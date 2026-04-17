Mientras los pleitos legales siguen y sus planes de boda religiosa han cambiado, Christian Nodal habló sobre la transformación que ha vivido la industria musical, pero puso especial énfasis en los errores que cometió al inicio de su carrera, particularmente al firmar contratos sin conocer a fondo sus implicaciones o como se dice en términos coloquiales "sin leer la letra chiquita".
Christian Nodal confiesa el grave error que cometió al inicio de su carrera y pide a artistas jóvenes que lo eviten
Christian Nodal no leía la letra pequeña de sus contratos al inicio de su carrera
En entrevista con Telemicro, el cantante Christian Nodal reconoció que, como muchos artistas jóvenes, tomó decisiones apresuradas por la emoción de abrirse camino en la industria.
“Sobre todo, ya ves que comentabas como que se está sacando música todos los meses y todo ese rollo, y están como muy involucrados con toda esta ola, porque ya todos los artistas tienen mucha información. Cuando yo llegué, yo: ‘A ver, ¿dónde firmo para que me hagan artista? Lo que sea’”, relató el intérprete de "Botella tras botella".
Nodal admitió que no revisaba los detalles legales de los acuerdos que firmaba, una práctica que sigue siendo común entre artistas emergentes, según considera el esposo de Ángela Aguilar.
“Que pasa muchísimo, los contratos que firman, no leo, no veo la letra pequeña, no sé cuántos porcientos”, confesó.
Nodal reconoce que la nueva generación de artistas tiene más conocimiento de la industria musical
Asimismo, Nodal señaló que, a diferencia de su experiencia, las nuevas generaciones tienen mayor conocimiento sobre la industria, lo que les permite tomar decisiones más informadas.
“Y ahora pues todos los artistas están como súper, que ya conocen de que tiene que haber el marketing, que si los números, y que si sales el viernes, y que la portada, y que todo. Se volvió otra cosa la música, ¿no?”, explicó.
En ese sentido, el cantante también reflexionó sobre cómo ha cambiado el enfoque de la música y subrayó que se pone en primer lugar los ingresos y no la calidad de la obra.
“Ah, sí. Sí, Cien por ciento. Se ha vuelto más negocio que arte. Y creo que, como todo, hay cosas buenas y cosas malas dentro de lo comercial, no comercial y arte puro, ¿no?”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que adaptarse a esta nueva dinámica no ha sido sencillo, incluso tras casi una década de carrera.
“Y lo que quiero decir es que no se frustren. Creo que hasta para los que llevamos, yo llevo, ya voy a cumplir 10 años el siguiente año de carrera y para mí ha sido difícil adaptarme a esta nueva estructura de cómo funciona la música, se mueve muy rápido”, comentó.
Fue en 2017 cuando Christian Nodal saltó a la fama gracias a la canción "Adiós amor" que se volvió al año siguiente, en 2018, en una especie de "himno" para los mexicanos que asistieron al Mundial de Futbol en Rusia, ya que gracias a ellos el tema se escuchó en distintos escenarios deportivos de aquel país.
El consejo de Christian Nodal a los artistas jóvenes
Finalmente, Christian Nodal hizo un llamado a los músicos más jóvenes a no perder de vista el lado artístico de su profesión ni dejarse llevar únicamente por las reglas que impone la industria, que pareciera forzar a los creadores a producir canciones en serie y al vapor.
“Yo no soy como los demás, yo no puedo hacer dos canciones o tres canciones por mes o todo ese asunto, pero sí que es como, le enseño música a compañeros, por ejemplo, ¿no? Y es: ‘Esto es un hit, esto es un hit’. Y yo, cabrón, te estoy enseñando música y ni sabes si va a salir o no, ¿sabes? Es como que se perdió ya el disfrutar la música. El hacerlo y no porque te va a traer, qué sé yo, los números, qué sé yo, este rollo”, expresó.
Sobre este tema, Nodal se desmarcó de los procesos de producción que priorizan la cantidad sobre la calidad de la obra.
“Creo que va de la mano, pero solito va. Cuando uno lo hace las cosas con amor, solitas fluyen. Y creo que eso estaría padre que lo entendieran la nueva generación", aseguró y compartió una reflexión que sirve como consejo para los talentos que vienen después de él.
"En el camino te vas a tropezar, no importa que quieras estar blindado, te vas a tropezar, te vas a caer y vas a encontrarte gente que te va a levantar y gente que también te va a querer ver tirado en el piso, pero de eso se trata la carrera al final del día y todo que nazca a través del amor al arte y a la música”, concluyó.
Con información de Agencia México