Tras enfrentar diversos contratiempos en su producción, 'Michael' , la película biográfica sobre Michael Jackson ha cambiado su fecha de estreno en varias ocasiones. Finalmente llegará a los cines mexicanos el 22 de abril, posicionándose como uno de los filmes más esperados del año.
Sin embargo, de acuerdo con Variety, algunas escenas relacionadas con la etapa más controversial en la vida del llamado “Rey del pop” fueron eliminadas del corte final.
Eliminan escenas clave del biopic de Michael Jackson relacionadas con acusaciones de abuso a menores
Tras enfrentar diversos contratiempos en su producción, 'Michael' , la película biográfica sobre Michael Jackson ha cambiado su fecha de estreno en varias ocasiones. Finalmente llegará a los cines mexicanos el 22 de abril, posicionándose como uno de los filmes más esperados del año.
¿Qué escenas eliminaron de ‘Michael’?
El biopic de Michael Jackson prometía explorar una de las partes más oscuras en su vida, no únicamente el estrellato y los éxitos que consiguió. Particularmente el tercer acto, se enfocaba mayoritariamente en los escándalos en los que se vio involucrado.
El guion original incluía una escena ambientada en 1993, cuando el cantante fue acusado de abuso infantil. En ella, Jackson se encontraba en su propiedad Neverland Ranch cuando detectives llegaban para buscar evidencia relacionada con las acusaciones. No obstante, esta secuencia fue descartada y no aparecerá en la versión final.
Según fuentes cercanas a la producción citadas por Variety, también se eliminaron todas las referencias directas a las acusaciones de abuso sexual a menores por una restricción legal.
¿Por qué eliminaron escenas de ‘Michael’?
El escándalo de las denuncias del cantante fue omitido porque algunos abogados del patrimonio del artista (que también fungió como productor de la cinta) se dieron cuenta de que en un acuerdo legal con uno de los acusadores, Jordan Chandler, había una cláusula que prohibía su representación o mención en cualquier película.
Este descubrimiento causó que los guionistas tuvieran que hacer cambios de último momento en el final de la historia que retrasaron la producción. Sumado a esto, el guionista John Logan, fue afectado por los incendios en Los Ángeles del año pasado, por lo que tuvieron que mover la fecha aún más.
La fecha inicial de estreno de la película era el 18 de abril de 2025, posteriormente fue aplazada para el 3 de octubre del mismo año y finalmente al 24 de abril, su fecha oficial de estreno internacional.
En junio de 2025, se filmaron las nuevas escenas, añadiendo 22 días de producción y grabaciones que, combinado con el cambio de locación de Santa Bárbara a Los Ángeles, generaron un aumento de 10 a 15 millones de dólares al presupuesto original de 155 millones. Los costos adicionales fueron pagados por el patrimonio del artista.
¿Cómo se verá la película de Michael Jackson ahora?
El principal conflicto del filme estará centrado en la complicada relación que el cantante tenía con su padre, Joe Jackson, quien se opuso a que Michael tuviera una carrera como solista a costa de los Jackson 5.
Las escenas dramáticas tocarán momentos difíciles en la vida del intérprete de Thriller, como las quemaduras que sufrió tras la filmación de un comercial de Pepsi, y cómo esto desencadenó su adicción a los analgésicos.
En lugar de concluir con las acusaciones, la película terminará en uno de los puntos más altos de su carrera: la gira Bad World Tour. Uno de los productores, Graham King, reveló que el primer corte superaba las tres horas y media, por lo que existe material suficiente para una posible secuela, aunque aún no ha sido confirmada y dependerá de resolver las limitaciones legales.
Michael está protagonizada por el sobrino del rey del pop, Jaafar Jackson, y Colman Domingo interpretará al papá.