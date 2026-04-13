Tras críticas y comparaciones con Sabrina Carpenter, Justin Bieber justifica su show en Coachella

Justin Biebervolvió a los escenarios de Coachella como headliner, pero su presentación terminó dividiendo opiniones entre los fans, quienes no tardaron en señalar que el show fue aburrido frente a lo que esperaban.
El artista, de 32 años, salió al escenario con un look completamente casual, sudadera, shorts y lentes de sol, y apostó por un formato mucho más relajado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que parte de su set incluyó fragmentos de sus mayores éxitos reproducidos desde una laptop, algo que generó desconcierto entre el público.
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Justin Bieber se mantiene firme pese a opiniones divididas por su show en Coachella
En lugar de apostar por un regreso lleno de energía y sus mayores éxitos, Justin Bieber apostó por interpretar primero temas de sus álbumes SWAG y SWAG II, dejando sus clásicos para después. Durante gran parte del show, el cantante estuvo sentado frente a una laptop, donde reproducía videos de YouTube de sus propias canciones y algunos momentos polémicos que ha vivido en los últimos años.
Aun así, pese a las críticas y las opiniones divididas que generó su presentación en Coachella, el artista no parece afectado por la reacción del público.
“Este es Justin en 2026. Ya no tiene a nadie que lo empuje a hacer esos enormes espectáculos pop como una película de concierto en 3D. Ahora se trata de disfrutar el momento y fluir con lo que vive”, declaró una fuente cercana al cantante a Us Weekly. “Hay mucha menos presión sobre él, lo que le permite ofrecer el show que desea”, agregó.
Aunque el show recibió críticas de algunos fans, la fuente defendió al artista y aclaró que los videos de YouTube fueron solo una pequeña parte de la presentación. “No estuvo sentado frente a la computadora todo el tiempo. Quien haya visto el show completo lo habrá notado”, aseguró.
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Comparan show de Justin Bieber con el de Sabrina Carpenter
La comparación con Sabrina Carpenter no tardó en aparecer y sólo aumentó las críticas hacia Justin Bieber. La cantante abrió la primera noche del festival con un show de gran producción, inspirado en el viejo Hollywood, donde transformó el escenario en “Sabrinawood”.
Su presentación incluyó apariciones de figuras como Susan Sarandon y Will Ferrell, además de una apertura con la voz de Samuel L. Jackson. Frente a ese despliegue, el espectáculo de Bieber al día siguiente quedó aún más expuesto y generó comentarios divididos entre el público.
La fuente explicó a Us Weekly que Justin Bieber simplemente quiso hacer un “homenaje” a los inicios de su carrera como músico: “La intención era mostrar su trayecto, desde subir videos a YouTube hasta actuar en uno de los escenarios más importantes del mundo, también en YouTube”, compartió la fuente. “Hailey pensó que fue tierno y muy Justin. Era exactamente lo que él había planeado y ensayado”, aseguró.
Detrás de su propuesta de Bieber, también hay una decisión personal y artística que marca esta nueva etapa de su carrera, el cantante ha optado por tomar mayor control de su proyecto, apostando por un formato más íntimo acorde a su visión actual.
“Justin no siente que tenga algo que probar, pero al mismo tiempo quiere demostrar que puede ofrecer un show memorable sin un gran equipo como el que solía tener”, señaló la fuente.“Es toda su visión, llevada a la realidad por solo unas pocas personas”.
Justin Bieber tiene previsto regresar al escenario principal el sábado 18 de abril, durante el segundo fin de semana de Coachella. Además, una fuente reveló que su equipo está grabando ambas presentaciones como parte de un proyecto especial.