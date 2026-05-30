Así es Villa Valguarnera, la lujosa mansión siciliana donde Dua Lipa planearía casarse dentro de poco con Callum Turner

Así es Villa Valguarnera, un tesoro escondido en la costa de Sicilia

Bagheria se encuentra en la costa norte de Sicilia. La localidad se encuentra entre montañas, jardines históricos y el mar Tirreno, en una región que durante siglos atrajo a comerciantes, gobernantes, artistas y aristócratas procedentes de distintas partes del Mediterráneo.

A diferencia de otros destinos italianos más conocidos entre el turismo internacional, como la Costa Amalfitana, Venecia o el Lago de Como, Bagheria conserva una atmósfera mucho más discreta.

Villa Valguarnera: la mansión histórica en Italia que Dua Lipa y Callum Turner habrían elegido para celebrar su boda (Sitio oficial de Villa Valguarnera)

Su prestigio se construyó alrededor de las impresionantes villas que la nobleza palermitana comenzó a levantar durante el siglo 18 para escapar del calor de la ciudad sin alejarse demasiado de sus centros de poder político y económico.

Fue precisamente en ese contexto donde nació Villa Valguarnera.

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La propiedad forma parte del extraordinario conjunto de residencias aristocráticas que transformaron Bagheria en una referencia arquitectónica dentro de Sicilia.

La villa fue construida para la poderosa familia Valguarnera, uno de los linajes más influyentes de la nobleza siciliana.

Los Valguarnera desempeñaron un papel relevante dentro de la estructura política y social de la isla durante siglos. Su riqueza les permitió desarrollar una residencia concebida para impresionar tanto a invitados como a visitantes ilustres.

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El resultado fue una construcción que combina elementos barrocos y neoclásicos, amplios salones decorados con frescos, terrazas abiertas hacia el mar y jardines diseñados para integrarse con el paisaje mediterráneo.

La villa también destaca por su ubicación. Desde varios de sus puntos se observan las aguas del Tirreno y la costa siciliana, un escenario que ha convertido al lugar en uno de los más fotografiados de la región.

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Villa Valguarnera forma parte de un universo cultural que inspiró algunas de las obras literarias más importantes de Italia.

La aristocracia siciliana que habitó residencias como ésta sirvió de referencia para el mundo retratado por El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, considerada una de las grandes novelas europeas del siglo 20, y cuya versión como una serie de Netflix tuvo como locación, precisamente, la Villa Valguarnera.

El libro retrata precisamente la transformación de la nobleza siciliana durante el proceso de unificación italiana y describe un estilo de vida marcado por el refinamiento, las tradiciones familiares y la influencia social.

Durante generaciones, las villas de Bagheria funcionaron como centros de reunión para nobles, diplomáticos, intelectuales y artistas. Esa herencia cultural sigue presente en la región, que conserva buena parte de su patrimonio histórico.