Paris Jackson “arruinó” un acuerdo aceptado por sus hermanos sobre la herencia de su papá, Michael Jackson

Paris Jackson se interpone en acuerdo por la herencia de Michael Jackson

Los albaceas de la herencia de Michael Jackson, los abogados John Branca y John McClain, de acuerdo con el Daily Mail, declararon que Paris Jackson, de 28 años, ocasionó que un acuerdo que habían pactado ella y sus hermanos Prince, de 29 años y Blanket de 24, se rompiera.

La herencia de Michael Jackson es gestionado por dos albaceas. (Getty Images)

Según la fuente, Blanket junto a su equipo de abogados, buscaban encontrar un acuerdo que satisficiera los deseos de todas las partes involucradas, razón por la que los albaceas de la herencia “creímos haber llegado a un acuerdo gracias a los esfuerzos del abogado de Bigi Jackson, quien afirmó en comunicaciones por correo electrónico que hablaba en nombre de los tres hermanos y sus abogados sobre estos asuntos”, declararon los abogados en documentos presentados ante un tribunal.

El problema surgió después de que los abogados de Paris, de manera imprevista, justo cuando el acuerdo estaba por cerrarse, “cambiaron por completo su postura e incumplieron el acuerdo que era aceptable para todas las demás partes”, publicó el medio.

De acuerdo con la documentación, Paris tenía exigencias “radicalmente diferentes de las que las partes aparentemente habían acordado”.