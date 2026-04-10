Outfits para Coachella inspirados en Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, headliners del momento
Coachella se ha convertido en un festival donde la música y la moda se mezclan para crear la vibe perfecta, y los headliners de esta edición se convierten en nuestra inspiración perfecta para definir nuestros looks.
Y como es de esperarse en cada edición, los headliners se convierten en nuestra inspiración total al momento de elegir nuestros looks.
Publicidad
¿Quiénes encabezan el line-up de este año?
Como en cada edición, el line-up que presenta Coachella dicta la estética que veremos durante el festival influida por géneros como el rock, el pop, el indie y la electrónica.
Los headliners de esta edición se han convertido en nuestra principal inspiración al momento de elegir nuestros looks. Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes no solo han destacado por su música, imponen tendencia por su estilo, actitud y una estética que promete definir la edición de este año.
La sede para estos dos fines de semana vuelve a ser el Empire Polo Club en Indio, California, escenario icónico en el valle de Coachella. Y este año tendremos la oportunidad de ver por tercera vez a Sabrina Carpenter, mientras que Justin Bieber y Karol G llegan por primera vez como headliners, prometiendo una edición llena de estilo y personalidad.
Publicidad
Inspo para tu look según tu headliner favorito.
Como en cada Coachella, la elección de nuestros looks se ha convertido en una parte esencial durante el festival y que nos permite experimentar con nuestro estilo y el de nuestros artistas favoritos, y por ello te presentamos algunas inspiraciones en los headliners que veremos este año.
Sabrina Carpenter
Si quieres inspirarte en Sabrina Carpenter con un estilo muy girly lleno de brillo y actitud, puedes optar por minivestidos o minifaldas con tops de pedrería o bien con algún corset para marcar tu figura. También puedes combinar tu look con algunas texturas satinadas, como con transparencias sutiles.
En cuanto a la elección del calzado, te recomendamos optar por botas altas o de plataforma y accesorios como lentes o joyería minimalista fiel a la vibe de su estilo.
Justin Bieber
En caso de que te inspires en el estilo de Justin Bieber, donde el streetwear relajado y el lujo discreto son protagonistas, te recomendamos optar por prendas como jeans con cortes straight o baggy que podrás combinar con playeras o sobrecamisas oversizepara lograr un look elevado pero sin perder la frescura.
Para complementar tu look, los sneakers y accesorios son piezas clave. Opta por diseños minimalistas o en tonos neutros; puedes agregar lentes, joyería o gorras que sean discretas que generarán el equilibrio entre lo casual y pulido.
Karol G
El estilo de Karol G es ideal si lo que buscas es una inspiración para tu look donde el color, la textura y un toque sexy sean los protagonistas. Con este estilo tienes la oportunidad de experimentar con diferentes prendas, por ello te recomendamos apostar por sets coordinados, crop tops, bodysuits o faldas ajustadas en colores y estampados llamativos que sin duda elevarán tu look.
Con cada edición, Coachella nos sigue confirmando que es el festival perfecto donde podemos salir de nuestra zona de confort y permitirnos el experimentar y jugar con nuestro estilo, para disfrutar de las presentaciones de nuestros artistas favoritos. Y que al mismo tiempo nuestro look también se convierte en protagonista.