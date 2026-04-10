Si eres amante de Euphoria, aquí están los beauty looks que puedes recrear

Con el próximo estreno de la tercera temporada de Euphoria, a todas nos dan ganas de recrear los beauty looks de la serie. Tienen una mezcla de diferentes estilos que nos encantan, desde el Y2K, hasta el grunge, pero siempre definiendo la identidad personal de los personajes.

Más allá de la trama, Euphoria redefine el estilo contemporáneo. Llevaron el glamour a un punto más experimental con maquillaje que parece arte, expresando el caos emocional y convirtiendo cada look en un statement, enfocándose en las sombras y delineados creativos. Quédate aquí para saber todo sobre los beauty looks inspirados en esta serie y que puedes recrear.