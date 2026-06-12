Es oficial: Marichelo y Jorge D’Alessio ya están divorciados y descartan reconciliación: “No habrá nada más”

Marichelo confirma que ella y Jorge D'Alessio ya están divorciados

El programa de espectáculos Ventaneando presentó imágenes de la expareja compartiendo un momento familiar durante el partido inaugural del Mundial 2026 que vieron en casa.

Dicha convivencia generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el encuentro como una señal de que ambos podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

Marichelo confirmó que ella y Jorge D'Alessio están legalmente divorciados (Instagram / Jorge D'Alessio)

Sin embargo, la periodista Mónica Castañeda reveló un mensaje que recibió directamente de Marichelo, quien le pidió aclarar públicamente la situación.

“Es que me escribió Marichelo. Voy a leer el mensaje que me escribió ella, porque me pidió hacerlo. Dice: ‘Acabo de ver la noticia, les quiero decir que Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación. Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos, y por ellos todo, pero entre Jorge y yo no hay nada, ni habrá nada más que eso, una relación con respeto y cariño por mis hijos siempre’”.

Tras leer el mensaje, Castañeda agregó un dato que terminó por despejar cualquier duda sobre el estado civil de la expareja, al revelar que Jorge D'Alessio y Marichelo llevan más de 15 días oficialmente divorciados.

