La reacción de Christian Nodal a la polémica por el parecido de la modelo de su video en 'Un vals' con Cazzu

Hace unos días, Christian Nodal estrenó el video musical de “Un Vals”, uno de los sencillos de su nuevo disco. El clip utiliza un formato de pantalla dividida: en el lado izquierdo, el artista aparece cantando en vivo mientras que en el derecho se desarrolla una historia romántica protagonizada por Dagna Mata, una creadora de contenido mexicana.
En muy poco tiempo, el video se convirió en tendencia luego de que varios cibernautas señalaran un fuerte parecido físico entre Dagna y dos mujeres muy importantes en la vida sentimental de Nodal: su expareja Cazzu y su actual esposa,Ángela Aguilar . Las comparaciones se viralizaron rápidamente con montajes, memes y acusaciones de que se trataba de una estrategia publicitaria deliberada para generar polémica y mantener al cantante en el centro de atención.
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Declaraciones de Christian Nodal: “Lo único que me queda es mi voz”
El propio Christian Nodal se pronunció a través de sus historias de Instagram. Con un tono directo y visiblemente molesto, el cantante se deslindó por completo de la decisión del casting y aprovechó para expresar su frustración sobre el control que tiene sobre su propia imagen y carrera.
“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió Nodal.
Christian Nodal ha dejado claro en varias ocasiones que busca que sus videos sean completamente artísticos y no se mezclen con su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, una decisión de casting que parecía inofensiva terminó reavivando las comparaciones con Cazzu y Ángela Aguilar, generando un nuevo malentendido. El cantante también recalcó que este tipo de decisiones no siempre dependen de él, ya que la visión creativa suele estar en manos de otros equipos.
Por su parte, la modelo Dagna Mata reaccionó visiblemente afectada y defendió su trabajo a través de Instagram: “Ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie. Me duele ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen con otra persona. Yo tuve que emigrar de un país para lograr mi sueño que es modelar y crecer en la industria de la moda”.
El director Juan Antonio Barbazán también reveló un mensaje privado que recibió de Nodal tras el estallido de la polémica: “Parece que me odias, me has metido en un gran lío”. Y añadió: “A final de cuentas todos salimos perjudicados: nosotros como casa productora, la modelo, y por supuesto Nodal”.
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El director Juan Antonio Barbazán declaró: “Ha sido un error nuestro”
El director español Juan Antonio Barbazán, responsable del video, ofreció una rueda de prensa virtual desde Madrid para aclarar los hechos. Sus declaraciones fueron directas, asumió responsabilidad y deslindó completamente a Nodal de la elección de la modelo.
“Ha sido un error nuestro no darnos cuenta que esto podía pasar”, admitió Barbazán ante Billboard Español. Explicó detalladamente el proceso: “El casting fue hecho por nosotros, la casa productora. Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, algo que no fue fácil conseguir, y nos pasaron el perfil de Dagna. Nos gustó y por eso la elegimos. En este caso la elección fue mía por parte de dirección”.
El director fue tajante al señalar que Christian Nodal nunca vio a la modelo antes del estreno del video: “Christian no la vio. Lo que se está comentando del parecido con Cazzu y Ángela se nos pasó a nosotros. En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo. No consideramos que fuera relevante mostrársela a Christian”.
Además, aclaró quién tuvo la última palabra en la aprobación: “JG Music aprobó el video, no Christian Nodal. En este caso el cliente es JG Music. Nosotros le entregamos a ellos los videos y damos por hecho que estaban aprobados si no nos dicen nada”.
El director insistió en que, desde el inicio de la colaboración, Nodal les pidió que los videos fueran artísticos y no tuvieran relación con su vida personal. “Los videos son una parte pequeñita de su proyecto y de eso no se encarga él”, concluyó el director finalizando con que Christian no era responsable , fue un error de comunicación.