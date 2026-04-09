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Espectáculos

Todas las teorías sobre la supuesta rivalidad entre Zendaya y Sydney Sweeney

La distancia entre Zendaya y Sydney Sweeney en la premiere de 'Euphoria 3' reavivó rumores sobre una supuesta rivalidad que lleva tiempo dando de qué hablar.
jue 09 abril 2026 10:00 AM
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Las teorías de la supuesta rivalidad entre Zendaya Y Sydney Sweeney (Getty Images)
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Sydney Sweeney no posan juntas en la premier de 'Euphoria 3'

Aunque nunca ha habido una confirmación oficial sobre un conflicto, diversas fuentes apuntan a que la relación entre Zendaya y Sydney Sweeney no es cercana desde hace tiempo. Durante la promoción de la serie y eventos públicos, su interacción ha sido mínima, lo que ha alimentado la percepción de una relación distante más que de compañerismo.

Esta frialdad se habría hecho más evidente en la premiere reciente, donde ambas evitaron coincidir juntas. No hubo fotos juntas, ni momentos compartidos, ni interacción visible, algo que contrasta con la dinámica del resto del elenco.

Los Angeles Red Carpet Premiere of HBO Original Drama Series EUPHORIA
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 07: Sydney Sweeney, Sam Levinson and Maude Apatow attend the Los Angeles Red Carpet Premiere of HBO Original Drama Series EUPHORIA at TCL Chinese Theatre on April 07, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Presley Ann/Getty Images for HBO) (Getty Images)

“Los responsables de ‘Euphoria’ son muy conscientes de que ellas no se lleva bien. Ya existían tensiones desde hace tiempo… Apenas se cruzaron durante el rodaje de la tercera temporada”, declaró una fuente al tabloide británico The Sun.

“Durante la gira de prensa, se minimizan las interacciones entre ambos para evitar situaciones incómodas ante las cámaras. Los periodistas tienen prohibido preguntar sobre las tensiones entre Zendaya y Sydney”, agregó otra fuente.

Los Angeles Red Carpet Premiere of HBO Original Drama Series EUPHORIA
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 07: Sydney Sweeney and Maude Apatow attend the Los Angeles Red Carpet Premiere of HBO Original Drama Series EUPHORIA at TCL Chinese Theatre on April 07, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Presley Ann/Getty Images for HBO) (Getty Images)

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Todas las teorías sobre la supuesta rivalidad entre Zendaya y Sydney Sweeney

Las razones detrás de esta supuesta tensión no están claras, pero hay varias teorías. Por un lado, algunos apuntan a la diferencia en sus trayectorias dentro del proyecto: Zendaya es la protagonista indiscutible de la serie, mientras que Sydney Sweeney ha ganado protagonismo con el paso de las temporadas, lo que podría generar comparaciones constantes.

Otros factores, como agendas profesionales muy distintas y carreras en pleno ascenso, también podrían influir en la falta de cercanía. Ambas actrices han estado involucradas en múltiples proyectos fuera de Euphoria, lo que limita el tiempo compartido fuera del set.

LA Premiere Of HBO's "Euphoria" - Arrivals
Barbie Ferreira, Zendaya y Sydney Sweeney en la premier de la primera temporada de 'Euphoria' en 2019. (Getty Images)

Otra de las supuestas teorías que cada vez cobra más fuerza es que la enemistad tiene que ver con el prometido de Zendaya, el actor Tom Holland.

“Era un secreto a voces que Sydney sentía atracción por Tom y coqueteaba con él cuando venía al set”, afirmó la fuente.

“Eso no le gustó nada bien a Zendaya. Desde entonces, prácticamente no se han visto en público”, agregó.

HBO / HBO Max Emmy Nominees Reception
Sam Levinson, Zendaya, Sydney Sweeney, y Maude Apatow en 2022, una de las últimas veces que las actrices fueron fotografiadas juntas.

 (Getty Images)

Además, sus diferencias políticas también han provocado que exista un alejamiento entre ellas, ya que Sydney Sweeney está registrada como miembro y votante del Partido Republicano, el mismo al que pertenece Donald Trump, mientras que Zendaya ha criticado públicamente el gobierno y las políticas de Trump.

“No es que hayan tenido una gran pelea, pero Zendaya se ha distanciado discretamente de Syd. Sus posturas políticas son radicalmente diferentes”, aseguró la fuente a The Sun.

“Es un poco complicado porque Zendaya no quiere que la asocien con un partidario de Trump”, remató.

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Sydney Sweeney Zendaya

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abril 2026

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