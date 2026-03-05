Cazzu rompió el silencio y defendió con firmeza su postura en la reciente polémica desatada por la canción “Rosita”, de Tainy con Rauw Alejandro y Jhayco, que incluye una línea aludiendo al rápido matrimonio de su expareja Christian Nodal con Ángela Aguilar.
"Me arrepiento de muy pocas cosas": Cazzu habla de Christian Nodal y la polémica por 'Rosita'
Cazzu rompió el silencio y defendió con firmeza su postura en la reciente polémica desatada por la canción “Rosita”, de Tainy con Rauw Alejandro y Jhayco, que incluye una línea aludiendo al rápido matrimonio de su expareja Christian Nodal con Ángela Aguilar.
Cazzu habla de Christian Nodal y la polémica por 'Rosita'
En una entrevista concedida al programa “El Gordo y la Flaca” de Univisión, la intérprete de 32 años aseguró que no se arrepiente de su texto conocido como “Tiradera”, donde criticó la “legendaria camaradería entre varones” en la industria musical y el uso del “chisme” por encima del arte.
La controversia explotó a finales de febrero, tras el estreno de “Rosita”, que incluye el verso: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, que muchos interpretaron como burla al abandono de Cazzu por parte de Nodal tras el nacimiento de su hija Inti, y su boda express con Ángela Aguilar.
Cazzu respondió con un extenso texto en Substack titulado “Tiradera”, donde cuestionó la hipocresía masculina en el género urbano y defendió que su hija es la verdadera víctima de la situación.
Nodal reaccionó en redes sociales, minimizando la frase como un “dramón por una barra” y acusando a Cazzu de usar la maternidad como escudo o argumento en la narrativa pública.
En la entrevista, Cazzu fue cuestionada directamente sobre si se arrepiente de haber publicado ese texto que dividió opiniones y enfureció a Nodal. Su respuesta fue contundente:
“No, para nada. Me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento en este momento, como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa.”
La cantante, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli y conocida como “La Jefa” o “Nena Trampa”,
explicó que sus declaraciones no son personales, sino que responden a un sentido colectivo y necesario.
"No quiero que todo el mundo me ame", Cazzu habla de su temor a no llenar conciertos
“Cuando siento que hace falta algo, trato de que sea lo más prudente y lo más exacto y ya está. Las cosas que digo no las digo por mí, las cosas que no digo son las que hago por mí y por mi hija, en realidad. Las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados, me puedo equivocar, pero lo hago desde un lugar siempre colectivo, nunca personal del todo", aseguró.
Cazzu enfatizó que su meta actual es actuar con conciencia, especialmente por Inti, quien, según ella, entiende lo que pasa: “pero ella entiende todo, en realidad, lo que pasa, lo que mamá hace”.
Sobre la crítica a la “camaradería entre varones” en su texto original, reiteró su visión del género:
“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome.”
La artista también abordó las críticas generales y el temor a no llenar conciertos o rechazos por su discurso:
“Soy muy orgullosa del público que no esté de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame porque creo que no es real. ¿Hay artistas amados por todo el mundo? No lo sé. La gente a veces no está de acuerdo con tu discurso, tu forma, con lo que piensas, no lo que crees y eso está bien”, aseguró.
Respecto a si se arrepiente de mensajes dirigidos a Rauw Alejandro (quien aclaró no haber escrito la línea polémica), Cazzu fue clara en mantener su posición: no lamenta haber alzado la voz por un bien común, eligiendo palabras prudentes en el momento adecuado.
“A mí me pasan un montón de cosas como a todo el mundo le pasa y por el otro lado, es como una pantalla de mi vida lo que la gente ve.”