Katy Perry y Justin Trudeau sorprenden juntos en concierto de Justin Bieber en Coachella

La cantante y el ex primer ministro canadiense asistieron juntos al concierto de Justin Bieber, en lo que muchos describieron como una “cita” dentro del festival, consolidando así una relación que ha generado conversación desde que se hizo pública en 2025.

Justin Trudeau y Katy Perry en Coachella (Instagram)

Lejos de los escenarios, Perry optó por vivir el festival como espectadora, recorriendo el recinto, bailando y compartiendo momentos junto a Trudeau, con quien se mostró cercana y relajada.

Durante la presentación de Bieber, una de las más comentadas del evento, la artista reaccionó con humor a la propuesta del cantante, quien incorporó elementos visuales tipo YouTube en su show.

Fue entonces cuando Perry lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes: bromeó sobre el uso de YouTube durante el concierto y dijo que prefería no ver anuncios, en alusión a la plataforma Premium.

El comentario, captado en video, se convirtió en uno de los momentos más compartidos del festival, sumándose a la conversación sobre el estilo poco convencional del show de Bieber.