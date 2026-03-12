“Es ridículamente guapo”: ante comparaciones con Jacob Elordi, el actor Christian Bale dice que no compite con él

Christian Bale elogia a Jacob Elordi y descarta comparaciones por interpretar al monstruo de Frankenstein

Ante las inevitables comparaciones entre las interpretaciones de el monstruo de Frankenstein, el famoso personaje creado por Mary Shelley, Christian Bale dejó claro que no ve ninguna rivalidad entre él y el australiano Jacob Elordi.

“A mí no me interesa competir”, aseguró el protagonista de la trilogía de Batman de Christopher Nolan cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que el público compare su versión con la de Elordi.

Christian Bale interpreta al monstruo de Frankenstein en The Bride! (KATE GREEN)

El ganador del Oscar de 52 años, incluso bromeó sobre el celebrado aspecto físico del actor australiano, por lo que reconoció que no tendría mucho sentido competir con él.

“Es alto, el bastardo es ridículamente guapo, ¿cómo podría siquiera intentar competir con él?”, comentó Bale entre risas.