Justin Bieber regresa a Coachella en grande tras negociar pago millonario para ser headliner por primera vez
Tras haber aparecido una vez como invitado en tres ocasiones, Justin Bieber se prepara para ser headliner en Coachella, lo que marca su primer gran concierto tras la pausa que hizo por cuestiones médicas.
Indio, California, arderá dos fines de semana a causa de la 'Bieber Fever' con el regreso triunfal de Justin Bieber a Coachella. El cantante de 32 años se presentará por primera vez como headliner en el festival y, según medios estadounidenses, cobró unos 10 millones de dólares por el show.
Estos shows serán, además, los primeros en gran formato que dé desde aquella pausa en su carrera que tuvo que tomar por prescripción médica.
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Justin Bieber hará historia en Coachella
Justin Bieber está por protagonizar uno de los regresos más ambiciosos de su carrera con su participación como headliner en Coachella, respaldado por un acuerdo económico histórico.
De acuerdo con fuentes citadas por Rolling Stone, el cantante canadiense negoció directamente su contrato con el festival y obtendrá más de 10 millones de dólares por presentarse los dos fines de semana, una cifra que lo coloca entre los artistas mejor pagados en la historia del evento.
El cheque que recibió el esposo de Hailey Bieber por presentarse en el festival de Indio, California, estuvo bien justificado, ya que las ventas de boletos se dispararon y desde hace tiempo está colgado en sus redes sociales el anuncio de “Sold out” (Localidades agotadas) para los dos fines de semana en que se lleva a cabo el evento.
Además, el acuerdo es muestra también de una nueva etapa en la carrera de Justin, en la que el intérprete de “Swag” toma el control total sobre las decisiones profesionales tras la ruptura con su antiguo equipo de representación, encabezado por Scooter Braun.
El hecho de que Justin Bieber llegue a la edición 2026 de Coachella como headliner refleca el impacto que tuvo su regreso a la música, marcado por los dos álbumes que lanzó recientemente Swag y Swag II, que representaron su regreso a las listas de popularidad y a la cobertura mediática de su música (y ya no sólo de su siempre pintoresca vida personal).
De esta forma, ‘Bieber Fever’ se sentirá los sábados 11 y 18 de abril, días en los que el canadiense comparte cartel con una variedad de artistas de distintas partes del mundo y representantes de distintos géneros.
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Coachella ofrece un cartel lleno de artistas de todos los géneros
El sábado, Justin Bieber estará acompañado en Coachella por todo tipo de artistas. Desde figuras del trance y el techno como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del K-pop como Taemin y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress; hasta el DJ y productor francés David Guetta, así como la participación de David Byrne, el legendario cofundador de Talking Heads.
Otro acto esperado en sábado es Nine Inch Noize, la colaboración entre la banda de rock industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, dupla que acaba de anunciar un álbum conjunto. Además, el escenario principal del Festival albergará a la influencer convertida en cantante Addison Rae, así como a los rockeros neoyorquinos The Strokes, que, liderados por Julian Casablancas, regresan con un nuevo disco previsto para lanzarse en junio, luego de seis años de pausa.
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Sabrina Carpenter, Karol G y más se presentarán en Coachella
Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.
Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio, California.
La cita arranca este viernes con una oferta en la que destacan talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE y Creepy Nuts, así como artistas consolidados como Moby.
El plato fuerte de la primera noche es la participación de la estrella del pop Sabrina Carpenter, quien prometió "el espectáculo más ambicioso" de su carrera, y quien regresa a Coachella, luego de triunfar ahí mismo en 2024, cuando lanzó su pegajoso éxito veraniego "Espresso".
El cierre del primer día estará a cargo del DJ italiano Anyma, quien debe estrenar su nueva producción ÆDEN.
La experiencia audiovisual inmersiva que mezcla música electrónica y elementos digitales será objeto de una gira internacional después de Coachella.
La cereza del pastel el domingo será la colombiana Karol G, primera latina en encabezar el festival.
La ganadora de ocho premios Grammy Latinos debutó en Coachella en 2022 con un espectáculo que homenajeó a estrellas de la música como Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee. Para el show de este año, se espera que la intérprete de "Provenza" abrace el visual de vedette caribeña de su último trabajo, Tropicoqueta.