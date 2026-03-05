"Me arrepiento de muy pocas cosas": Cazzu habla de Christian Nodal y la polémica por 'Rosita'

Cazzu habla de Christian Nodal y la polémica por 'Rosita'

En una entrevista concedida al programa “El Gordo y la Flaca” de Univisión, la intérprete de 32 años aseguró que no se arrepiente de su texto conocido como “Tiradera”, donde criticó la “legendaria camaradería entre varones” en la industria musical y el uso del “chisme” por encima del arte.

La controversia explotó a finales de febrero, tras el estreno de “Rosita”, que incluye el verso: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, que muchos interpretaron como burla al abandono de Cazzu por parte de Nodal tras el nacimiento de su hija Inti, y su boda express con Ángela Aguilar.

Cazzu (Cortesía )

Cazzu respondió con un extenso texto en Substack titulado “Tiradera”, donde cuestionó la hipocresía masculina en el género urbano y defendió que su hija es la verdadera víctima de la situación.

Nodal reaccionó en redes sociales, minimizando la frase como un “dramón por una barra” y acusando a Cazzu de usar la maternidad como escudo o argumento en la narrativa pública.

En la entrevista, Cazzu fue cuestionada directamente sobre si se arrepiente de haber publicado ese texto que dividió opiniones y enfureció a Nodal. Su respuesta fue contundente:

“No, para nada. Me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento en este momento, como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa.”

La cantante, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli y conocida como “La Jefa” o “Nena Trampa”,

explicó que sus declaraciones no son personales, sino que responden a un sentido colectivo y necesario.