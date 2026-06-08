La cuenta regresiva para la llegada de la nueva integrante de la familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira ya comenzó. La pareja celebró este fin de semana un baby shower en Miami, rodeados de familiares y un selecto grupo de amigos.
Marc Anthony y Nadia Ferreira tiran la casa por la ventana en el baby shower de su hija
Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran el baby shower de su hija
Marc Anthony y Nadia Ferreira , quienes esperan a su primera hija en común, compartieron algunos detalles de la celebración a través de redes sociales, donde dejaron ver la emoción que viven ante la próxima llegada de la bebé.
“Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que han hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento”, escribió Ferreira junto a una serie de fotografías del evento.
La fiesta destacó por su decoración, donde predominaron los tonos rosa pastel. El jardín elegido para la celebración se transformó en un espacio lleno de flores, mesas al aire libre y detalles personalizados para los invitados.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue un impresionante pastel con forma de carreola, además de diversas dinámicas y juegos relacionados con la maternidad y la crianza, en los que participaron tanto los futuros padres como sus invitados.
Entre los asistentes destacaron nombres como Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan, quienes acompañaron a la pareja en este momento tan especial.
¿Cómo se llamará lña hija de Nadie Ferreira y Marc Anthony?
La celebración también dejó una curiosa pista sobre el posible nombre de la bebé. Aunque ni Marc Anthony ni Nadia han revelado públicamente cómo se llamará su hija, varios de los adornos incluían una gran letra “M”.
La familia de Marc Anthony sigue creciendo
Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el pasado 28 de enero de 2026 que estaban esperando a su segundo hijo juntos, noticia que coincidió con la celebración de su tercer aniversario de bodas. Semanas después confirmaron que se trataba de una niña.
La bebé se convertirá en la hermana menor de Marcos Antonio, mejor conocido como Marquito, quien nació en junio de 2023 y es el primer hijo de la pareja.
Para el cantante, el nacimiento de su nuevo bebé marcará un capítulo importante en su vida familiar, ya que se convertirá en papá por octava vez.
El cantante ya es papá de Arianna Muñiz y Alex “Chase” Muñiz, este último adoptó y crió como suyo, de su relación junto a Debbie Rosado; de Cristian y Ryan Muñiz, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres; y de los mellizos Emme y Maximilian Muñiz, nacidos durante su relación con Jennifer Lopez.
Ahora, junto a Nadia Ferreira, el salsero se prepara para dar la bienvenida a una nueva integrante que su familia. Mientras llega ese momento, la pareja disfruta de los últimos preparativos previos a su nacimiento.