Eliminan escenas clave del biopic de Michael Jackson relacionadas con acusaciones de abuso a menores

¿Qué escenas eliminaron de ‘Michael’?

El biopic de Michael Jackson prometía explorar una de las partes más oscuras en su vida, no únicamente el estrellato y los éxitos que consiguió. Particularmente el tercer acto, se enfocaba mayoritariamente en los escándalos en los que se vio involucrado.

El póster del biopic de Michael Jackson. (IMDB)

El guion original incluía una escena ambientada en 1993, cuando el cantante fue acusado de abuso infantil. En ella, Jackson se encontraba en su propiedad Neverland Ranch cuando detectives llegaban para buscar evidencia relacionada con las acusaciones. No obstante, esta secuencia fue descartada y no aparecerá en la versión final.

Según fuentes cercanas a la producción citadas por Variety, también se eliminaron todas las referencias directas a las acusaciones de abuso sexual a menores por una restricción legal.



¿Por qué eliminaron escenas de ‘Michael’?

El escándalo de las denuncias del cantante fue omitido porque algunos abogados del patrimonio del artista (que también fungió como productor de la cinta) se dieron cuenta de que en un acuerdo legal con uno de los acusadores, Jordan Chandler, había una cláusula que prohibía su representación o mención en cualquier película.

Este descubrimiento causó que los guionistas tuvieran que hacer cambios de último momento en el final de la historia que retrasaron la producción. Sumado a esto, el guionista John Logan, fue afectado por los incendios en Los Ángeles del año pasado, por lo que tuvieron que mover la fecha aún más.

Michael Jackson enfrentó acusaciones de abuso a menores. (Getty Images)

La fecha inicial de estreno de la película era el 18 de abril de 2025, posteriormente fue aplazada para el 3 de octubre del mismo año y finalmente al 24 de abril, su fecha oficial de estreno internacional.

En junio de 2025, se filmaron las nuevas escenas, añadiendo 22 días de producción y grabaciones que, combinado con el cambio de locación de Santa Bárbara a Los Ángeles, generaron un aumento de 10 a 15 millones de dólares al presupuesto original de 155 millones. Los costos adicionales fueron pagados por el patrimonio del artista.