Por su parte, el papá de Justin, Jeremy Bieber, celebró el cumpleaños de su hijo en su propia publicación de Instagram. Posteó una foto antigua de padre e hijo con la palabra “Bendecido”.
Pattie Mallette dio la bienvenida a Justin Bieber en 1994 junto a su entonces pareja, Jeremy Bieber. Además del cantante, Jeremy es padre de Jazmyn y Jaxon, fruto de su relación con Erin Wagner. Más tarde, al casarse con Chelsey Bieber en 2018, se convirtió también en padrastro de Allie, hija previa de ella, y juntos dieron la bienvenida a su hija Bay.