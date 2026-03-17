Cazzu reacciona a la demanda de Christian Nodal: publica nuevas fotos con Inti

Tras el show que ofreció el fin de semana en el Palenque de Texcoco, Christian Nodal habló con la prensa sobre la demanda contra Cazzu. El cantante explicó su postura sobre la custodia, la pensión y su deseo de proteger a su hija Inti de la exposición en redes.
Sin embargo, la mañana del lunes la artista argentina regresó a Instagram con nuevas fotos junto a la niña, lo que despertó de nueva cuenta la polémica, pues tal parece que ha ignorado la petición del cantante al compartir nuevos momentos entre mamá e hija.
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Cazzu reacciona a la demanda de Christian Nodal con nuevas fotos de Inti
A través de su cuenta de Instagram, Cazzucompartió un carrete de fotos y videos como resumen de sus últimos días, en los que incluyó momentos sobre el escenario con su hija, durante ensayos y también durante sus vacaciones. La publicación estuvo acompañada únicamente por un emojis de un beso y un corazón. De esta forma, y sin añadir ningún mensaje, volvió a mostrar a la pequeña Inti en redes sociales.
El post comienza con Julieta en una sesión de fotos, seguido de recuerdos de sus conciertos recientes y apariciones junto a amigos cercanos como Lali Expósito y Nico Cotton. Hacia el final, también incluye una serie de momentos compartidos con Inti.
Entre las imágenes que más enternecieron a sus seguidores destacan varias escenas: Julieta junto a la hija de La Joaqui bajando unas escaleras disfrazadas de princesas; otra en la que usan tacones de juguete; y distintas postales de madre e hija caminando a la orilla del mar, jugando con la arena y luciendo vestidos veraniegos.
En su publicación, Cazzu también compartió un video en el que se le ve durante uno de sus ensayos y cantando ‘Engreído’, un tema de la argentina con Elena Rose que muchos de sus fan han interpretado como una indirecta a Chrisntian Nodal: “Si te preguntan contarás tu versión, echándole tierra a mi nombre; a diferencia de ti, callaré que duró poco, no porque fuera una noche”, se escucha cantar a la argentina.
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Christian Nodal habla de la demanda contra Cazzu
En declaraciones recientes al finalizar su presentación en el Palenque de Texcoco, Christian Nodalexplicó ante la prensa que la demanda presentada en México ya fue aceptada y que la notificación está próxima a Cazzu en Argentina.
El cantante mexicano detalló que sus solicitudes legales buscan acordar tanto la manutención como la regulación de la exposición pública de su única hija, de dos años de edad.
“Yo la verdad estoy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, mencionó, además agregó que con su demanda contra Cazzu busca: “que se regule una manutención y se regulen las visitas y tiempo con ella, verla, para empezar".
Durante su encuentro con los medios, también le preguntaron al cantante si imagina que su hija podría seguir los pasos de sus papás y dedicarse al mundo del espectáculo cuando crezca. Sin embargo Nodal explicó que quiere que Inti tenga la oportunidad de decidir por sí misma qué quiere hacer cuando sea mayor
“Me lo estoy reservando para que lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, sea 100% su decisión. Estoy procurando que esté lo menos expuesta posible en redes” resaltó.