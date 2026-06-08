Marc Anthony y Nadia Ferreira tiran la casa por la ventana en el baby shower de su hija

Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran el baby shower de su hija

Marc Anthony y Nadia Ferreira , quienes esperan a su primera hija en común, compartieron algunos detalles de la celebración a través de redes sociales, donde dejaron ver la emoción que viven ante la próxima llegada de la bebé.

Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran su baby shower de su hija (Instagram)

“Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que han hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento”, escribió Ferreira junto a una serie de fotografías del evento.

La fiesta destacó por su decoración, donde predominaron los tonos rosa pastel. El jardín elegido para la celebración se transformó en un espacio lleno de flores, mesas al aire libre y detalles personalizados para los invitados.

Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram)

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un impresionante pastel con forma de carreola, además de diversas dinámicas y juegos relacionados con la maternidad y la crianza, en los que participaron tanto los futuros padres como sus invitados.

Entre los asistentes destacaron nombres como Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan, quienes acompañaron a la pareja en este momento tan especial.

Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran su baby shower

¿Cómo se llamará lña hija de Nadie Ferreira y Marc Anthony?

La celebración también dejó una curiosa pista sobre el posible nombre de la bebé. Aunque ni Marc Anthony ni Nadia han revelado públicamente cómo se llamará su hija, varios de los adornos incluían una gran letra “M”.