Jennifer Lopez debuta en Coachella con una actuación sorpresa junto a David Guetta

Jennifer Lopezsorprendió a todos este sábado en Coachella 2026 con una aparición que nadie vio venir. La artista se sumó al show de David Guetta en el escenario Quasar durante la segunda noche del festival.
La cantante llegó para interpretar en vivo “Save Me Tonight”, su más reciente sencillo, que además produjo junto al DJ francés. Y aunque lleva más de 25 años de carrera, este momento marcó algo importante: su debut oficial en uno de los festivales más grandes del mundo.
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Jennifer Lopez debuta en Coachella Junto a David Guetta
Todo comenzó cuando David Guetta soltó la bomba: había “invitado a un amigo”. Segundos después, Jennifer Lopez apareció en el escenario y el público estalló.
La cantante no solo llegó con actitud, también con un look imposible de ignorar: un body plateado ajustado, acompañado de una chaqueta de plumas aguamarina y gafas de sol que no tardaron en convertirse en parte del show.
Fiel a su estilo, la cantante jugó con el público desde el primer segundo: lanzó sus lentes hacia los fans, que terminaron en manos de un afortunado, y provocó gritos cuando se quitó la chaqueta y la agitó antes de dejarla a un lado.
“¡Aplaudan a JLo!”, gritó Guetta, mientras ella corría hacia la cabina para abrazarlo.
La aparición de Lopez ocurrió justo antes de que Justin Bieber, headliner de la noche, tomara el escenario principal, convirtiendo el momento en uno de los más comentados del festival.
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Jennifer Lopez apuesta por el trabajo constante
Este show llega poco después de queJennifer Lopez terminara su residencia Up All Night Live in Las Vegasen el The Colosseum en el Caesars Palace, Las Vegas, el pasado 28 de marzo. Y todo apunta a que no piensa bajar el ritmo.
Una fuente cercana reveló que ha estado trabajando intensamente para sus próximos proyectos: “asegurarse de lucir en plena forma”.
“A Jennifer le encanta trabajar, nunca se queja, es su pasión”, compartió la fuente. “A algunas personas les gusta irse de vacaciones a la playa en Hawái, y a otras les gusta trabajar sin parar. Jennifer es de las segundas. Se siente orgullosa de tener tanto éxito a su edad y como mujer latina”.
Con esta aparición sorpresa, Jennifer Lopez no solo hizo historia en Coachella, también recordó por qué sigue siendo una de las figuras más poderosas del pop.