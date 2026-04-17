Christian Nodal confiesa el grave error que cometió al inicio de su carrera y pide a artistas jóvenes que lo eviten

Nodal reconoce que la nueva generación de artistas tiene más conocimiento de la industria musical

Asimismo, Nodal señaló que, a diferencia de su experiencia, las nuevas generaciones tienen mayor conocimiento sobre la industria, lo que les permite tomar decisiones más informadas.

“Y ahora pues todos los artistas están como súper, que ya conocen de que tiene que haber el marketing, que si los números, y que si sales el viernes, y que la portada, y que todo. Se volvió otra cosa la música, ¿no?”, explicó.

Christian Nodal reconoce los errores que cometió al inicio de su carrera (Instagram / Christian Nodal)

En ese sentido, el cantante también reflexionó sobre cómo ha cambiado el enfoque de la música y subrayó que se pone en primer lugar los ingresos y no la calidad de la obra.

“Ah, sí. Sí, Cien por ciento. Se ha vuelto más negocio que arte. Y creo que, como todo, hay cosas buenas y cosas malas dentro de lo comercial, no comercial y arte puro, ¿no?”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que adaptarse a esta nueva dinámica no ha sido sencillo, incluso tras casi una década de carrera.

“Y lo que quiero decir es que no se frustren. Creo que hasta para los que llevamos, yo llevo, ya voy a cumplir 10 años el siguiente año de carrera y para mí ha sido difícil adaptarme a esta nueva estructura de cómo funciona la música, se mueve muy rápido”, comentó.

Fue en 2017 cuando Christian Nodal saltó a la fama gracias a la canción "Adiós amor" que se volvió al año siguiente, en 2018, en una especie de "himno" para los mexicanos que asistieron al Mundial de Futbol en Rusia, ya que gracias a ellos el tema se escuchó en distintos escenarios deportivos de aquel país.