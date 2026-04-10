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Belleza

Si eres amante de Euphoria, aquí están los beauty looks que puedes recrear

Si algo amamos es el maquillaje arriesgado, y no hay mejor inspo que los looks que vemos en Euphoria.
vie 10 abril 2026 03:45 PM
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La tercera temporada de Euphoria esta por llegar y con ella nuestros makeup looks favoritos (via Instagram (@alexademigoddess_))

Con el próximo estreno de la tercera temporada de Euphoria, a todas nos dan ganas de recrear los beauty looks de la serie. Tienen una mezcla de diferentes estilos que nos encantan, desde el Y2K, hasta el grunge, pero siempre definiendo la identidad personal de los personajes.

Más allá de la trama, Euphoria redefine el estilo contemporáneo. Llevaron el glamour a un punto más experimental con maquillaje que parece arte, expresando el caos emocional y convirtiendo cada look en un statement, enfocándose en las sombras y delineados creativos. Quédate aquí para saber todo sobre los beauty looks inspirados en esta serie y que puedes recrear.

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Beauty looks de Euphoria y como recrearlos

Glitter Tears

Las glitter tears son parte de uno de nuestros looks favoritos, ideal para todas las que quieren arriesgar con su maquillaje, pero sin perder ese toque de glamour. Lo más importante es llevar una base natural, que no sea muy cargada, para dirigir toda la atención en los ojos. Puedes usar los colores que más te gusten y hacer un diseño que se alinee con tu estilo.

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El makep look que define a Euphoria y todas podemos recrear (via Instagram (@kelseyhopmanmakeup))

Soft Y2K

El Y2K es sin duda uno de los estilos que más vemos en Euphoria, los beauty looks juegan un papel super importante y amamos recrearlos. Lo ideal es llevar una base ligera que dé un acabado glowy, el blush es el protagonista de este aesthetic, acompañado de labios glossy y sombras en tonos pastel. Es un maquillaje sencillo pero que logra expresar mil emociones y define el estilo de la serie.

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El 2026 esta lleno de la estética Y2K y el mejor ejemplo es Euphoria (via Instagram (@igeuphoriabrasil))

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Dark Femme

A todas nos encanta sentirnos empoderadas y con la energía femenina a tope. Esta estética se centra en darle control a la mujer, transmitiendo poder absoluto a través del maquillaje. La clave está en que la piel se vea con un acabado impecable, para que genere un balance perfecto con el protagonista de este look, el eyeliner. Este maquillaje es todo menos sencillo, busca imponer y llamar la atención con sus toques seductores y la perfecta combinación de texturas.

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Energía femenina en su máxima expresión (via Instagram (@alexadmafia))

Mezcla de colores

A pesar de tener muchos tonos neutros y beauty looks más sencillos, en Euphoria también vemos como se juega con diferentes colores y texturas. La mezcla perfecta entre sombras neón y delineados gráficos que se logran a través del mix de colores. Aquí lo que se busca es experimentar y tener looks creativos que se vuelvan un statement.

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Soft Grunge

Uno de los looks más sencillos, pero que sin duda logra expresar todas las emociones de la forma más honesta. Se caracteriza por llevar la piel lo más natural posible, casi que sin ninguna gota de maquillaje. En este caso todo se enfoca en la mirada, resaltándola con un delineado sencillo o difuminado, apostando por una belleza más natural y realista.

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El estilo grunge también se puede recrear y ser un makeup look más sencillo (via Instagram (@donni.davy))

Todos los looks de Euphoria nos encantan y más cuando los podemos recrear y adaptarlos a nuestro propio estilo. Se crea un balance perfecto entre beauty looks atrevidos y otros que buscan la belleza en lo simple y natural. No dejes de probar estos makeup trends y experimenta con ellos para que encuentres tu estilo propio inspirado en la serie.

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Euphoria Maquillaje Belleza

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