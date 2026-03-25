Revelan foto inédita de Christian Nodal y Cazzu en un bautizo antes de terminar su relación

La relación entre Christian Nodal y Cazzu volvió a ponerse en el centro de atención luego de que saliera a la luz una fotografía inédita en la que aparecen juntos. La imagen fue compartida en TikTok por el sacerdote Jesús Yovani, quien posó con ambos artistas, generando nuevas reacciones entre sus seguidores.
La publicación surge a pocos días de que el cantante mexicano informara ante la prensa que la demanda presentada en México ya fue aceptada y que la notificación está próxima a llegar a la mamá de Inti en Argentina.
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Revelan foto de Christian Nodal y Cazzu juntos en un bautizo
Una nueva imagen volvió a poner en el foco la relación entre Christian Nodal y Cazzu. El sacerdote mexicano Jesús Yovani compartió una fotografía en la que la expareja aparece sonriente en un bautizo.
“Un placer conocerlos en persona. Hace algunos años que conocí a Christian Nodal y a Cazzu en un bautizo”, escribió el sacerdote originario de Sinaloa. “Lindas y amables personas. Gracias por permitirme una foto”, agregó al final de su mensaje.
Aunque el sacerdote no dio detalles sobre la fecha en que se tomó la fotografía, en febrero de 2024 se viralizó un video en el que Christian Nodal y Cazzu aparecen en una misa usando la misma ropa que en la imagen.
En ese clip, el intérprete de Adiós amor aparece cargando a un bebé mientras el sacerdote realiza un bautizo, lo que en su momento generó especulación sobre si se trataba de Inti, la hija de la pareja. Por ello, todo apunta a que la fotografía habría sido tomada meses antes de que ambos anunciaran públicamente su separación, en mayo de ese mismo año.
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Crece la tensión entre Nodal y Cazzu por la exposición de su hija
La imagen que compartió en TikTok por el sacerdote Jesús Yovani aparece a pocos días de que Christian Nodal declaró que la demanda presentada en México ya fue aceptada y que la notificación será entregada a Cazzu en Argentina.
El cantante mexicano detalló que con su demanda busca regular la exposición pública de su hija, Inti, de dos años de edad.
“Yo la verdad estoy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, mencionó, además agregó que con su demanda contra Cazzu busca: “que se regule una manutención y se regulen las visitas y tiempo con ella, verla, para empezar".
Sin embargo, la mañana del lunes Cazzu parece que ignoró la petición del cantante al compartir nuevos momentos entre mamá e hija. A través de su cuenta de Instagram, la cantante argentina compartió fotos y video de sus últimos días, en los que incluyó momentos sobre el escenario con su hija, durante ensayos y también en sus vacaciones.