Ricky Martin se pronuncia tras el ataque con gas lacrimógeno en su concierto en Montenegro

Ricky Martin se pronuncia tras un ataque con gas lacrimógeno en su concierto en Montenegro

El intérprete de “Livin’ la Vida Loca” compartió un mensaje en Instagram la noche del sábado, donde habló por primera vez sobre lo sucedido.

Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro (Instagram / Ricky Martin)

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes”, escribió el cantante en un mensaje publicado en montenegrino, inglés y español.

Ricky Martin describió al público de ese país como personas “cálidas y llenas de amor”, pese al incidente ocurrido durante el concierto.

Mensaje de Ricky Martin (Instagram)

“Estábamos celebrando la música, la cultura y por supuesto tu independencia”, expresó.

El artista también aseguró que guarda un grato recuerdo de la presentación y prometió regresar próximamente.

“Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre… y volveré”, concluyó.