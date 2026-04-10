Justin Bieber regresa a Coachella en grande tras negociar pago millonario para ser headliner por primera vez

Justin Bieber estuvo por primera vez en Coachella como invitado de Chance The Rapper en 2014 (Kevin Winter)

Justin Bieber hará historia en Coachella

Justin Bieber está por protagonizar uno de los regresos más ambiciosos de su carrera con su participación como headliner en Coachella, respaldado por un acuerdo económico histórico.

De acuerdo con fuentes citadas por Rolling Stone, el cantante canadiense negoció directamente su contrato con el festival y obtendrá más de 10 millones de dólares por presentarse los dos fines de semana, una cifra que lo coloca entre los artistas mejor pagados en la historia del evento.

Justin también fue invitado de Ariana Grande en Coachella, en 2019 ((C)Kevin Mazur)

El cheque que recibió el esposo de Hailey Bieber por presentarse en el festival de Indio, California, estuvo bien justificado, ya que las ventas de boletos se dispararon y desde hace tiempo está colgado en sus redes sociales el anuncio de “Sold out” (Localidades agotadas) para los dos fines de semana en que se lleva a cabo el evento.

Además, el acuerdo es muestra también de una nueva etapa en la carrera de Justin, en la que el intérprete de “Swag” toma el control total sobre las decisiones profesionales tras la ruptura con su antiguo equipo de representación, encabezado por Scooter Braun.

El hecho de que Justin Bieber llegue a la edición 2026 de Coachella como headliner refleca el impacto que tuvo su regreso a la música, marcado por los dos álbumes que lanzó recientemente Swag y Swag II, que representaron su regreso a las listas de popularidad y a la cobertura mediática de su música (y ya no sólo de su siempre pintoresca vida personal).

En 2022, Justin Bieber fue invitado de Daniel Caesar y cantó "Peaches" (Kevin Winter)

De esta forma, ‘Bieber Fever’ se sentirá los sábados 11 y 18 de abril, días en los que el canadiense comparte cartel con una variedad de artistas de distintas partes del mundo y representantes de distintos géneros.