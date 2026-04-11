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Espectáculos

Todo lo que sabemos del estreno de la tercera temporada de 'Euphoria'

La tercera temporada de 'Euphoria' marca un giro radical con un salto temporal, ausencias en el elenco y personajes enfrentando la adultez con su esperado estreno este domimgo.
sáb 11 abril 2026 12:52 PM
Zendaya en la tercera temporada de Euphoria
Zendaya en la tercera temporada de Euphoria (Euphoria- Instagram )

Desde su estreno en 2019, Euphoria se posicionó como una de las series más vistas y reconocidas de HBO. Se convirtió rápidamente en un fenómeno que marcó a toda una generación por su estética visual llena de colores vibrantes, looks icónicos y el característico uso del brillo. Todo esto la ha consolidado como una de las producciones más comentadas de los últimos años. Ahora, tras una larga espera por parte de los fans, la tercera temporada llega este domingo 12 de abril en HBO a las 7 pm generando una enorme expectativa.

La serie, protagonizada por estrellas internacionales como Zendaya , Jacob Elordi y Sydney Sweeney , regresa después del estreno de su segunda temporada en 2021. Antes del debut del primer episodio de esta nueva entrega, vale la pena recordar que la historia dejó a sus personajes en un punto crítico.

En la segunda temporada, Rue tocó fondo tras una fuerte recaída que la llevó a huir de casa y enfrentarse a situaciones extremas, para posteriormente iniciar un proceso de sobriedad lleno de incertidumbre. El conflicto entre Nate, Cassie y Maddy explotó de forma pública y violenta, dejando relaciones completamente fracturadas. Al mismo tiempo, la obra de teatro de Lexi sacó a la luz los secretos más íntimos de su círculo cercano, generando tensiones difíciles de reparar y finalmente Fezco estuvo involucrado en un conflicto con la policía que marcó una tragedia.

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El regreso de 'Euphoria' y qué personajes regresan

Tras una larga espera, la tercera temporada de Euphoria llega con un cambio significativo. Como ha comentado en distintos medios su creador, Sam Levinson, esta nueva entrega incluye un salto temporal que sitúa a los personajes varios años después de los eventos ya conocidos. Este giro marca una diferencia importante, ya que la historia deja atrás la preparatoria para centrarse en una etapa más madura que es la vida adulta y las consecuencias reales de las decisiones que tomaron en su juventud.

Los Angeles Red Carpet Premiere of HBO Original Drama Series EUPHORIA
La tercera temporada de 'Euphoria' regresa a HBO el domingo 12 de abril (Presley Ann/Getty Images for HBO)

El regreso de Euphoria mantiene a gran parte de su elenco principal, lo que permite conservar la esencia de la serie. Zendaya retoma su papel como Rue Bennett, consolidándose como el eje emocional de la historia, mientras Hunter Schafer vuelve como Jules, profundizando en su evolución personal. Jacob Elordi regresa como Nate Jacobs, uno de los personajes más complejos y perturbadores, y Sydney Sweeney continúa interpretando a Cassie Howard.

Los Angeles Premiere Of HBO's "Euphoria" Season 3 - Arrivals
La tercera temporada de 'Euphoria' regresa a HBO el domingo 12 de abril (Monica Schipper/Getty Images)

También regresan Alexa Demie como Maddy Perez y Maude Apatow como Lexi Howard, quienes continuarán desarrollando las historias que quedaron abiertas en la segunda temporada. A ellas se suman Nika King como Leslie Bennett, la madre de Rue, y Colman Domingo como Ali. Además, Eric Dane aparece nuevamente como Cal Jacobs, en lo que se ha señalado como uno de sus últimos trabajos y un momento especialmente emotivo para los seguidores de la serie tras su fallecimiento el 19 de febrero de 2026.

Variety's Power Of Young Hollywood Celebration Presented By Facebook Gaming/Meta - Arrivals
La tercera temporada de 'Euphoria' regresa a HBO el domingo 12 de abril... pero no todos los personajes lo harán (Rodin Eckenroth/Getty Images)

Sin embargo, la nueva temporada también está marcada por ausencias importantes que redefinen el rumbo narrativo. La muerte de Angus Cloud , representa una pérdida significativa tanto para la serie como para sus seguidores. Su personaje, Fezco, era uno de los favoritos del público sin embargo Sam Levinson menciono que se encontrara presente en la serie de una manera u otra. A esto se suma la salida de Barbie Ferreira, quien daba vida a Kat, así como la ausencia de Storm Reid, intérprete de Gia, la hermana menor de Rue. También queda fuera Ashtray, personaje interpretado por Javon Walton.

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Lo que se espera de la tercera temporada de 'Euphoria' y el debut de Rosalía

La tercera temporada de Euphoria, se adentra en un terreno más oscuro y complejo, donde los personajes enfrentan las consecuencias de sus acciones con una madurez y las experiencias vividas. Rue, ahora en un contexto mucho más peligroso, lidia con situaciones que la colocan al borde de la supervivencia, en una etapa donde tiene implicaciones mucho más graves.

Jules por su parte, continúa explorando su vida y su relación con Rue, en una dinámica que sigue siendo emocional pero más distante y reflexiva. Cassie sigue en una relación con Nate, y existen expectativas sobre una posible boda, mientras que Maddy intenta reconstruirse, recuperar el control de su vida y abrirse a nuevas experiencias. Por otro lado, Lexi evoluciona hacia una figura más consciente de sí misma, ahora enfocada en su desarrollo creativo, trabajando en el ámbito del cine como escritora.

Rosalia-Euphoria
Rosalía se suma a la tercera temporada de 'Euphoria' (Instagram - @euphoria)

En cuanto a las nuevas incorporaciones, la presencia de Rosalía ha generado gran expectativa entre los fans. Aunque su personaje no ha sido detallado oficialmente, se sabe que tendrá un papel dentro del universo de la serie. Asimismo, se ha reportado la participación de la actriz Sharon Stone y la influencer Trisha Paytas.

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Euphoria Zendaya Jacob Elordi Nate Jacobs Sydney Sweeney

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abril 2026

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