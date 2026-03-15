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Espectáculos

Christian Nodal habla por primera vez de la demanda contra Cazzu

Christian Nodal habló por primera vez sobre la demanda que mantiene con Cazzu y explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor tenga demasiada exposición en redes sociales.
dom 15 marzo 2026 12:48 PM
Christian Nodal y Cazzu
Christian Nodal y Cazzu (Shutterstock)

Christian Nodal ha vuelto a ser el centro de atención tras hablar abiertamente sobre la demanda que mantiene con su expareja, la cantante argentina Cazzu , madre de su hija Inti . Este tema ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, especialmente debido a los recientes cambios en la vida personal del intérprete de música regional mexicana, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar .

Durante un breve encuentro con la prensa en México, el cantante aprovechó para aclarar algunos puntos sobre el proceso legal que enfrenta con la artista argentina. Según explicó, la demanda no está relacionada con cuestiones económicas ni con la custodia de la niña, sino con la exposición de Inti en redes sociales. Nodal expresó su preocupación al respecto, señalando que no está de acuerdo con que su hija sea expuesta públicamente. “La demanda que tengo va por ahí, para que no la tengan expuesta en redes”, declaró el cantante.

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El cantante Christian Nodal quiere que Inti decida su propio camino

Durante la conversación con los medios, también le preguntaron al cantante si imagina que su hija podría seguir los pasos de sus padres y dedicarse al mundo del espectáculo cuando crezca.

Christian Nodal y Cazzu en Paris Fashion Week
Christian Nodal y Cazzu viajaron a Francia con su hija Inti para estar en Paris Fashion Week (Instagram)

Sin embargo Nodal explicó que prefiere mantener ese tema en privado por ahora y que aún esta muy pequeña para saberlo. Según dijo, quiere que Inti tenga la oportunidad de decidir por sí misma qué quiere hacer cuando sea mayor, sin sentir presión por haber estado expuesta desde pequeña.

Al ser cuestionado el cantante declaro “Me lo estoy reservando para que lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, sea 100% su decisión. Estoy procurando que esté lo menos expuesta posible en redes” resaltando que lo más importante es que su hija pueda tener una vida normal y que más adelante sea ella quien decida si quiere o no formar parte del mundo público.

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La relación entre Nodal y Cazzu tras su separación

La relación entre Christian Nodal y Cazzu terminó poco después del nacimiento de su hija Inti en 2023. Desde entonces, ambos han continuado con sus carreras musicales, pero también han surgido varios comentarios públicos sobre su relación como padres.

En entrevistas recientes, Cazzu mencionó que no considera completamente justo el acuerdo económico que tienen respecto a la manutención de la niña, ya que los gastos de la menor pueden ser bastante altos, en una entrevista reciente la cantante mencionó “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo” y también ha comentado que el cantante no convive con su hija tan seguido como ella quisiera.

nodal-cazzu-hija
Cazzu y Christian Nodal con su hija Inti. (Instagram)

A pesar de estos desacuerdos, Nodal ha enfatizado que su prioridad es el bienestar de Inti. No obstante, el principal conflicto entre ellos radica en que el cantante insiste en protegerla del escrutinio público, asegurando que su objetivo es que la pequeña crezca lejos de la presión mediática que suele rodear a las familias de artistas. Por otro lado, Cazzu ha adoptado una postura más abierta y no teme compartir momentos de la pequeña Inti en redes sociales con frecuencia.

Mientras tanto, este tema sigue generando debate entre los seguidores de ambos artistas. Algunos apoyan a Christian, argumentando que es mejor que la pequeña crezca alejada del ojo público, mientras que otros defienden a Cazzu, señalando que no hay problema en que comparta momentos con su hija

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Christian Nodal Cazzu

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