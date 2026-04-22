La esperada película Michael, centrada en la vida de Michael Jackson , ha generado conversación no solo por su ambición cinematográfica, sino por una ausencia que no ha pasado desapercibida: la de su hermana, Janet Jackson.
La razón por la que Janet Jackson no aparece en 'Michael', la película sobre su hermano
Janet Jackson decidió no participar en la película sobre su hermano
A pesar de que el filme incluye a varios miembros clave de la familia, la cantante, una de las figuras más influyentes del pop, no aparece en ningún momento. La decisión, lejos de ser un descuido, responde a una postura personal que ha sido confirmada por fuentes cercanas a la producción.
De acuerdo con People, Janet fue invitada a involucrarse en el proyecto, pero rechazó hacerlo de manera respetuosa.
La decisión fue respaldada tanto por el equipo creativo como por su familia. El director Antoine Fuqua expresó públicamente su respeto hacia la artista y aseguró que su apoyo al protagonista, Jaafar Jackson, fue suficiente para ella.
En ese sentido, la ausencia no responde a un conflicto directo con la producción, sino a una elección consciente de mantenerse al margen de una narrativa que, desde antes de su estreno, ya generaba debate.
Más allá de la decisión individual, la película ha evidenciado divisiones dentro del clan Jackson. Según reportes, algunos miembros de la familia apoyaron activamente el filme, mientras que otros optaron por distanciarse.
El caso de Janet no es aislado. Su sobrina, Paris Jackson, hija del cantante, también marcó distancia al asegurar que no tuvo participación en el proyecto y cuestionar el enfoque que le darían a la historia.
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Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, Michael es una de las producciones más ambiciosas sobre la vida de Michael Jackson. El filme está protagonizado por Jaafar Jackson, en su debut cinematográfico, quien interpreta al artista en su etapa adulta, mientras que el actor infantil Juliano Krue Valdi da vida a su versión más joven.
El reparto incluye nombres reconocidos como Colman Domingo y Nia Long en los papeles de Joe y Katherine Jackson, además de Miles Teller, Laura Harrier y Kendrick Sampson, quienes interpretan a figuras clave en la carrera del cantante como su abogado, ejecutivos musicales y colaboradores cercanos.
La película tuvo su premiere mundial en Berlín el 10 de abril de 2026 y llega a salas comerciales el 22 de abril en México y el 24 de abril en Estados Unidos, con distribución de Lionsgate y Universal Pictures.
Su estreno se retrasó casi un año debido a regrabaciones, ajustes en el montaje, que originalmente superaba las tres horas, y cuestiones legales relacionadas con el contenido del guion.