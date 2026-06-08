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Espectáculos

Marc Anthony y Nadia Ferreira tiran la casa por la ventana en el baby shower de su hija

A pocas semanas del nacimiento de su hija, Marc Anthony y Nadia Ferreira compartieron una emotiva reunión llena de detalles especiales y rodeados de sus seres queridos.
lun 08 junio 2026 10:15 AM
Marc Anthony y Nadia Ferreira
Nadia Ferreira y Marc Anthony (Instagram)

La cuenta regresiva para la llegada de la nueva integrante de la familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira ya comenzó. La pareja celebró este fin de semana un baby shower en Miami, rodeados de familiares y un selecto grupo de amigos.

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Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran el baby shower de su hija

Marc Anthony y Nadia Ferreira , quienes esperan a su primera hija en común, compartieron algunos detalles de la celebración a través de redes sociales, donde dejaron ver la emoción que viven ante la próxima llegada de la bebé.

Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran su baby shower de su hija (Instagram)

“Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que han hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento”, escribió Ferreira junto a una serie de fotografías del evento.

La fiesta destacó por su decoración, donde predominaron los tonos rosa pastel. El jardín elegido para la celebración se transformó en un espacio lleno de flores, mesas al aire libre y detalles personalizados para los invitados.

Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram)

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un impresionante pastel con forma de carreola, además de diversas dinámicas y juegos relacionados con la maternidad y la crianza, en los que participaron tanto los futuros padres como sus invitados.

Entre los asistentes destacaron nombres como Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan, quienes acompañaron a la pareja en este momento tan especial.

Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran su baby shower

¿Cómo se llamará lña hija de Nadie Ferreira y Marc Anthony?

La celebración también dejó una curiosa pista sobre el posible nombre de la bebé. Aunque ni Marc Anthony ni Nadia han revelado públicamente cómo se llamará su hija, varios de los adornos incluían una gran letra “M”.

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La familia de Marc Anthony sigue creciendo

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el pasado 28 de enero de 2026 que estaban esperando a su segundo hijo juntos, noticia que coincidió con la celebración de su tercer aniversario de bodas. Semanas después confirmaron que se trataba de una niña.

Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira (Getty Images )

La bebé se convertirá en la hermana menor de Marcos Antonio, mejor conocido como Marquito, quien nació en junio de 2023 y es el primer hijo de la pareja.

Para el cantante, el nacimiento de su nuevo bebé marcará un capítulo importante en su vida familiar, ya que se convertirá en papá por octava vez.

Marc Anthony
Marc Anthony (Getty Images)

El cantante ya es papá de Arianna Muñiz y Alex “Chase” Muñiz, este último adoptó y crió como suyo, de su relación junto a Debbie Rosado; de Cristian y Ryan Muñiz, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres; y de los mellizos Emme y Maximilian Muñiz, nacidos durante su relación con Jennifer Lopez.

Ahora, junto a Nadia Ferreira, el salsero se prepara para dar la bienvenida a una nueva integrante que su familia. Mientras llega ese momento, la pareja disfruta de los últimos preparativos previos a su nacimiento.

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