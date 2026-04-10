Outfits para Coachella inspirados en Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, headliners del momento

Inspo para tu look según tu headliner favorito.

Como en cada Coachella, la elección de nuestros looks se ha convertido en una parte esencial durante el festival y que nos permite experimentar con nuestro estilo y el de nuestros artistas favoritos, y por ello te presentamos algunas inspiraciones en los headliners que veremos este año.

Sabrina Carpenter

Si quieres inspirarte en Sabrina Carpenter con un estilo muy girly lleno de brillo y actitud, puedes optar por minivestidos o minifaldas con tops de pedrería o bien con algún corset para marcar tu figura. También puedes combinar tu look con algunas texturas satinadas, como con transparencias sutiles.

Si lo que buscas es una vibra más girly y pinky, el estilo de Sabrina Carpenter es la opción ideal para lucir un look muy cool. (Vestido mini,$699,Halter Drapeado.www.zara.com, Giambattista Valli,$45,065,botas con platafroma. www.farfetch.com, Bolsa de hombro,$4,500,Tous Brenda y Gargantilla Barbada,$5,500,Tous Manifiesto.www.tous.com, Aretes Corazón,$1,550,Dorado mate.www.bimbaylola.mx)

En cuanto a la elección del calzado, te recomendamos optar por botas altas o de plataforma y accesorios como lentes o joyería minimalista fiel a la vibe de su estilo.

Justin Bieber

En caso de que te inspires en el estilo de Justin Bieber, donde el streetwear relajado y el lujo discreto son protagonistas, te recomendamos optar por prendas como jeans con cortes straight o baggy que podrás combinar con playeras o sobrecamisas oversize para lograr un look elevado pero sin perder la frescura.

Un look inspirado en el Bieber style: con estilo y actitud sin esfuerzo. (Jeans Z1975,$1099, Baggy encaje rotos y Camisa gasa,$549,oversize bolsillo. www.zara.com, Dolce & Gabbana,$71,000,top corto con detalles de cristal. www.farfetch.com, Zapatos Samba,$2,377,Adidas. www.amazon.com.mx, Gorra blanca,$799,Cañeros de Los Mochis. www.newera.mx y Gafas de sol,$1,995,estrechas.www.massimodutti.com)

Para complementar tu look, los sneakers y accesorios son piezas clave. Opta por diseños minimalistas o en tonos neutros; puedes agregar lentes, joyería o gorras que sean discretas que generarán el equilibrio entre lo casual y pulido.

Karol G

El estilo de Karol G es ideal si lo que buscas es una inspiración para tu look donde el color, la textura y un toque sexy sean los protagonistas. Con este estilo tienes la oportunidad de experimentar con diferentes prendas, por ello te recomendamos apostar por sets coordinados, crop tops, bodysuits o faldas ajustadas en colores y estampados llamativos que sin duda elevarán tu look.

Karol G nos inspira a elegir para este Coachella un look con vibra muy tropi coqueta (D62 falda,$649,denim. www.stradivarius.com, Top Bandeau,$699, de lentejuelas.www.zara.com,Botas vaqueras,$1,437, con flecos MSYIEVAD, Clips artificiales,$92, de flores de Hibiscus y Cinturon Vaquero, $189,metálico Nelaparo.www.amazon.com.mx, Pulsera Sol,$2,050,textura dorado y Aretes cadena y flecos,$3,100,dorado envejecido. www.bimbaylola.mx)

Con cada edición, Coachella nos sigue confirmando que es el festival perfecto donde podemos salir de nuestra zona de confort y permitirnos el experimentar y jugar con nuestro estilo, para disfrutar de las presentaciones de nuestros artistas favoritos. Y que al mismo tiempo nuestro look también se convierte en protagonista.