Revelan el último deseo de Isabel II antes de morir que incluía a los hijos de Meghan y Harry

El último deseo de Isabel II antes de morir

De acuerdo con el biógrafo real Robert Hardman, la monarca quería que todos sus bisnietos, incluidos los hijos de Harry y Meghan Markle, viajaran a Balmoral durante el verano de 2022. Su intención era simple pero poderosa: asegurarse de que todos tuvieran un recuerdo feliz con ella.

“Quería que todos los bisnietos fueran a Balmoral en algún momento… para que tuvieran un recuerdo feliz de ella”, relata una fuente cercana en el libro.

Este deseo cobra aún más relevancia considerando el contexto familiar de ese momento, el cual estuvo marcado por tensiones tras la renuncia de Harry y Meghan a la familia real en 2020.

El príncipe Harry dice que la reina Isabel II apoya su lucha contra los tabloides desde el cielo (Steve Parsons/Getty Images)

Aunque no todos pudieron coincidir como ella esperaba, sí hubo un momento significativo. En junio de 2022, el duque y la duquesa de Sussex viajaron a Londres con sus hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, y la reina pudo conocer a su bisnieta menor, quien lleva ese nombre en honor a la monarca.

Ese encuentro ocurrió poco antes del primer cumpleaños de Lilibet, en un ambiente privado y familiar que, según reportes, incluyó una pequeña celebración íntima.

Para entonces, la salud de la monarca ya mostraba signos de deterioro, aunque continuó cumpliendo con sus deberes hasta sus últimos días.