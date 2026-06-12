Las imágenes de Jorge D'Alessio y Marichelo conviviendo durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México encendieron las especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, la propia Marichelo se encargó de aclarar cuál es la verdadera relación que mantiene actualmente con el padre de sus hijos, de quien ya está divorciada.
Es oficial: Marichelo y Jorge D’Alessio ya están divorciados y descartan reconciliación: “No habrá nada más”
Marichelo confirma que ella y Jorge D'Alessio ya están divorciados
El programa de espectáculos Ventaneando presentó imágenes de la expareja compartiendo un momento familiar durante el partido inaugural del Mundial 2026 que vieron en casa.
Dicha convivencia generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el encuentro como una señal de que ambos podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor.
Sin embargo, la periodista Mónica Castañeda reveló un mensaje que recibió directamente de Marichelo, quien le pidió aclarar públicamente la situación.
“Es que me escribió Marichelo. Voy a leer el mensaje que me escribió ella, porque me pidió hacerlo. Dice: ‘Acabo de ver la noticia, les quiero decir que Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación. Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos, y por ellos todo, pero entre Jorge y yo no hay nada, ni habrá nada más que eso, una relación con respeto y cariño por mis hijos siempre’”.
Tras leer el mensaje, Castañeda agregó un dato que terminó por despejar cualquier duda sobre el estado civil de la expareja, al revelar que Jorge D'Alessio y Marichelo llevan más de 15 días oficialmente divorciados.
Marichelo y Jorge D’Alessio ya están legalmente divorciados pero el futbol los une
La confirmación del divorcio de Marichelo y Jorge D’Alessio a muchos seguidores, ya que hasta ahora ninguno de los dos había confirmado públicamente que el proceso legal había concluido.
Los rumores sobre una crisis matrimonial comenzaron a surgir meses atrás, cuando la pareja dejó de mostrarse junta con la frecuencia habitual en redes sociales y eventos públicos. Con el paso del tiempo, trascendió que atravesaban una separación, y pese a rumores de infidelidad por parte del cantante, ambos optaron por manejar la situación con discreción y sin revelar detalles sobre las causas que llevaron al fin de su matrimonio.
Debido a ello, las imágenes compartidas durante el Mundial generaron especulaciones inmediatas sobre una posible reconciliación. Incluso, el propio Jorge D'Alessio publicó un video —que posteriormente eliminó de sus redes sociales— en el que aparecía junto a Marichelo y otros familiares.
En ese momento, el cantante comentó: “Solo porque el fútbol nos une, ¡eh! La estamos pasando muy bien en familia”. Posteriormente enfocó a Marichelo y le dijo: “¿Qué pasó, flaquita? Gracias por invitarme”. A lo que ella respondió: “El fútbol nos une”.
Aunque el intercambio alimentó las versiones de un posible acercamiento sentimental, el mensaje enviado a Ventaneando deja claro que la relación entre ambos se limita actualmente a una convivencia cordial por el bienestar de sus hijos.
Con esta declaración, Marichelo no solo confirmó que ya está legalmente divorciada de Jorge D'Alessio, sino que también puso punto final a los rumores sobre una eventual reconciliación, asegurando que entre ellos existe únicamente respeto, cariño y compromiso como padres.
Con información de Agencia México