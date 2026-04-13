Tras críticas y comparaciones con Sabrina Carpenter, Justin Bieber justifica su show en Coachella

Comparan show de Justin Bieber con el de Sabrina Carpenter

La comparación con Sabrina Carpenter no tardó en aparecer y sólo aumentó las críticas hacia Justin Bieber. La cantante abrió la primera noche del festival con un show de gran producción, inspirado en el viejo Hollywood, donde transformó el escenario en “Sabrinawood”.

Su presentación incluyó apariciones de figuras como Susan Sarandon y Will Ferrell, además de una apertura con la voz de Samuel L. Jackson. Frente a ese despliegue, el espectáculo de Bieber al día siguiente quedó aún más expuesto y generó comentarios divididos entre el público.

La fuente explicó a Us Weekly que Justin Bieber simplemente quiso hacer un “homenaje” a los inicios de su carrera como músico: “La intención era mostrar su trayecto, desde subir videos a YouTube hasta actuar en uno de los escenarios más importantes del mundo, también en YouTube”, compartió la fuente. “Hailey pensó que fue tierno y muy Justin. Era exactamente lo que él había planeado y ensayado”, aseguró.

Justin Bieber (YouTube)

Detrás de su propuesta de Bieber, también hay una decisión personal y artística que marca esta nueva etapa de su carrera, el cantante ha optado por tomar mayor control de su proyecto, apostando por un formato más íntimo acorde a su visión actual.

“Justin no siente que tenga algo que probar, pero al mismo tiempo quiere demostrar que puede ofrecer un show memorable sin un gran equipo como el que solía tener”, señaló la fuente.“Es toda su visión, llevada a la realidad por solo unas pocas personas”.

Justin Bieber tiene previsto regresar al escenario principal el sábado 18 de abril, durante el segundo fin de semana de Coachella. Además, una fuente reveló que su equipo está grabando ambas presentaciones como parte de un proyecto especial.