Todas las teorías sobre la supuesta rivalidad entre Zendaya y Sydney Sweeney

Sydney Sweeney no posan juntas en la premier de 'Euphoria 3'

Aunque nunca ha habido una confirmación oficial sobre un conflicto, diversas fuentes apuntan a que la relación entre Zendaya y Sydney Sweeney no es cercana desde hace tiempo. Durante la promoción de la serie y eventos públicos, su interacción ha sido mínima, lo que ha alimentado la percepción de una relación distante más que de compañerismo.

Esta frialdad se habría hecho más evidente en la premiere reciente, donde ambas evitaron coincidir juntas. No hubo fotos juntas, ni momentos compartidos, ni interacción visible, algo que contrasta con la dinámica del resto del elenco.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 07: Sydney Sweeney, Sam Levinson and Maude Apatow attend the Los Angeles Red Carpet Premiere of HBO Original Drama Series EUPHORIA at TCL Chinese Theatre on April 07, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Presley Ann/Getty Images for HBO) (Getty Images)

“Los responsables de ‘Euphoria’ son muy conscientes de que ellas no se lleva bien. Ya existían tensiones desde hace tiempo… Apenas se cruzaron durante el rodaje de la tercera temporada”, declaró una fuente al tabloide británico The Sun.

“Durante la gira de prensa, se minimizan las interacciones entre ambos para evitar situaciones incómodas ante las cámaras. Los periodistas tienen prohibido preguntar sobre las tensiones entre Zendaya y Sydney”, agregó otra fuente.