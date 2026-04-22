La razón por la que Janet Jackson no aparece en 'Michael', la película sobre su hermano

Janet Jackson decidió no participar en la película sobre su hermano

A pesar de que el filme incluye a varios miembros clave de la familia, la cantante, una de las figuras más influyentes del pop, no aparece en ningún momento. La decisión, lejos de ser un descuido, responde a una postura personal que ha sido confirmada por fuentes cercanas a la producción.

De acuerdo con People, Janet fue invitada a involucrarse en el proyecto, pero rechazó hacerlo de manera respetuosa.

La decisión fue respaldada tanto por el equipo creativo como por su familia. El director Antoine Fuqua expresó públicamente su respeto hacia la artista y aseguró que su apoyo al protagonista, Jaafar Jackson, fue suficiente para ella.

En ese sentido, la ausencia no responde a un conflicto directo con la producción, sino a una elección consciente de mantenerse al margen de una narrativa que, desde antes de su estreno, ya generaba debate.

Más allá de la decisión individual, la película ha evidenciado divisiones dentro del clan Jackson. Según reportes, algunos miembros de la familia apoyaron activamente el filme, mientras que otros optaron por distanciarse.

Janet Jackson (Getty Images )

El caso de Janet no es aislado. Su sobrina, Paris Jackson, hija del cantante, también marcó distancia al asegurar que no tuvo participación en el proyecto y cuestionar el enfoque que le darían a la historia.