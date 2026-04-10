Revelan los cambios en 'Euphoria' tras la muerte de Angus Cloud y el diagnóstico de ELA de Eric Dane

¿Qué va a pasar con Fez en ‘Euphoria’?

Angus Cloud, el actor encargado de darle vida a Fezco, el traficante de drogas de Rue (Zendaya), falleció el 31 de julio de 2023 a los 25 años por una sobredosis, después de luchar con su salud mental y problemas de adicciones. “Perder a Angus fue muy duro para nosotros como equipo de producción. Lo quería muchísimo”, dijo Levinson a Variety en el estreno de la tercera temporada. “Luché mucho para que se mantuviera sobrio”.

En la serie, la trama de su personaje acaba con un cliffhanger, que ha dejado a muchos cuestionando cómo se resolvería esto. Ante esto, Levinson mencionó que quiso mantenerlo vivo en la ficción y rendirle homenaje a través de la narrativa.

Angus Cloud en su papel de Fez en Euphoria. (IMDB)

Aunque el creador no dio detalles específicos, señaló que utilizó esta situación para explorar temas complejos y preservar la memoria de Cloud, con quien sentía una fuerte conexión, ya que él también enfrentó problemas de adicciones en el pasado.

“Quería abordar ese tema. Quería abordar cuestiones sobre la fe, sobre un poder superior a nosotros mismos”, indicó. “Qué significa entregar tu vida y tu voluntad a Dios tal como lo concibes”.

El personaje de Angus Cloud tendrá un cierre en Euphoria. (Getty Images)

¿Qué va a pasar con Cal Jacobs en ‘Euphoria’?

El caso de Eric Dane, encargado de interpretar al padre de Nate (Jacob Elordi), fue un poco más sencillo de resolver, aunque no estuvo exento de complicaciones. El actor de 53 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el año pasado, antes de comenzar el rodaje de la serie. Por ello, cuando iniciaron las grabaciones, Dane ya presentaba algunos síntomas, como una ligera alteración en el habla. Levinson le aseguró que no existía presión por parte de la producción; sin embargo, el actor se mostró determinado a concluir la historia de su personaje.

El creador de la serie también destacó cómo resolvieron el tema del habla durante la filmación de una escena ambientada en la boda de Cassie y Nate. Aunque el intérprete llegó a sentirse ligeramente incómodo al momento de actuar, el creador de la serie logró tranquilizarlo con una solución que resultó divertida.

Sam Levinson y Eric Dane durante el estreno de Euphoria. (Getty Images)

“Esto funciona a la perfección. Te vamos a poner cinco botellas de cerveza delante y vas a decir todas las cosas que jamás dirías si estuvieras sobrio”, recordó. “Y nos lo pasamos genial durante el rodaje. El sábado tuvimos a 28 miembros del elenco para la boda. Había toda esa gente alrededor, y él simplemente llegó con tanta gracia y dignidad. Es un profesional consumado de principio a fin, y lo extraño”.

Eric Dane logró concluir con las grabaciones de la tercera antes de fallecer el 19 de febrero, tras su valiente lucha contra la enfermedad neurodegenerativa.

