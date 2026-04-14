Dagna Mata, modelo que participó en el más reciente videoclip de Christian Nodal Un vals, reveló que no ha recibido el pago correspondiente por haber trabajado en dicha producción, por lo que considera emprender acciones legales.
Modelo de video de Christian Nodal asegura que no le han pagado y analiza demandar
Dagna Mata, modelo que participó en el más reciente videoclip de Christian Nodal Un vals, reveló que no ha recibido el pago correspondiente por haber trabajado en dicha producción, por lo que considera emprender acciones legales.
Modelo de video de Christian Nodal asegura que no le han pagado y analiza demandar
Dagna, quien protagoniza el video del tema Un vals, se volvió tendencia en redes sociales no solo por su aparición en el clip, sino también por el debate generado en torno a su parecido con Cazzu, expareja del cantante.
En entrevista con el paparazzi Jordi Martin, Dagna Mata reveló que, a más de tres meses de la grabación, el pago acordado nunca llegó, pese a que, según su versión, le habían prometido liquidarlo en un plazo de 30 días.
“Me dijeron que me iban a pagar en 30 días. Ya estoy con mis abogados pero por ahora no puedo dar más detalles”, aseguró Dagna.
Durante la conversación, la modelo también reveló que cuando fue contratada, no le explicaron que ella sería la imagen principal del proyecto, por el contrario únicamente iba a aparecer en una parte del clip bailando. No obstante, cuando se estrenó el videoclip se sorprendió.
Además, denunció que presuntamente le pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar del tema, algo que decidió no aceptar ante la repercusión que ha tenido el caso.
Dagna Mata ha sido víctima de acoso tras protagonizar video de 'Un vals'
El videoclip de “Un vals” no solo generó conversación por su narrativa, sino también por la elección de la modelo, lo que desató especulaciones en redes sociales sobre un supuesto parecido con la cantante argentina Cazzu.
En medio de la polémica, Dagna Mata ha señalado que su participación fue simplemente un trabajo más y que nunca buscó verse envuelta en controversias. Sin embargo, también ha reconocido que la exposición mediática le ha traído críticas y ataques en redes sociales y aseguró que esta situación ha tenido consecuencias en su vida personal y profesional.
“He recibido muchísimo acoso por el fandom y al final también me he enfrentado a una sociedad que refleja mucho el clasismo y de los estereotipos de lo que se supone que no está bien", aseguró.
De acuerdo con lo que ha trascendido, el equipo creativo del video habría sido el responsable de la selección del elenco, descartando que Christian Nodal estuviera directamente involucrado en esa decisión.