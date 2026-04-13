Este fin de semana, Katy Perry y Justin Trudeau acapararon miradas durante el festival de Coachella, donde fueron vistos disfrutando del evento como una pareja más, aunque con un detalle que rápidamente se volvió viral.
Katy Perry y Justin Trudeau sorprenden juntos en concierto de Justin Bieber en Coachella
La cantante y el ex primer ministro canadiense asistieron juntos al concierto de Justin Bieber, en lo que muchos describieron como una “cita” dentro del festival, consolidando así una relación que ha generado conversación desde que se hizo pública en 2025.
Lejos de los escenarios, Perry optó por vivir el festival como espectadora, recorriendo el recinto, bailando y compartiendo momentos junto a Trudeau, con quien se mostró cercana y relajada.
Durante la presentación de Bieber, una de las más comentadas del evento, la artista reaccionó con humor a la propuesta del cantante, quien incorporó elementos visuales tipo YouTube en su show.
Fue entonces cuando Perry lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes: bromeó sobre el uso de YouTube durante el concierto y dijo que prefería no ver anuncios, en alusión a la plataforma Premium.
El comentario, captado en video, se convirtió en uno de los momentos más compartidos del festival, sumándose a la conversación sobre el estilo poco convencional del show de Bieber.
La relación de Katy Perry y Justin, cada vez más visible
La aparición de Katy Perry y Justin Trudeau en Coachella refuerza la forma en la que la pareja se deja ver cada vez más en eventos públicos relación, que comenzó a tomar fuerza tras la ruptura de la cantante con Orlando Bloom en 2025.
Desde entonces, la pareja ha sido vista en distintos eventos y viajes, pero su presencia en uno de los festivales más importantes del mundo marcó un nuevo nivel de exposición mediática.
Además, su actitud relajada, bailando, comiendo juntos y mezclándose entre el público, Katy y Justin dejaron ver una faceta más casual del político canadiense, poco habitual en su vida pública.