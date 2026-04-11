Todo lo que sabemos del estreno de la tercera temporada de 'Euphoria'

El regreso de 'Euphoria' y qué personajes regresan

Tras una larga espera, la tercera temporada de Euphoria llega con un cambio significativo. Como ha comentado en distintos medios su creador, Sam Levinson, esta nueva entrega incluye un salto temporal que sitúa a los personajes varios años después de los eventos ya conocidos. Este giro marca una diferencia importante, ya que la historia deja atrás la preparatoria para centrarse en una etapa más madura que es la vida adulta y las consecuencias reales de las decisiones que tomaron en su juventud.

La tercera temporada de 'Euphoria' regresa a HBO el domingo 12 de abril (Presley Ann/Getty Images for HBO)

El regreso de Euphoria mantiene a gran parte de su elenco principal, lo que permite conservar la esencia de la serie. Zendaya retoma su papel como Rue Bennett, consolidándose como el eje emocional de la historia, mientras Hunter Schafer vuelve como Jules, profundizando en su evolución personal. Jacob Elordi regresa como Nate Jacobs, uno de los personajes más complejos y perturbadores, y Sydney Sweeney continúa interpretando a Cassie Howard.

La tercera temporada de 'Euphoria' regresa a HBO el domingo 12 de abril (Monica Schipper/Getty Images)

También regresan Alexa Demie como Maddy Perez y Maude Apatow como Lexi Howard, quienes continuarán desarrollando las historias que quedaron abiertas en la segunda temporada. A ellas se suman Nika King como Leslie Bennett, la madre de Rue, y Colman Domingo como Ali. Además, Eric Dane aparece nuevamente como Cal Jacobs, en lo que se ha señalado como uno de sus últimos trabajos y un momento especialmente emotivo para los seguidores de la serie tras su fallecimiento el 19 de febrero de 2026.

La tercera temporada de 'Euphoria' regresa a HBO el domingo 12 de abril... pero no todos los personajes lo harán (Rodin Eckenroth/Getty Images)

Sin embargo, la nueva temporada también está marcada por ausencias importantes que redefinen el rumbo narrativo. La muerte de Angus Cloud , representa una pérdida significativa tanto para la serie como para sus seguidores. Su personaje, Fezco, era uno de los favoritos del público sin embargo Sam Levinson menciono que se encontrara presente en la serie de una manera u otra. A esto se suma la salida de Barbie Ferreira, quien daba vida a Kat, así como la ausencia de Storm Reid, intérprete de Gia, la hermana menor de Rue. También queda fuera Ashtray, personaje interpretado por Javon Walton.