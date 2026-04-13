Este domingo se estrenó la tercera temporada de Euphoria y lo hizo enfrentando uno de los retos más complejos en su historia: cómo continuar sin Angus Cloud, el actor que interpretó a Fezco, uno de los personajes más queridos por la audiencia.
Temporada 3 de 'Euphoria': así enfrenta la serie la muerte de Angus Cloud y la ausencia de Fez
Euphoria regresa y enfrenta la muerte de Angus Cloud: así aborda la ausencia de Fez
La producción optó por integrar la ausencia del actor de forma orgánica dentro de la historia, evitando reemplazar al personaje o recurrir a soluciones artificiales.
Tras la muerte de Angus Cloud en 2023, el creador de la serie, Sam Levinson, decidió que el personaje de Fezco no sería reemplazado por otro actor, en una decisión que fue bien recibida tanto por el elenco como por los fans.
En lugar de ello, la tercera temporada aborda su ausencia desde el impacto emocional que deja en los personajes, especialmente en Rue, interpretada por Zendaya, y en el círculo cercano de Fez.
En el primer episodio de la tercera tempoarada, Rue (Zendaya) le sugiere a Lexi (Maude Apatow) que intente comunicarse con Fez. Ante esto, Lexi da una justificación sobre por qué dejó de tener contacto con él, tras enfocarse en su trabajo en Hollywood bajo la dirección de una guionista interpretada por Sharon Stone.
Es entonces cuando Rue responde: “No es como si se fuera a ninguna parte. Estará en prisión 30 años”, dejando claro el destino de Fezco y la solución narrativa que encontró Sam Levinson para mantener presente al personaje, al mismo tiempo que explica su ausencia.
Esta salida, busca respetar el legado del actor y reflejar el duelo de forma realista, alineándose con el tono introspectivo que ha caracterizado a la serie desde su primera temporada.
Un homenaje a los actores fallecidos de 'Euphoria'
Bajo esta perspectiva, la continuidad de Fezco en la historia es un tributo al actor, mientras que las tramas de la tercera temporada también funcionan como una reflexión sobre la crisis de drogas en Estados Unidos.
“En el año que murió, más de 70.000 americanos perdieron la vida a causa de esta droga (fentanilo), la primera causa de muerte para la gente de menos de 45 años. Esta temporada fue mi forma de honrar a Angus y a todos esos chicos a quienes no les ofreció una segunda oportunidad. Quise contar una historia donde la esperanza y la luz todavía pudieran sentirse en la oscuridad”, compartió Sam Levinson, creador, director, guionista y productor de la serie en una carta a los medios previo al estreno de la tercera temporada.
El primer episodio de la tercera temporada de Euphoria también incluye una dedicatoria especial no solo a Angus Cloud, sino también a otras figuras clave del proyecto. Entre ellas se encuentra Eric Dane, quien falleció en febrero pasado a los 53 años debido a complicaciones derivadas de la ELA. El público podrá verlo en esta tercera temporada, ya que alcanzó a filmar sus escenas antes de su muerte.
Asimismo, la temporada está dedicada al productor ejecutivo Kevin Turen, quien murió en noviembre de 2023 a los 43 años por una cardiomiopatía. Turen fue un colaborador cercano de Sam Levinson y pieza fundamental en producciones como Assassination Nation, Malcolm & Marie y la propia Euphoria.