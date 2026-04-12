Coachella 2026: los artistas que marcaron el primer fin de semana

El primer fin de semana de Coachella 2026 en Indio, California, ha desbordado energía, nostalgia y momentos que ya inundan las redes sociales. Aunque el festival aún no concluye, las dos primeras jornadas han dejado actuaciones memorables marcadas por colaboraciones inesperadas y regresos muy esperados, mientras el público se prepara para un cierre histórico este domingo.
El viernes comenzó con gran intensidad de la mano de Teddy Swims, quien transformó el Coachella Stage en una fiesta sorpresa. Con una escenografía que simulaba un apartamento con puerta giratoria, el artista invitó a Joe Jonas para interpretar “When You Look Me in the Eyes”, a Vanessa Carlton para un emotivo dueto de “A Thousand Miles” y, como broche de oro, al legendario David Lee Roth de Van Halen para cantar “Jump”.
Más allá de este set, el festival ha estado cargado de hitos legendarios, como el esperado regreso de Justin Bieber a los escenarios, la estética del viejo Hollywood de Sabrina Carpenter.
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Coachella 2026: El triunfal regreso de Justin Bieber y el ascenso de Sabrina Carpenter como icono del pop
La expectación por Coachella 2026 alcanzó su clímax durante el primer fin de semana con el esperado regreso de Justin Bieber a los escenarios principales. El cantante canadiense, que en los últimos años había mantenido un perfil bajo para priorizar su familia su esposa Hailey Bieber y su hijo Jack Blues, eligió el desierto de Indio para su debut como headliner en el festival.
Bieber cerró la noche del sábado 11 de abril en el Coachella en un set que combinó madurez vocal, producción impecable y momentos altamente virales. Interpretó alrededor de 30 canciones, recorriendo su carrera completa: desde clásicos como “Baby” hasta hits como “Sorry” y “Never Say Never”, pasando por material de sus álbumes sorpresa Swag y Swag II lanzados en 2025. El momento más comentado fue cuando se sentó frente a una laptop y convirtió parte del show en un improvisado “karaoke de YouTube”, reproduciendo sus propios videoclips mientras cantaba sobre ellos. Además, sorprendió al público invitando a The Kid LAROI para interpretar juntos “Stay”.
El show marcó el primer gran regreso de Bieber a los escenarios estadounidenses en varios años y. fue uno de los momentos más comentados de la noche con sus fanáticas más presentes que nunca.
A la par, Sabrina Carpenter consolidó su estatus como la nueva figura central del pop. Su actuación como headliner del viernes 10 de abril fue un despliegue ambicioso de hits virales, con una producción cinematográfica que transformó el escenario en “Sabrinawood” un homenaje al viejo Hollywood con cameos de actores como Sam Elliott, Susan Sarandon y Will Ferrell. La cantante presentó temas de sus álbumes Short n’ Sweet y Man’s Best Friend, dominando el Main Stage con carisma, coreografías precisas y una estética que ya está dictando tendencias.
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The XX , Katseye y Golden hasta el debut de Karol G como primera headliner latina.
La banda The XX regresaron tras casi ocho años de ausencia con un set emotivo y minimalista en el Main Stage, tocando la múscia profunda y alternativa que los caracteriza tanto, recibiendo ovaciones especialmente con sus clásicos como “Intro”. Y la girlband KATSEYE debutó en el Sahara Tent, presentó en vivo “Pinky Up” y generó uno de los momentos más virales al invitar a las voces de K-Pop Demon Hunters EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami para interpretar el éxito “Golden” y la noche cerró con la esperada actuación de Sabrina Carpenter.
El sábado continuó la racha de sorpresas. Giveon invitó a Kehlani para interpretar “Folded”, creando un dueto romántico muy comentado. Sombr sorprendió al traer a Billy Corgan de Smashing Pumpkins para cantar “1979” y “Speed”, marcando el debut de Corgan en Coachella. The Strokes entregaron un set rockero potente en el Main Stage.
Para el domingo 12 de abril, todas las miradas están en Karol G, quien cerrará el fin de semana como la primera artista latina en encabezar Coachella. Su presentación, inspirada en la estética vibrante y sensual de Tropicoqueta, promete coreografías potentes, elementos caribeños y un fuerte mensaje de empoderamiento latino. Los fans esperan grandes hits como “Si Antes Te Hubiera Conocido”, “Provenza”, “Tusa” y “Bichota”. Aunque no hay invitados confirmados todavía, los rumores apuntan a posibles apariciones de Becky G, Kali Uchis y J Balvin.
Una de las propuestas más innovadoras y esperadas del primer fin de semana de Coachella 2026 será la proyección especial del episodio debut de la tercera temporada de Euphoria este domingo 12 de abril que marcará un hito al convertirse en la primera vez que una serie de televisión estrena un capítulo completo dentro del festival. Los asistentes del festival podrán reunirse bajo las estrellas del desierto de Indio para disfrutar de esta experiencia.