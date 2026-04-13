La tercera temporada de Euphoria divide opiniones por contener escenas "incómodas"

Tras cuatro largos años de espera, Euphoria regresó a HBO con su tercera temporada este domingo 12 de abril. El primer episodio, titulado “Ándale”, marca un nuevo comienzo para los icónicos personajes de East Highland, situándolos varios años después de su graduación de la secundaria. La serie mantiene a gran parte de su elenco original, incluyendo a Zendaya en el papel de Rue Bennett,Jacob Elordi como el antagonista Nate Jacobs, Sydney Sweeneycomo Cassie Howard, Alexa Demie como Maddy Perez y, finalmente, a Maude Apatow como Lexi Howard, la hermana de Cassie.
Sin embargo, las primeras reacciones a Euphoria temporada 3 son polarizadas. Mientras algunos elogian el regreso de Zendaya y el elenco, otros sienten que la serie ha ido demasiado lejos en su búsqueda de impacto y ha perdido la premisa principal de la serie.
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Primeras reacciones de las críticas a la tercera temporada de Euphoria
Tras su estreno el 12 de abril de 2026, la tercera temporada de Euphoria ha desatado un intenso debate en redes sociales y ha generado más críticas que sus entregas anteriores. En Rotten Tomatoes, el primer episodio debutó con apenas un 56 %de aprobación, marcando un descenso notable frente al 78 % de la segunda temporada. Medios especializados como IGN han otorgado puntuaciones bajas (4/10), calificando la serie de “sobrecargada” y “decepcionante". Mientras que The New York Post la describe como un "desastre desquiciado" y el medio español Espinof como “un desastre total, del que es imposible apartar la mirada a pesar de sus excesos y caos narrativo".
El primer capítulo se sitúa varios años después del desenlace de la segunda temporada, explorando la transición de los protagonistas hacia la vida adulta. Mientras Rue sigue batallando contra los demonios internos que la persiguen desde la preparatoria, esforzándose por redimir su camino, el resto del grupo se enfrenta a las crudas realidades laborales, económicas y amorosas de su presente. La fotografía se consolida como uno de los pilares de la serie de nivel cinematográfico que siempre caracterizó a Euphoria y probablemente como su mejor componente.
La mayoría de los críticos coinciden en que Zendaya se mantiene como el gran pilar de la serie, ofreciendo una interpretación de Rue conmovedora y poderosa. Asimismo, Sydney Sweeney y Jacob Elordi han sido señalados como factores determinantes en el éxito de Euphoria. Sin embargo, existe un sentimiento generalizado de que, tras el prolongado descanso entre la segunda y la tercera temporada, la producción no logra mantener el equilibrio entre estilo y sustancia que definió sus entregas iniciales.
Muchos señalan que el rumbo original se ha perdido, notándose la ausencia de elementos icónicos como el maquillaje cargado de brillos, la música de Labrinth y los colores neón con tonos intensos. Además, es evidente el vacío dejado por varios personajes; la nostalgia por figuras como las de Angus Cloud yEric Dane , quienes fueron pilares fundamentales de la historia, pesa significativamente en esta nueva etapa.
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La recepción de los fans y la incomodidad por las escenas de Euphoria
En redes sociales, las primeras reacciones de los fans a Euphoria temporada 3 son divididas. Muchos expresaron decepción tras la larga espera, afirmando que el primer episodio “arruinó” la serie o que se siente como “un show completamente diferente”. Otros, en cambio, defienden que la crudeza es parte de Euphoria y que sigue siendo adictiva y buena serie.
Uno de los puntos más debatidos fue la incomodidad generada por algunas escenas. Secuencias relacionadas con el consumo de sustancias y dinámicas de poder provocaron críticas que las califican de "innecesarias" o "desagradables. En particular, el rumbo que tomó el personaje de Cassie (Sydney Sweeney) como influencer y modelo de Onlyfans ha generado debate sobre si la serie explota a ciertos personajes de manera problemática. Espectadores coinciden en que, a pesar del gran talento de Sweeney, el guión de Sam Levinson limita su potencial al situarla en contextos que resultan incómodos tanto para la audiencia como para la propia actriz.
En plataformas como X y Reddit, seguidores coinciden en que el primer episodio es “intenso y riesgoso” y cuestionan si era necesario llegar tan lejos solo por el impacto visual. A pesar de las críticas, hay quienes celebran que la serie no haya suavizado su propuesta, pues "Euphoria siempre ha sido incómoda".
Aunque este estreno de temporada ha generado más opiniones negativas que positivas, habrá que seguir el desarrollo de la trama para formar una opinión completa. Los episodios se estrenarán cada domingo a las 7 p. m. a través de HBO Max.