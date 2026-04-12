La reacción de Christian Nodal a la polémica por el parecido de la modelo de su video en 'Un vals' con Cazzu

Declaraciones de Christian Nodal: “Lo único que me queda es mi voz”

El propio Christian Nodal se pronunció a través de sus historias de Instagram. Con un tono directo y visiblemente molesto, el cantante se deslindó por completo de la decisión del casting y aprovechó para expresar su frustración sobre el control que tiene sobre su propia imagen y carrera.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió Nodal.

Mensaje de Christian Nodal (Instagram)

Christian Nodal ha dejado claro en varias ocasiones que busca que sus videos sean completamente artísticos y no se mezclen con su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, una decisión de casting que parecía inofensiva terminó reavivando las comparaciones con Cazzu y Ángela Aguilar, generando un nuevo malentendido. El cantante también recalcó que este tipo de decisiones no siempre dependen de él, ya que la visión creativa suele estar en manos de otros equipos.

Por su parte, la modelo Dagna Mata reaccionó visiblemente afectada y defendió su trabajo a través de Instagram: “Ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie. Me duele ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen con otra persona. Yo tuve que emigrar de un país para lograr mi sueño que es modelar y crecer en la industria de la moda”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

El director Juan Antonio Barbazán también reveló un mensaje privado que recibió de Nodal tras el estallido de la polémica: “Parece que me odias, me has metido en un gran lío”. Y añadió: “A final de cuentas todos salimos perjudicados: nosotros como casa productora, la modelo, y por supuesto Nodal”.