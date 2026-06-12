Jorge D’Alessio y Marichelo reaparecen juntos tras su separación

Meses después de confirmar que atravesaban una separación , Jorge D’Alessio y Marichelo volvieron a aparecer juntos públicamente, esta vez en un ambiente familiar que llamó la atención de sus seguidores.
El reencuentro se dio durante la inauguración del Mundial y fue el propio líder de Matute quien compartió un breve video en sus redes sociales. Aunque posteriormente eliminó la publicación, las imágenes fueron recuperadas y difundidas por el programa Venga la Alegría.
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Jorge D’Alessio y Marichelo reaparecen juntos
En el clip se observa a Jorge D’Alessio disfrutando de la reunión junto a familiares y amigos, mientras hace referencia al futbol como el motivo que los reunió.
“Solo porque el fútbol nos une, ¿eh? La estamos pasando muy bien en familia”, comentó el cantante. Instantes después, giró la cámara hacia Marichelo, con quien intercambió unas palabras en tono amistoso.
“Ah, caray. Bueno, buenas tardes. ¿Qué pasó, flaquita? Gracias por invitarme”, dijo el músico. “¡Bueno! El fútbol nos une”, respondió ella entre sonrisas.
Las imágenes generaron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes especularon sobre la posibilidad de una reconciliación.
La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo
Jorge D’Alessio y Marichelo se casaron en 2011 y durante más de una década fueron considerados una de las parejas más sólidas del medio artístico. Juntos formaron una familia y mantuvieron una presencia constante en redes sociales, donde compartían momentos de su vida cotidiana.
Sin embargo, este año comenzaron a surgir especulaciones cuando dejaron de aparecer juntos públicamente. Poco después, Marichelo confirmó que estaban separados y él reconoció que atravesaban un momento complejo a nivel personal y familiar.
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Tanto ella como el cantante han optado por mantener en privado los detalles de su proceso y han evitado hacer declaraciones sobre las causas de la ruptura. En sus declaraciones públicas han insistido en la cordialidad y el respeto, especialmente por el bienestar de sus hijos.
Hasta el momento, ni Jorge D’Alessio ni Marichelo se han pronunciado sobre una posible segunda oportunidad. Lo que sí quedó claro durante este encuentro es que, más allá de la situación sentimental que atraviesan, siguen compartiendo momentos importantes por el bien de sus hijos.