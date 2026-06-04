Ni millones ni lujos: la verdad detrás de la herencia de Choupette, la gata de Karl Lagerfeld

La verdad detrás de la herencia de Choupette, la gata de Karl Lagerfeld

Françoise Caçote, antigua ama de llaves de Karl Lagerfeld y responsable del cuidado de Choupette desde antes de la muerte del diseñador en 2019, aseguró recientemente que ni ella ni la gata han recibido dinero de la supuesta herencia que el director creativo de Chanel habría destinado para garantizar su bienestar.

Según explicó, incluso ha tenido que contratar abogados para reclamar lo que considera parte de la voluntad del diseñador.

Karl Lagerfeld y Choupette (Instagram)

Desde el fallecimiento de Karl Lagerfeld comenzaron las especulaciones sobre el destino de una fortuna estimada en más de 170 millones de dólares. El diseñador había manifestado en varias ocasiones su intención de asegurar el futuro de Choupette, a quien describía como una heredera y una gata con patrimonio propio.

Sin embargo, el proceso sucesorio se ha complicado por diversos factores. De acuerdo con reportes recientes, existen disputas relacionadas con el testamento, asuntos fiscales pendientes y desafíos legales que han retrasado la distribución de los bienes. Además, la legislación francesa impide que los animales hereden directamente, por lo que cualquier cantidad destinada a Choupette tendría que administrarse mediante una persona.

La situación se ha vuelto aún más compleja tras conocerse que una demanda presentada contra el testamento de Lagerfeld podría modificar el reparto de la herencia y afectar a algunos de los beneficiarios designados por el diseñador.