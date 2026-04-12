Coachella 2026: los artistas que marcaron el primer fin de semana

Coachella 2026: El triunfal regreso de Justin Bieber y el ascenso de Sabrina Carpenter como icono del pop

La expectación por Coachella 2026 alcanzó su clímax durante el primer fin de semana con el esperado regreso de Justin Bieber a los escenarios principales. El cantante canadiense, que en los últimos años había mantenido un perfil bajo para priorizar su familia su esposa Hailey Bieber y su hijo Jack Blues, eligió el desierto de Indio para su debut como headliner en el festival.

Bieber cerró la noche del sábado 11 de abril en el Coachella en un set que combinó madurez vocal, producción impecable y momentos altamente virales. Interpretó alrededor de 30 canciones, recorriendo su carrera completa: desde clásicos como “Baby” hasta hits como “Sorry” y “Never Say Never”, pasando por material de sus álbumes sorpresa Swag y Swag II lanzados en 2025. El momento más comentado fue cuando se sentó frente a una laptop y convirtió parte del show en un improvisado “karaoke de YouTube”, reproduciendo sus propios videoclips mientras cantaba sobre ellos. Además, sorprendió al público invitando a The Kid LAROI para interpretar juntos “Stay”.

El show marcó el primer gran regreso de Bieber a los escenarios estadounidenses en varios años y. fue uno de los momentos más comentados de la noche con sus fanáticas más presentes que nunca.

A la par, Sabrina Carpenter consolidó su estatus como la nueva figura central del pop. Su actuación como headliner del viernes 10 de abril fue un despliegue ambicioso de hits virales, con una producción cinematográfica que transformó el escenario en “Sabrinawood” un homenaje al viejo Hollywood con cameos de actores como Sam Elliott, Susan Sarandon y Will Ferrell. La cantante presentó temas de sus álbumes Short n’ Sweet y Man’s Best Friend, dominando el Main Stage con carisma, coreografías precisas y una estética que ya está dictando tendencias.