Revelan foto inédita de Christian Nodal y Cazzu en un bautizo antes de terminar su relación

Revelan foto de Christian Nodal y Cazzu juntos en un bautizo

Una nueva imagen volvió a poner en el foco la relación entre Christian Nodal y Cazzu . El sacerdote mexicano Jesús Yovani compartió una fotografía en la que la expareja aparece sonriente en un bautizo.

Christian Nodal y Cazzu (RRSS)

“Un placer conocerlos en persona. Hace algunos años que conocí a Christian Nodal y a Cazzu en un bautizo”, escribió el sacerdote originario de Sinaloa. “Lindas y amables personas. Gracias por permitirme una foto”, agregó al final de su mensaje.

Aunque el sacerdote no dio detalles sobre la fecha en que se tomó la fotografía, en febrero de 2024 se viralizó un video en el que Christian Nodal y Cazzu aparecen en una misa usando la misma ropa que en la imagen.

Christian Nodal y Cazzu (RRSS)

En ese clip, el intérprete de Adiós amor aparece cargando a un bebé mientras el sacerdote realiza un bautizo, lo que en su momento generó especulación sobre si se trataba de Inti, la hija de la pareja. Por ello, todo apunta a que la fotografía habría sido tomada meses antes de que ambos anunciaran públicamente su separación, en mayo de ese mismo año.