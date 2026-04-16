Los Aguilar cobijan a Ángela en medio de la controversia por el video ‘Un Vals’ de Christian Nodal

Los Aguilar salen en defensa de Ángela tras controversia por el video de Christian Nodal

En una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, Dagna Mata, protagonista del video “Un Vals” de Christian Nodal, aseguró que sabía que Ángela Aguilar no la estaba pasando bien, luego de que en redes se viralizaran imágenes en las que muchos usuarios destacaban su gran parecido con Cazzu y la misma hija de Pepe Aguilar.

"Supuestamente a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella, pues, está muy mal", dijo la modelo.

Dagan Mata (Instagram)

Entre sus revelaciones, Dagna contó que fue en febrero cuando se grabó el video y que, desde entonces, no ha recibido el pago por su trabajo. "Muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar", contó.

Ante estas declaraciones, la familia Aguilar compartió un comunicado en el que salieron en la defensa de Ángela y aclararon en que la cantante está enfocada actualmente en su carrera.

Christian Nodal festejó su cumpleaños junto a la familia Aguilar (Instagram)

“En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde”, se lee en el comunicado. “Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema, carece de sustento”, indicaron.

Sobre la intérprete de “Dime cómo quieres”, quien aún no se ha pronunciado al respecto, agregaron que está enfoca en sus proyectos profesionales: "Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona".

Y agregaron: "Lamentablemente, no es la primera vez que se intenta colocar su nombre dentro de narrativas que no le corresponden. Propagar información infundada, sin derecho de réplica, contribuye a la desinformación".