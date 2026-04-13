La tercera temporada de Euphoria divide opiniones por contener escenas "incómodas"

Primeras reacciones de las críticas a la tercera temporada de Euphoria

Tras su estreno el 12 de abril de 2026, la tercera temporada de Euphoria ha desatado un intenso debate en redes sociales y ha generado más críticas que sus entregas anteriores. En Rotten Tomatoes, el primer episodio debutó con apenas un 56 % de aprobación, marcando un descenso notable frente al 78 % de la segunda temporada. Medios especializados como IGN han otorgado puntuaciones bajas (4/10), calificando la serie de “sobrecargada” y “decepcionante". Mientras que The New York Post la describe como un "desastre desquiciado" y el medio español Espinof como “un desastre total, del que es imposible apartar la mirada a pesar de sus excesos y caos narrativo".

Alexa Demie en la tercera temporada de Euphoria (Euphoria - Instagram )

El primer capítulo se sitúa varios años después del desenlace de la segunda temporada, explorando la transición de los protagonistas hacia la vida adulta. Mientras Rue sigue batallando contra los demonios internos que la persiguen desde la preparatoria, esforzándose por redimir su camino, el resto del grupo se enfrenta a las crudas realidades laborales, económicas y amorosas de su presente. La fotografía se consolida como uno de los pilares de la serie de nivel cinematográfico que siempre caracterizó a Euphoria y probablemente como su mejor componente.

Maude Apatow en Euphoria (Euphoria - Instagram )

La mayoría de los críticos coinciden en que Zendaya se mantiene como el gran pilar de la serie, ofreciendo una interpretación de Rue conmovedora y poderosa. Asimismo, Sydney Sweeney y Jacob Elordi han sido señalados como factores determinantes en el éxito de Euphoria. Sin embargo, existe un sentimiento generalizado de que, tras el prolongado descanso entre la segunda y la tercera temporada, la producción no logra mantener el equilibrio entre estilo y sustancia que definió sus entregas iniciales.

Muchos señalan que el rumbo original se ha perdido, notándose la ausencia de elementos icónicos como el maquillaje cargado de brillos, la música de Labrinth y los colores neón con tonos intensos. Además, es evidente el vacío dejado por varios personajes; la nostalgia por figuras como las de Angus Cloud y Eric Dane , quienes fueron pilares fundamentales de la historia, pesa significativamente en esta nueva etapa.