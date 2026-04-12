Jennifer Lopez debuta en Coachella con una actuación sorpresa junto a David Guetta

Jennifer Lopez debuta en Coachella Junto a David Guetta

Todo comenzó cuando David Guetta soltó la bomba: había “invitado a un amigo”. Segundos después, Jennifer Lopez apareció en el escenario y el público estalló.

La cantante no solo llegó con actitud, también con un look imposible de ignorar: un body plateado ajustado, acompañado de una chaqueta de plumas aguamarina y gafas de sol que no tardaron en convertirse en parte del show.

Fiel a su estilo, la cantante jugó con el público desde el primer segundo: lanzó sus lentes hacia los fans, que terminaron en manos de un afortunado, y provocó gritos cuando se quitó la chaqueta y la agitó antes de dejarla a un lado.

David Guetta y Jennifer Lopez (Instagram)

“¡Aplaudan a JLo!”, gritó Guetta, mientras ella corría hacia la cabina para abrazarlo.

La aparición de Lopez ocurrió justo antes de que Justin Bieber, headliner de la noche, tomara el escenario principal, convirtiendo el momento en uno de los más comentados del festival.