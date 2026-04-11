Sabrina Carpenter lleva a Coachella a un viaje nostálgico por Hollywood con su show 'Sabrinawood'

Sabrina Carpenter, Susan Sarandon y el resto de sus invitados en el show de Coachella

Durante su primera presentación en la edición 2026 de Coachella, Sabrina Carpenter cantó varios de sus éxitos caminando por las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood que recreó en el escenario, participando en una audición, entrando a un estudio de grabación y desfilando en un mar de carteles de cine.

Sabrina Carpenter triunfa en su regreso a Coachella (Instagram / Sabrina Carpenter)

Su estética vintage se mantuvo presente a lo largo del concierto, pero cobró más fuerza al interpretar "Feather" en un glamoroso espectáculo burlesque. Sus invitados especiales no fueron músicos, sino figuras de la pantalla grande.

Sam Elliott encarnó a un policía que advierte a una aventurera Sabrina sobre los peligros de los caminos que llevan a California en el clip que abrió el show.

Luego Susan Sarandon ofreció un monólogo reflexivo que sirvió como una larga pausa para el espectáculo, y finalmente Will Ferrell se subió al escenario para inyectarle energía, metafórica y literalmente al conectar cables que desataron un carnaval de luces de neón en el show.

Las canciones más coreadas sin duda fueron "Espresso", que estrenó en vivo en su primera aparición en Coachella en 2024, "Please, Please, Please", y la contagiosa "Manchild".

Al final, Sabrina Carpenter terminó el espectáculo tal y como arrancó: al volante de un auto, como reflejo de que ésta es sólo una parada más en el camino que ha recorrido para llegar adonde se encuentra ahora y que todavía le falta mucho por recorrer; por lo pronto, el próximo fin de semana, la cantante volverá al escenario de Coachella y sus fans esperarán que esta semana vuele para que por favor, por favor, por favor, su ídolo vuelve a salir a escena.