Temporada 3 de 'Euphoria': así enfrenta la serie la muerte de Angus Cloud y la ausencia de Fez

Euphoria regresa y enfrenta la muerte de Angus Cloud: así aborda la ausencia de Fez

La producción optó por integrar la ausencia del actor de forma orgánica dentro de la historia, evitando reemplazar al personaje o recurrir a soluciones artificiales.

Tras la muerte de Angus Cloud en 2023, el creador de la serie, Sam Levinson, decidió que el personaje de Fezco no sería reemplazado por otro actor, en una decisión que fue bien recibida tanto por el elenco como por los fans.

En lugar de ello, la tercera temporada aborda su ausencia desde el impacto emocional que deja en los personajes, especialmente en Rue, interpretada por Zendaya, y en el círculo cercano de Fez.

Angus Cloud (Getty Images)

En el primer episodio de la tercera tempoarada, Rue (Zendaya) le sugiere a Lexi (Maude Apatow) que intente comunicarse con Fez. Ante esto, Lexi da una justificación sobre por qué dejó de tener contacto con él, tras enfocarse en su trabajo en Hollywood bajo la dirección de una guionista interpretada por Sharon Stone.

Es entonces cuando Rue responde: “No es como si se fuera a ninguna parte. Estará en prisión 30 años”, dejando claro el destino de Fezco y la solución narrativa que encontró Sam Levinson para mantener presente al personaje, al mismo tiempo que explica su ausencia.

Esta salida, busca respetar el legado del actor y reflejar el duelo de forma realista, alineándose con el tono introspectivo que ha caracterizado a la serie desde su primera temporada.