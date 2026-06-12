Jorge D’Alessio y Marichelo reaparecen juntos tras su separación

Jorge D’Alessio y Marichelo reaparecen juntos

En el clip se observa a Jorge D’Alessio disfrutando de la reunión junto a familiares y amigos, mientras hace referencia al futbol como el motivo que los reunió.

“Solo porque el fútbol nos une, ¿eh? La estamos pasando muy bien en familia”, comentó el cantante. Instantes después, giró la cámara hacia Marichelo, con quien intercambió unas palabras en tono amistoso.

“Ah, caray. Bueno, buenas tardes. ¿Qué pasó, flaquita? Gracias por invitarme”, dijo el músico. “¡Bueno! El fútbol nos une”, respondió ella entre sonrisas.

Marichelo y Jorge se reunieron para ver la inauguración del Mundial con sus hijos. (Instagram)

Las imágenes generaron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes especularon sobre la posibilidad de una reconciliación.

La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo

Jorge D’Alessio y Marichelo se casaron en 2011 y durante más de una década fueron considerados una de las parejas más sólidas del medio artístico. Juntos formaron una familia y mantuvieron una presencia constante en redes sociales, donde compartían momentos de su vida cotidiana.

Sin embargo, este año comenzaron a surgir especulaciones cuando dejaron de aparecer juntos públicamente. Poco después, Marichelo confirmó que estaban separados y él reconoció que atravesaban un momento complejo a nivel personal y familiar.