Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos tras ocho meses de relación

De acuerdo con un reporte de Page Six, la pareja se habría comprometido tras ocho meses de relación, una noticia que tomó por sorpresa tanto a fans como al mundo.
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Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometen tras ocho meses de relación
Aunque ni el cantante ni la actriz han confirmado públicamente la noticia, la especulación se disparó luego de que Kravitz fuera fotografiada con un llamativo anillo en el dedo anular izquierdo mientras estaba en Londres.
Ahora, según las declaraciones que una fuente cercana a la pareja dio a Page, Six, Harry Styles y Zoë Kravitz están dispuestos a darse el "sí, acepto".
“Está completamente prendado. Saltaría por un precipicio por ella”, asegura la fuente. “A nadie de su entorno le sorprende”, agrega.
La noticia tiene el tipo de magnetismo que solo una pareja como esta puede generar: dos figuras profundamente cool, reservadas y con un aura casi imposible de descifrar.
Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando comenzaron a ser vistos juntos en Roma y después en Londres. Desde entonces, eligieron manejar la relación con un bajo perfil poco habitual para dos figuras acostumbradas a los reflectores.
Según la fuente citada por Page Six, el intérprete de As It Was estaría “completamente enamorado”, mientras que Zoë Kravitz supuestamente habría dicho a su círculo cercano que Styles es su “alma gemela”.
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Parte del atractivo de esta relación ha sido precisamente su discreción. Sin alfombras rojas como pareja ni declaraciones románticas públicas, su historia se ha construido en pequeños gestos: apariciones esporádicas, viajes y una complicidad que, según quienes los rodean, fue volviéndose cada vez más seria. Juntos parecen encarnar ese tipo de pareja que mezcla música, cine, moda y misterio.
Para Zoë Kravitz, este sería un nuevo capítulo tras su anterior compromiso con Channing Tatum, mientras que para Harry Styles, famoso por mantener su vida sentimental hermética, sería un paso inusualmente público.
Por ahora, no existe confirmación oficial de sus representantes, así que el compromiso sigue en terreno de reporte y especulación.
Y quizá por eso la idea de verlos comprometidos resulta tan fascinante. Porque, de pronto, la pareja más inesperada de Hollywood también podría ser la más irresistible.