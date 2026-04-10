Revelan los cambios en 'Euphoria' tras la muerte de Angus Cloud y el diagnóstico de ELA de Eric Dane

Faltan muy pocos días para el estreno de la tercera temporada de Euphoria. Tras cuatro años de espera, los fans se mantienen expectantes por descubrir qué sucederá con la historia y sus personajes. Sin embargo, también existe una gran inquietud por saber cómo se abordarán los principales acontecimientos que ocurrieron fuera del set, como el fallecimiento de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco, y el diagnóstico de ELA de Eric Dane, conocido por su papel como Cal Jacobs.
Recientemente, Sam Levinson, creador de la serie, reveló qué cambios realizó en la historia para adaptarse a estas situaciones que impactaron directamente al elenco y al equipo de producción.
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¿Qué va a pasar con Fez en ‘Euphoria’?
Angus Cloud, el actor encargado de darle vida a Fezco, el traficante de drogas de Rue (Zendaya), falleció el 31 de julio de 2023 a los 25 años por una sobredosis, después de luchar con su salud mental y problemas de adicciones. “Perder a Angus fue muy duro para nosotros como equipo de producción. Lo quería muchísimo”, dijo Levinson a Variety en el estreno de la tercera temporada. “Luché mucho para que se mantuviera sobrio”.
En la serie, la trama de su personaje acaba con un cliffhanger, que ha dejado a muchos cuestionando cómo se resolvería esto. Ante esto, Levinson mencionó que quiso mantenerlo vivo en la ficción y rendirle homenaje a través de la narrativa.
Aunque el creador no dio detalles específicos, señaló que utilizó esta situación para explorar temas complejos y preservar la memoria de Cloud, con quien sentía una fuerte conexión, ya que él también enfrentó problemas de adicciones en el pasado.
“Quería abordar ese tema. Quería abordar cuestiones sobre la fe, sobre un poder superior a nosotros mismos”, indicó. “Qué significa entregar tu vida y tu voluntad a Dios tal como lo concibes”.
¿Qué va a pasar con Cal Jacobs en ‘Euphoria’?
El caso de Eric Dane, encargado de interpretar al padre de Nate (Jacob Elordi), fue un poco más sencillo de resolver, aunque no estuvo exento de complicaciones. El actor de 53 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el año pasado, antes de comenzar el rodaje de la serie. Por ello, cuando iniciaron las grabaciones, Dane ya presentaba algunos síntomas, como una ligera alteración en el habla. Levinson le aseguró que no existía presión por parte de la producción; sin embargo, el actor se mostró determinado a concluir la historia de su personaje.
El creador de la serie también destacó cómo resolvieron el tema del habla durante la filmación de una escena ambientada en la boda de Cassie y Nate. Aunque el intérprete llegó a sentirse ligeramente incómodo al momento de actuar, el creador de la serie logró tranquilizarlo con una solución que resultó divertida.
“Esto funciona a la perfección. Te vamos a poner cinco botellas de cerveza delante y vas a decir todas las cosas que jamás dirías si estuvieras sobrio”, recordó. “Y nos lo pasamos genial durante el rodaje. El sábado tuvimos a 28 miembros del elenco para la boda. Había toda esa gente alrededor, y él simplemente llegó con tanta gracia y dignidad. Es un profesional consumado de principio a fin, y lo extraño”.
Eric Dane logró concluir con las grabaciones de la tercera antes de fallecer el 19 de febrero, tras su valiente lucha contra la enfermedad neurodegenerativa.
El tributo a Eric Dane y Angus Cloud en ‘Euphoria’
Durante la presentación de la tercera temporada de la serie en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, Levinson dedicó la producción a “aquellos que hemos perdido”, haciendo referencia a los dos actores y al productor Kevin Turen que falleció el 12 de noviembre de 2023 por una disfunción cardíaca aguda.
“Algunas personas preguntan por qué pasó tanto tiempo entre la segunda y la tercera temporada”, comentó. “Hubo factores evidentes —las huelgas, tratar de hacer coincidir los horarios con nuestro elenco tan solicitado—, pero el verdadero tiempo se fue en intentar encontrar la manera de rendir homenaje a quienes perdimos".
El cineasta también reconoció que quería que la tercera temporada se tratara sobre “el significado más allá de lo absurdo” y destacó uno de los mayores aprendizajes que encontró a raíz de las adversidades: “Lo que comprendí más que nada es que la muerte es lo que da sentido a la vida”, expresó.
“El Rebe dice: ‘La única manera de ver una gran luz es atravesar una gran oscuridad’. Bueno, se siente bien estar del otro lado”, subrayó.
La tercera temporada de Euphoria estará disponible a partir del 12 de abril y contará con ocho episodios que se estrenarán semanalmente.