La inminente cercanía de la boda de Dua Lipa y Callum Turner ha puesto los ojos del mundo en Villa Valguarnera, un sitio ubicado en Bagheria, una pequeña localidad costera de Sicilia situada a unos 15 kilómetros de Palermo, donde la historia de la aristocracia italiana se mezcla con algunos de los paisajes más espectaculares del Mediterráneo, y que sería el lugar que la pareja habría elegido para celebrar su enlance.
Así es Villa Valguarnera, la lujosa mansión siciliana donde Dua Lipa planearía casarse dentro de poco con Callum Turner
¿Dónde será la boda de Dua Lipa y Callum Turner?
Aunque Dua Lipa y Callum Turner no han confirmado oficialmente el lugar de su boda, medios europeos coinciden en señalar Villa Valguarnera como el lugar elegido para una celebración que se anuncia como uno de los acontecimientos sociales más importantes del año (quizá sólo sobrepasado por la boda de Taylor Swift).
Las versiones sobre el enlace de Dua y Callum han despertado el interés por esta residencia que durante siglos permaneció ligada a la nobleza siciliana y que hoy representa una de las joyas arquitectónicas menos conocidas fuera de Italia y que tiene todos los elementos para convertirla en el escenario ideal de una boda de tan alto perfil: historia, privacidad y belleza natural en sus alrededores.
Otro de sus destinos favoritos:
Así es Villa Valguarnera, un tesoro escondido en la costa de Sicilia
Bagheria se encuentra en la costa norte de Sicilia. La localidad se encuentra entre montañas, jardines históricos y el mar Tirreno, en una región que durante siglos atrajo a comerciantes, gobernantes, artistas y aristócratas procedentes de distintas partes del Mediterráneo.
A diferencia de otros destinos italianos más conocidos entre el turismo internacional, como la Costa Amalfitana, Venecia o el Lago de Como, Bagheria conserva una atmósfera mucho más discreta.
Su prestigio se construyó alrededor de las impresionantes villas que la nobleza palermitana comenzó a levantar durante el siglo 18 para escapar del calor de la ciudad sin alejarse demasiado de sus centros de poder político y económico.
Fue precisamente en ese contexto donde nació Villa Valguarnera.
La propiedad forma parte del extraordinario conjunto de residencias aristocráticas que transformaron Bagheria en una referencia arquitectónica dentro de Sicilia.
La villa fue construida para la poderosa familia Valguarnera, uno de los linajes más influyentes de la nobleza siciliana.
Los Valguarnera desempeñaron un papel relevante dentro de la estructura política y social de la isla durante siglos. Su riqueza les permitió desarrollar una residencia concebida para impresionar tanto a invitados como a visitantes ilustres.
El resultado fue una construcción que combina elementos barrocos y neoclásicos, amplios salones decorados con frescos, terrazas abiertas hacia el mar y jardines diseñados para integrarse con el paisaje mediterráneo.
La villa también destaca por su ubicación. Desde varios de sus puntos se observan las aguas del Tirreno y la costa siciliana, un escenario que ha convertido al lugar en uno de los más fotografiados de la región.
Villa Valguarnera forma parte de un universo cultural que inspiró algunas de las obras literarias más importantes de Italia.
La aristocracia siciliana que habitó residencias como ésta sirvió de referencia para el mundo retratado por El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, considerada una de las grandes novelas europeas del siglo 20, y cuya versión como una serie de Netflix tuvo como locación, precisamente, la Villa Valguarnera.
El libro retrata precisamente la transformación de la nobleza siciliana durante el proceso de unificación italiana y describe un estilo de vida marcado por el refinamiento, las tradiciones familiares y la influencia social.
Durante generaciones, las villas de Bagheria funcionaron como centros de reunión para nobles, diplomáticos, intelectuales y artistas. Esa herencia cultural sigue presente en la región, que conserva buena parte de su patrimonio histórico.
Dua Lipa y su profunda conexión con Italia y la costa siciliana
La muy probable elección de Villa Valguarnera para realizar ahí su boda, parece tener una conexión personal para la intérprete de “Training season”.
Distintos medios europeos dieron seguimiento a la visita que realizaron Dua Lipa y Callum Turner a Palermo durante el verano de 2025.
La cantante compartió imágenes de aquella estancia en sus redes sociales, donde mostró algunos de los rincones históricos de la ciudad, restaurantes locales y vistas de la costa siciliana.
Esa visita alimentó las versiones sobre una relación especial con la región mucho antes de que comenzara a hablarse sobre su boda.
La posible elección de Villa Valguarnera también confirma una tendencia que se consolidó durante los últimos años.
Italia se ha convertido en uno de los destinos favofitos de las celebridades para celebrar bodas y eventos privados. El país ofrece privacidad, patrimonio histórico y propiedades capaces de albergar celebraciones de gran escala sin perder exclusividad y que se ven espectaculares en las fotos.
Figuras como George Clooney, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian y Justin Timberlake han elegido distintas regiones italianas para celebrar momentos importantes de sus vidas. Así que la probabilidad de que Dua Lipa y Callum Turner se den el Sí ahí mismo tiene cada vez más sentido.