José Eduardo Derbez defiende su carrera tras ser señalado como ‘nepo baby’: "Se me han cerrado muchas puertas"

José Eduardo Derbez habla del peso de su apellido

José Eduardo Derbez también reconoció que pertenecer a una familia famosa le ha abierto oportunidades, pero aseguró que, en otras ocasiones, el apellido le ha jugado en contra: “Se me han cerrado muchas puertas y se me han abierto muchas, de forma más difícil”, confesó.

Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo. (Instagram/jose_eduardo92)

Como ejemplo, recordó algunas experiencias incómodas que vivió al inicio de su carrera: “Antes, cuando llegaba a algún proyecto y el productor o director era bien cul… conmigo sin ningún motivo, les marcaba a mis papás: ‘¿Tuviste un problema con esta persona?’ y era de sí. Así entendía el trato”, relató.

El actor insistió en que no considera que ser ‘nepo baby’ sea algo negativo, aunque cree que muchas veces se utiliza de manera despectiva: “No es algo feo, pero siento que la gente lo dice feo”, expresó.

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo (Instagram)

Finalmente, aceptó que sí entra dentro de esa categoría porque decidió dedicarse al mismo medio que sus padres, aunque pidió evitar los prejuicios: “Me dedico a lo mismo que mis papás, pero creo que no hay que juzgarnos tanto”, afirmó.

Además, señaló que crecer dentro de una dinastía artística también implica presión constante y comparaciones: “Te exigen más, hay comparaciones”, concluyó.