Durante la promoción de su nueva película The Bride!, donde interpreta al monstruo de Frankenstein, el actor británico Christian Bale habló sobre las comparaciones con Jacob Elordi, quien también dio vida a la criatura en la película Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, y su respuesta dejó ver el nivel de camaradería y honestidad que Bale puede tener por sus colegas.
“Es ridículamente guapo”: ante comparaciones con Jacob Elordi, el actor Christian Bale dice que no compite con él
Christian Bale elogia a Jacob Elordi y descarta comparaciones por interpretar al monstruo de Frankenstein
Ante las inevitables comparaciones entre las interpretaciones de el monstruo de Frankenstein, el famoso personaje creado por Mary Shelley, Christian Bale dejó claro que no ve ninguna rivalidad entre él y el australiano Jacob Elordi.
“A mí no me interesa competir”, aseguró el protagonista de la trilogía de Batman de Christopher Nolan cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que el público compare su versión con la de Elordi.
El ganador del Oscar de 52 años, incluso bromeó sobre el celebrado aspecto físico del actor australiano, por lo que reconoció que no tendría mucho sentido competir con él.
“Es alto, el bastardo es ridículamente guapo, ¿cómo podría siquiera intentar competir con él?”, comentó Bale entre risas.
¿Christian Bale o Jacob Elordi? El ganador del Oscar desestima las comparaciones
Christian Bale insistió en que no percibe ninguna rivalidad entre actores que interpretan al mismo personaje, pues considera que cada uno aporta su propia visión al papel.
“Absolutamente no. Para mí no hay competencia”, señaló, subrayando que solo vería una rivalidad con otros intérpretes si existiera una razón personal para ello.
Las comparaciones surgieron porque ambas producciones sobre el famoso monstruo llegaron con pocos meses de diferencia.
Mientras Jacob Elordi protagoniza la versión dirigida por Guillermo del Toro, por la cual está nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto, Christian Bale da vida a una nueva reinterpretación del personaje en la cinta dirigida por Maggie Gyllenhaal.
A pesar de las comparaciones inevitables, el actor británico dejó claro que prefiere admirar el trabajo de su colega antes que entrar en cualquier tipo de competencia.
¿De qué se trata ‘The Bride!’, la película donde Christian Bale interpreta al monstruo de Frankenstein?
Escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal (coestrella de Christian Bale en Batman: El Caballero de la Noche), la película The Bride! es una reinterpretación moderna del mito de Frankenstein, inspirada tanto en la novela de 1818 de Mary Shelley como en la película clásica Bride of Frankenstein.
La historia se sitúa en Chicago durante la década de 1930. El monstruo de (Christian Bale) vive aislado y decide buscar ayuda de una científica para crear una compañera.
Luego de revivir a una joven asesinada (Jessie Buckley, nominada al Oscar por Hamnet) y descubrir que es una criatura más independiente y peligrosa de lo que esperaban.
La relación entre ambos se convierte en una historia de amor oscura y violenta, y los dos terminan recorriendo el país en una especie de odisea criminal al estilo Bonnie y Clyde, mientras son perseguidos por la policía.
La película mezcla romance gótico, ciencia ficción, horror y elementos musicales, con una estética inspirada en el cine clásico y en la cultura punk.