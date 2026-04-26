Cazzu inicia su Latinaje Tour en Estados Unidos con un show emocional y ritual de sanación

Cazzu inicia su gira en Chicago con “Con otra”, ritual de sanación y cercanía con sus fans

El arranque de Latinaje Tour en Estados Unidos tuvo lugar en The Chicago Theatre, donde Cazzu ofreció un concierto marcado por la emoción, el simbolismo y una fuerte conexión con sus seguidores. Desde el escenario, la artista construyó una atmósfera íntima y catártica, en la que la música funcionó como un espacio de liberación personal y colectiva y como ella lo ha mencionado , es este proceso de sanación.

Cazzu anuncia gira

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó en la parte final del show, cuando Cazzu hizo una pausa antes de interpretar “Con otra”, una de las canciones más exitosas y debatidas de su repertorio reciente. Antes de cantarla, la argentina preparó al público con una frase que desató aplausos y gritos: “Nos vamos a ir haciendo como una especie de ritual de sanación. Porque yo soy la madre Julieta”.

La reacción de los asistentes fue inmediata. El público coreó el tema mientras la cantante bailaba sonriente sobre el escenario, convirtiendo la interpretación en uno de los puntos más emocionales del concierto. “Con otra” ha generado una fuerte conversación en redes sociales por su letra, que aborda temas como la infidelidad, el karma y las inseguridades dentro de una relación sentimental.

La cercanía con sus fans continuó después del concierto, cuando Cazzu sorprendió a quienes la esperaban afuera del recinto al acercarse y repartirles pastel. El gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes no solo disfrutaron de una noche musical, sino también de un momento inesperado y personal con la artista.

Si bien la canción se integra en su propuesta artística, el público la ha vinculado inevitablemente con su ruptura con Christian Nodal y el posterior romance del cantante con Ángela Aguilar.