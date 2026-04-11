Todo lo que sabemos del estreno de la tercera temporada de 'Euphoria'

Desde su estreno en 2019, Euphoria se posicionó como una de las series más vistas y reconocidas de HBO. Se convirtió rápidamente en un fenómeno que marcó a toda una generación por su estética visual llena de colores vibrantes, looks icónicos y el característico uso del brillo. Todo esto la ha consolidado como una de las producciones más comentadas de los últimos años. Ahora, tras una larga espera por parte de los fans, la tercera temporada llega este domingo 12 de abril en HBO a las 7 pm generando una enorme expectativa.
La serie, protagonizada por estrellas internacionales como Zendaya , Jacob Elordi y Sydney Sweeney , regresa después del estreno de su segunda temporada en 2021. Antes del debut del primer episodio de esta nueva entrega, vale la pena recordar que la historia dejó a sus personajes en un punto crítico.
En la segunda temporada, Rue tocó fondo tras una fuerte recaída que la llevó a huir de casa y enfrentarse a situaciones extremas, para posteriormente iniciar un proceso de sobriedad lleno de incertidumbre. El conflicto entre Nate, Cassie y Maddy explotó de forma pública y violenta, dejando relaciones completamente fracturadas. Al mismo tiempo, la obra de teatro de Lexi sacó a la luz los secretos más íntimos de su círculo cercano, generando tensiones difíciles de reparar y finalmente Fezco estuvo involucrado en un conflicto con la policía que marcó una tragedia.