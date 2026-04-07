Paris Jackson “arruinó” un acuerdo aceptado por sus hermanos sobre la herencia de su papá, Michael Jackson

Paris Jackson provocó que se arruinara un acuerdo al que ella y sus hermanos, Blanket y Prince, habían llegado con los albaceas de la herencia de su papá, Michael Jackson.
Esto sucedió después de que el mes pasado el abogado de su hermano Blanket, mejor conocido como Bigi, supuestamente propusiera condiciones a nombre de todos los hijos de Michael.
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Paris Jackson se interpone en acuerdo por la herencia de Michael Jackson
Los albaceas de la herencia de Michael Jackson, los abogados John Branca y John McClain, de acuerdo con el Daily Mail, declararon que Paris Jackson, de 28 años, ocasionó que un acuerdo que habían pactado ella y sus hermanos Prince, de 29 años y Blanket de 24, se rompiera.
Según la fuente, Blanket junto a su equipo de abogados, buscaban encontrar un acuerdo que satisficiera los deseos de todas las partes involucradas, razón por la que los albaceas de la herencia “creímos haber llegado a un acuerdo gracias a los esfuerzos del abogado de Bigi Jackson, quien afirmó en comunicaciones por correo electrónico que hablaba en nombre de los tres hermanos y sus abogados sobre estos asuntos”, declararon los abogados en documentos presentados ante un tribunal.
El problema surgió después de que los abogados de Paris, de manera imprevista, justo cuando el acuerdo estaba por cerrarse, “cambiaron por completo su postura e incumplieron el acuerdo que era aceptable para todas las demás partes”, publicó el medio.
De acuerdo con la documentación, Paris tenía exigencias “radicalmente diferentes de las que las partes aparentemente habían acordado”.
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¿Cuál es la postura de Paris Jackson?
Según el mismo Daily Mail, una fuente cercana a Paris declaró que la hija de Michael “ha sido víctima de una repugnante e indignante campaña de desprestigio por parte de los albaceas y sus abogados”.
La fuente asegura que los abogados usan los recursos de la familia Jackson para “burlarse ella, menospreciarla y atacarla por exigir transparencia y rendición de cuentas a las personas que controlan todos los aspectos de las finanzas de su familia”, que es la principal necesidad que Paris busca en el trato.
Dentro de las declaraciones, la persona cercana a Paris Jackson comentó que el trato habría permitido que los albaceas y abogados continuaran sin rendir cuentas. Hasta ahora no ha habido una declaración personal por parte de los hermanos Jackson.
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¿Quiénes son los herederos de Michael Jackson?
Los principales herederos de Michael Jackson son sus tres hijos: Paris, Prince y Blanket Jackson. Ellos son los beneficiarios del fideicomiso familiar del cantante que se conoce como Michael Jackson Family Trust.
Además de sus hijos, la mamá de Michael Katherine Jackson también es una de las beneficiarias, siendo los únicos de su familia ya que el intérprete de Thriller especificó que ni su papá, ni sus hermanos podrían participar en su herencia.
A pesar de que ellos sean los beneficiarios, los encargados de administrar la herencia del cantante son los abogados John Branca y el ejecutivo John McClain, quienes han logrado saldar las deudas de Jackson y han generado ganancias. Todo esto bajo la controversia de no ser transparentes con las cuentas del patrimonio que el Rey del Pop dejó.
Desde que Michael Jackson falleció en 2009, la herencia del cantante ha estado envuelta en controversia debido a la inconformidad por parte de sus principales herederos, sus hijos, y los albaceas de la herencia. Lo sucedido entre Paris y los abogados del patrimonio demuestra que las partes interesadas aún no logran llegar a un acuerdo.