Christian Nodal habla por primera vez de la demanda contra Cazzu

La relación entre Nodal y Cazzu tras su separación

La relación entre Christian Nodal y Cazzu terminó poco después del nacimiento de su hija Inti en 2023. Desde entonces, ambos han continuado con sus carreras musicales, pero también han surgido varios comentarios públicos sobre su relación como padres.

En entrevistas recientes, Cazzu mencionó que no considera completamente justo el acuerdo económico que tienen respecto a la manutención de la niña, ya que los gastos de la menor pueden ser bastante altos, en una entrevista reciente la cantante mencionó “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo” y también ha comentado que el cantante no convive con su hija tan seguido como ella quisiera.

Cazzu y Christian Nodal con su hija Inti. (Instagram)

A pesar de estos desacuerdos, Nodal ha enfatizado que su prioridad es el bienestar de Inti. No obstante, el principal conflicto entre ellos radica en que el cantante insiste en protegerla del escrutinio público, asegurando que su objetivo es que la pequeña crezca lejos de la presión mediática que suele rodear a las familias de artistas. Por otro lado, Cazzu ha adoptado una postura más abierta y no teme compartir momentos de la pequeña Inti en redes sociales con frecuencia.

Mientras tanto, este tema sigue generando debate entre los seguidores de ambos artistas. Algunos apoyan a Christian, argumentando que es mejor que la pequeña crezca alejada del ojo público, mientras que otros defienden a Cazzu, señalando que no hay problema en que comparta momentos con su hija