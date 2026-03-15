Christian Nodal habla por primera vez de la demanda contra Cazzu

Christian Nodal ha vuelto a ser el centro de atención tras hablar abiertamente sobre la demanda que mantiene con su expareja, la cantante argentina Cazzu , madre de su hija Inti . Este tema ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, especialmente debido a los recientes cambios en la vida personal del intérprete de música regional mexicana, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar .
Durante un breve encuentro con la prensa en México, el cantante aprovechó para aclarar algunos puntos sobre el proceso legal que enfrenta con la artista argentina. Según explicó, la demanda no está relacionada con cuestiones económicas ni con la custodia de la niña, sino con la exposición de Inti en redes sociales. Nodal expresó su preocupación al respecto, señalando que no está de acuerdo con que su hija sea expuesta públicamente. “La demanda que tengo va por ahí, para que no la tengan expuesta en redes”, declaró el cantante.