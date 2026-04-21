La historia de Michael Jackson llega a cines, te contamos quiénes apoyaron y quiénes rechazaron la polémica biopic

¿Quiénes apoyaron el biopic de Michael Jackson?

Patrimonio de Michael Jackson

La película cuenta con el respaldo total del patrimonio del cantante, administrado por John Branca y John McClain, quienes fungieron como productores. Incluso, Branca, reconocido abogado de entretenimiento, tiene una aparición en la cinta como una figura clave en la carrera del artista; su personaje es interpretado por Miles Teller.

John Branca y Miles Teller. (Getty Images)

Los hermanos Jackson

A pesar de que se anticipó que el filme tocaría temas controversiales de la vida del intérprete de Bad, durante la producción contó con el apoyo de gran parte de la familia Jackson, no solo para respaldar su legado, sino también a Jaafar Jackson, el sobrino del cantante que le da vida en la ficción.

Durante la premiere estuvieron presentes algunos de sus hermanos: La Toya, Marlon, Jermaine y Jackie, estos últimos integrantes de The Jackson 5. El productor Graham King aseguró que la cinta estuvo totalmente respaldada por ellos y mantuvo contacto constante durante el proceso.

Los hermanos del artista durante la premiere de Michael. (Getty Images)

Sus hijos: Prince y Bigi

Además de sus hermanos, otros integrantes de la familia que apoyaron el filme fueron el mayor y el menor de sus hijos: Prince y Bigi.

Aunque no fungen como productores, han respaldado directamente al asistir a eventos promocionales, como la premiere en Berlín. Incluso, según el productor, Prince “estuvo presente en el set todos los días” durante el rodaje y participó en etapas posteriores del proyecto.

Prince y Bigi apoyaron la película de su papá. (Getty Images)

Katherine Jackson

La mamá del “Rey del pop” también expresó su apoyo, aunque de manera más discreta, sin involucrarse directamente en la producción ni en eventos públicos.

Durante las etapas iniciales, en un comunicado compartido con The Hollywood Reporter, Katherine elogió a su nieto. “Jaafar encarna a mi hijo. Es maravilloso verlo continuar con el legado de los Jackson como artistas e intérpretes”.