Cazzu consolida su proyección internacional con el lanzamiento de Latinaje en formato vinilo en Estados Unidos y el inicio de su gira Latinaje Tour por Norteamérica como una forma de sanación. La artista argentina fusiona la mística de lo clásico con una puesta en escena cargada de simbolismo, reafirmando su conexión emocional con el público a través de una propuesta artística tan física como profunda.
Cazzu inicia su Latinaje Tour en Estados Unidos con un show emocional y ritual de sanación
Cazzu lanza “Latinaje” en vinilo en Estados Unidos antes de su Latinaje Tour
Cazzu vuelve a captar la atención del público con el lanzamiento de “Latinaje” en formato vinilo en Estados Unidos, una apuesta que conecta su propuesta urbana con una experiencia musical más clásica, física y coleccionable. En una industria dominada por el streaming y el consumo inmediato, la cantante argentina decide recuperar el valor de escuchar un disco de manera pausada, completa y tangible.
El vinilo de “Latinaje” representa un movimiento importante dentro de esta etapa artística, ya que combina una estética vintage con el sello contemporáneo de Cazzu. El proyecto mezcla sonidos como trap, cumbia y tango, además de explorar elementos relacionados con sus raíces culturales, su evolución musical y una narrativa más personal.
Este lanzamiento acompaña el inicio de su Latinaje Tour por Norteamérica. La gira contempla más de 14 ciudades en Estados Unidos, con presentaciones en mercados importantes como Las Vegas, Phoenix, San José, Nueva York y Texas. De esta forma, Cazzu busca ofrecer a sus seguidores una experiencia más completa como el álbum en un formato físico pensado para coleccionistas y fans, por otro, una puesta en escena cargada de identidad, emoción y fuerza escénica.
Cazzu inicia su gira en Chicago con “Con otra”, ritual de sanación y cercanía con sus fans
El arranque de Latinaje Tour en Estados Unidos tuvo lugar en The Chicago Theatre, donde Cazzu ofreció un concierto marcado por la emoción, el simbolismo y una fuerte conexión con sus seguidores. Desde el escenario, la artista construyó una atmósfera íntima y catártica, en la que la música funcionó como un espacio de liberación personal y colectiva y como ella lo ha mencionado , es este proceso de sanación.
Uno de los momentos más comentados de la noche llegó en la parte final del show, cuando Cazzu hizo una pausa antes de interpretar “Con otra”, una de las canciones más exitosas y debatidas de su repertorio reciente. Antes de cantarla, la argentina preparó al público con una frase que desató aplausos y gritos: “Nos vamos a ir haciendo como una especie de ritual de sanación. Porque yo soy la madre Julieta”.
La reacción de los asistentes fue inmediata. El público coreó el tema mientras la cantante bailaba sonriente sobre el escenario, convirtiendo la interpretación en uno de los puntos más emocionales del concierto. “Con otra” ha generado una fuerte conversación en redes sociales por su letra, que aborda temas como la infidelidad, el karma y las inseguridades dentro de una relación sentimental.
La cercanía con sus fans continuó después del concierto, cuando Cazzu sorprendió a quienes la esperaban afuera del recinto al acercarse y repartirles pastel. El gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes no solo disfrutaron de una noche musical, sino también de un momento inesperado y personal con la artista.
Si bien la canción se integra en su propuesta artística, el público la ha vinculado inevitablemente con su ruptura con Christian Nodal y el posterior romance del cantante con Ángela Aguilar.