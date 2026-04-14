Modelo de video de Christian Nodal asegura que no le han pagado y analiza demandar

Dagna, quien protagoniza el video del tema Un vals, se volvió tendencia en redes sociales no solo por su aparición en el clip, sino también por el debate generado en torno a su parecido con Cazzu, expareja del cantante.

En entrevista con el paparazzi Jordi Martin, Dagna Mata reveló que, a más de tres meses de la grabación, el pago acordado nunca llegó, pese a que, según su versión, le habían prometido liquidarlo en un plazo de 30 días.

“Me dijeron que me iban a pagar en 30 días. Ya estoy con mis abogados pero por ahora no puedo dar más detalles”, aseguró Dagna.

Durante la conversación, la modelo también reveló que cuando fue contratada, no le explicaron que ella sería la imagen principal del proyecto, por el contrario únicamente iba a aparecer en una parte del clip bailando. No obstante, cuando se estrenó el videoclip se sorprendió.

Además, denunció que presuntamente le pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar del tema, algo que decidió no aceptar ante la repercusión que ha tenido el caso.