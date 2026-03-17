Cazzu reacciona a la demanda de Christian Nodal: publica nuevas fotos con Inti

Cazzu reacciona a la demanda de Christian Nodal con nuevas fotos de Inti

A través de su cuenta de Instagram, Cazzu compartió un carrete de fotos y videos como resumen de sus últimos días, en los que incluyó momentos sobre el escenario con su hija, durante ensayos y también durante sus vacaciones. La publicación estuvo acompañada únicamente por un emojis de un beso y un corazón. De esta forma, y sin añadir ningún mensaje, volvió a mostrar a la pequeña Inti en redes sociales.

Cazzu e Inti (Instagram)

El post comienza con Julieta en una sesión de fotos, seguido de recuerdos de sus conciertos recientes y apariciones junto a amigos cercanos como Lali Expósito y Nico Cotton. Hacia el final, también incluye una serie de momentos compartidos con Inti.

Entre las imágenes que más enternecieron a sus seguidores destacan varias escenas: Julieta junto a la hija de La Joaqui bajando unas escaleras disfrazadas de princesas; otra en la que usan tacones de juguete; y distintas postales de madre e hija caminando a la orilla del mar, jugando con la arena y luciendo vestidos veraniegos.

En su publicación, Cazzu también compartió un video en el que se le ve durante uno de sus ensayos y cantando ‘Engreído’, un tema de la argentina con Elena Rose que muchos de sus fan han interpretado como una indirecta a Chrisntian Nodal: “Si te preguntan contarás tu versión, echándole tierra a mi nombre; a diferencia de ti, callaré que duró poco, no porque fuera una noche”, se escucha cantar a la argentina.