Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos tras ocho meses de relación

Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometen tras ocho meses de relación

Aunque ni el cantante ni la actriz han confirmado públicamente la noticia, la especulación se disparó luego de que Kravitz fuera fotografiada con un llamativo anillo en el dedo anular izquierdo mientras estaba en Londres.

Ahora, según las declaraciones que una fuente cercana a la pareja dio a Page, Six, Harry Styles y Zoë Kravitz están dispuestos a darse el "sí, acepto".

“Está completamente prendado. Saltaría por un precipicio por ella”, asegura la fuente. “A nadie de su entorno le sorprende”, agrega.

Harry Styles y Zoë Kravitz (Getty Images)

La noticia tiene el tipo de magnetismo que solo una pareja como esta puede generar: dos figuras profundamente cool, reservadas y con un aura casi imposible de descifrar.

Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando comenzaron a ser vistos juntos en Roma y después en Londres. Desde entonces, eligieron manejar la relación con un bajo perfil poco habitual para dos figuras acostumbradas a los reflectores.

Según la fuente citada por Page Six, el intérprete de As It Was estaría “completamente enamorado”, mientras que Zoë Kravitz supuestamente habría dicho a su círculo cercano que Styles es su “alma gemela”.

