A casi cuatro años de su muerte, nuevos detalles sobre los últimos meses de vida de Isabel II siguen saliendo a la luz. Esta vez, fue revelado uno de sus deseos más íntimos: reunir a todos sus bisnietos para compartir un momento especial antes de morir.
Revelan el último deseo de Isabel II antes de morir que incluía a los hijos de Meghan y Harry
El último deseo de Isabel II antes de morir
De acuerdo con el biógrafo real Robert Hardman, la monarca quería que todos sus bisnietos, incluidos los hijos de Harry y Meghan Markle, viajaran a Balmoral durante el verano de 2022. Su intención era simple pero poderosa: asegurarse de que todos tuvieran un recuerdo feliz con ella.
“Quería que todos los bisnietos fueran a Balmoral en algún momento… para que tuvieran un recuerdo feliz de ella”, relata una fuente cercana en el libro.
Este deseo cobra aún más relevancia considerando el contexto familiar de ese momento, el cual estuvo marcado por tensiones tras la renuncia de Harry y Meghan a la familia real en 2020.
Aunque no todos pudieron coincidir como ella esperaba, sí hubo un momento significativo. En junio de 2022, el duque y la duquesa de Sussex viajaron a Londres con sus hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, y la reina pudo conocer a su bisnieta menor, quien lleva ese nombre en honor a la monarca.
Ese encuentro ocurrió poco antes del primer cumpleaños de Lilibet, en un ambiente privado y familiar que, según reportes, incluyó una pequeña celebración íntima.
Para entonces, la salud de la monarca ya mostraba signos de deterioro, aunque continuó cumpliendo con sus deberes hasta sus últimos días.
¿Cuántos bisnietos tenía la reina Isabel II?
Más allá de su papel histórico, este episodio revela una faceta profundamente humana de Isabel II: la de una bisabuela que, consciente del final, quiso dejar huella en su familia más cercana. Falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años, tras un reinado de siete décadas.
Además de los hijos del príncipe Harry, la reina Isabel fue bisabuela de otros 10 bisnietos, entre ellos los hijos del príncipe William y Kate Middleton: el príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de 7.
Desde su fallecimiento, dos bisnietos más se han sumado a la familia: Ernest Brooksbank, el segundo hijo de la princesa Eugenia, y Athena, la segunda hija de la princesa Beatriz.