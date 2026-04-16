Los Aguilar cobijan a Ángela en medio de la controversia por el video ‘Un Vals’ de Christian Nodal

La familia de Ángela Aguilar finalmente se pronunció en medio de la polémica que la rodea, luego de que Dagna Mata, la joven mexicana radicada en España que protagoniza el video “Un Vals” de Christian Nodal, asegurara que la cantante estaría pasando un mal momento tras el estreno del clip por las comparaciones físicas que circularon en redes sociales.
La controversia creció en redes sociales por las similitudes entre la modelo, la misma Ángela y Cazzu, expareja y mamá de la hija del intérprete de "Bolleta tras botella". En medio de la polémica, la tarde del miércoles se publicó un comunicado en la cuenta oficial de Instagram que comparten el cantante Pepe Aguilar y sus hijos, donde fijaron su postura ante las declaraciones de Dagna.
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Los Aguilar salen en defensa de Ángela tras controversia por el video de Christian Nodal
En una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, Dagna Mata, protagonista del video “Un Vals” de Christian Nodal, aseguró que sabía que Ángela Aguilar no la estaba pasando bien, luego de que en redes se viralizaran imágenes en las que muchos usuarios destacaban su gran parecido con Cazzu y la mismahija de Pepe Aguilar.
"Supuestamente a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella, pues, está muy mal", dijo la modelo.
Entre sus revelaciones, Dagna contó que fue en febrero cuando se grabó el video y que, desde entonces, no ha recibido el pago por su trabajo. "Muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar", contó.
Ante estas declaraciones, la familia Aguilar compartió un comunicado en el que salieron en la defensa de Ángela y aclararon en que la cantante está enfocada actualmente en su carrera.
“En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde”, se lee en el comunicado. “Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema, carece de sustento”, indicaron.
Sobre la intérprete de “Dime cómo quieres”, quien aún no se ha pronunciado al respecto, agregaron que está enfoca en sus proyectos profesionales: "Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona".
Y agregaron: "Lamentablemente, no es la primera vez que se intenta colocar su nombre dentro de narrativas que no le corresponden. Propagar información infundada, sin derecho de réplica, contribuye a la desinformación".
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Ángela Aguilar, al igual que su hermano Leonardo, reaccionó dándole ‘Like’ a la publicación, la cual concluye: “Hacemos un llamado a los medios a verificar la información antes de difundirla y a no contribuir al acoso. Ángela continuará concentrada en su música, su carrera y su paz personal. Se agradece a quienes informan con responsabilidad”.
La modelo de Un Vals, Dagna Mata, da su versión
La modelo Dagna Mata, quien aparece en el video de “Un Vals” de Christian Nodal, habló sobre la polémica que se desató tras el estreno y cómo le ha afectado personalmente, ya que ha recibido múltiples mensajes negativos en redes.
La joven contó que todo la tomó por sorpresa: “Cuando salió el video, yo reaccioné igual que ustedes”, dijo a través de su cuenta de Instagram, explicando que no esperaba verse envuelta en una situación así. También confesó que la exposición le ha impactado no solo en su trabajo, sino también a nivel emocional y físico.
Además, reveló que fue contratada como extra y que nunca imaginó tener un papel tan protagónico. Incluso aseguró que el pago no fue acorde con lo que terminó apareciendo en pantalla y que, tras la polémica, el equipo del cantante le pidió dejar de publicar contenido con música de Cazzu, a quien admira.
Por su parte, Christian Nodal también reaccionó y aseguró que no tiene control total sobre su imagen ni sobre lo que ocurre alrededor de sus proyectos. Mientras tanto, el director del video, Juan Barbazán, explicó que el casting se realizó sin tener en cuenta la controversia que surgiría después.
"Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, que tampoco es tan fácil conseguir. Simplemente nos pasaron el perfil de Danna, nos encajó y por eso la elegimos", aclaró el director.
Barbazán aseguró que Christian Nodal no vio el video antes de su estreno. “En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo, fue una decisión mía y del otro director; no se lo mostramos a Christian”, explicó en el programa De Primera Mano.
Además, ofreció una disculpa pública a Ángela Aguilar por la polémica que se generó. “Lo único que nos queda es pedirle una disculpa a Ángela, si en algún momento se sintió ofendida. Fue un error y lo reconocemos”, expresó.