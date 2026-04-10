Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Outfits para Coachella inspirados en Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, headliners del momento

Coachella se ha convertido en un festival donde la música y la moda se mezclan para crear la vibe perfecta, y los headliners de esta edición se convierten en nuestra inspiración perfecta para definir nuestros looks.
vie 10 abril 2026 02:22 PM
Looks para Coachella.jpg
La vibe única que define a Coachella comienza con la música y en cada edición nuestros artistas fav se convierten en la mejor inspo para nuestros looks. (Vía Instagram)
Publicidad

¿Quiénes encabezan el line-up de este año?

Como en cada edición, el line-up que presenta Coachella dicta la estética que veremos durante el festival influida por géneros como el rock, el pop, el indie y la electrónica.

Los headliners de esta edición se han convertido en nuestra principal inspiración al momento de elegir nuestros looks. Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes no solo han destacado por su música, imponen tendencia por su estilo, actitud y una estética que promete definir la edición de este año.

La sede para estos dos fines de semana vuelve a ser el Empire Polo Club en Indio, California, escenario icónico en el valle de Coachella. Y este año tendremos la oportunidad de ver por tercera vez a Sabrina Carpenter, mientras que Justin Bieber y Karol G llegan por primera vez como headliners, prometiendo una edición llena de estilo y personalidad.

Coachella .jpg
Coachella es el festival donde la música y el estilo se unen para crear una estética en común que nos ha conquistado a todos en cada edición. (Vía Instagram @myglamourattitude)

Publicidad

Inspo para tu look según tu headliner favorito.

Como en cada Coachella, la elección de nuestros looks se ha convertido en una parte esencial durante el festival y que nos permite experimentar con nuestro estilo y el de nuestros artistas favoritos, y por ello te presentamos algunas inspiraciones en los headliners que veremos este año.

Sabrina Carpenter

Si quieres inspirarte en Sabrina Carpenter con un estilo muy girly lleno de brillo y actitud, puedes optar por minivestidos o minifaldas con tops de pedrería o bien con algún corset para marcar tu figura. También puedes combinar tu look con algunas texturas satinadas, como con transparencias sutiles.

Coachella Sabrina C.jpg
Si lo que buscas es una vibra más girly y pinky, el estilo de Sabrina Carpenter es la opción ideal para lucir un look muy cool. (Vestido mini,$699,Halter Drapeado.www.zara.com, Giambattista Valli,$45,065,botas con platafroma. www.farfetch.com, Bolsa de hombro,$4,500,Tous Brenda y Gargantilla Barbada,$5,500,Tous Manifiesto.www.tous.com, Aretes Corazón,$1,550,Dorado mate.www.bimbaylola.mx)

En cuanto a la elección del calzado, te recomendamos optar por botas altas o de plataforma y accesorios como lentes o joyería minimalista fiel a la vibe de su estilo.

Justin Bieber

En caso de que te inspires en el estilo de Justin Bieber, donde el streetwear relajado y el lujo discreto son protagonistas, te recomendamos optar por prendas como jeans con cortes straight o baggy que podrás combinar con playeras o sobrecamisas oversize para lograr un look elevado pero sin perder la frescura.

(Obligatorio)
Un look inspirado en el Bieber style: con estilo y actitud sin esfuerzo. (Jeans Z1975,$1099, Baggy encaje rotos y Camisa gasa,$549,oversize bolsillo. www.zara.com, Dolce & Gabbana,$71,000,top corto con detalles de cristal. www.farfetch.com, Zapatos Samba,$2,377,Adidas. www.amazon.com.mx, Gorra blanca,$799,Cañeros de Los Mochis. www.newera.mx y Gafas de sol,$1,995,estrechas.www.massimodutti.com)

Para complementar tu look, los sneakers y accesorios son piezas clave. Opta por diseños minimalistas o en tonos neutros; puedes agregar lentes, joyería o gorras que sean discretas que generarán el equilibrio entre lo casual y pulido.

Karol G

El estilo de Karol G es ideal si lo que buscas es una inspiración para tu look donde el color, la textura y un toque sexy sean los protagonistas. Con este estilo tienes la oportunidad de experimentar con diferentes prendas, por ello te recomendamos apostar por sets coordinados, crop tops, bodysuits o faldas ajustadas en colores y estampados llamativos que sin duda elevarán tu look.

Coachella Karol G.jpg
Karol G nos inspira a elegir para este Coachella un look con vibra muy tropi coqueta (D62 falda,$649,denim. www.stradivarius.com, Top Bandeau,$699, de lentejuelas.www.zara.com,Botas vaqueras,$1,437, con flecos MSYIEVAD, Clips artificiales,$92, de flores de Hibiscus y Cinturon Vaquero, $189,metálico Nelaparo.www.amazon.com.mx, Pulsera Sol,$2,050,textura dorado y Aretes cadena y flecos,$3,100,dorado envejecido. www.bimbaylola.mx)

Con cada edición, Coachella nos sigue confirmando que es el festival perfecto donde podemos salir de nuestra zona de confort y permitirnos el experimentar y jugar con nuestro estilo, para disfrutar de las presentaciones de nuestros artistas favoritos. Y que al mismo tiempo nuestro look también se convierte en protagonista.

PORTADA (4).jpg
Los pantalones capri regresan en 2026: así se llevan esta temporada Los pantalones capri regresan con una estética equilibrada entre lo cómodo y lo arreglado en un look, convirtiéndose en la silueta que no podrá faltar en tu clóset y que puede cambiarlo todo.

Publicidad

Tags

Coachella Festivales musicales moda

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad