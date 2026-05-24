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Espectáculos

Ricky Martin se pronuncia tras el ataque con gas lacrimógeno en su concierto en Montenegro

Ricky Martin habló por primera vez tras el incidente ocurrido en su concierto en Montenegro, donde alguien lanzó gas lacrimógeno al escenario.
dom 24 mayo 2026 10:52 AM
Ricky Martin
Ricky Martin (Getty Images)

Ricky Martin se pronunció luego del alarmante incidente ocurrido durante uno de sus conciertos en Podgorica, Montenegro, donde una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario mientras ofrecía su espectáculo. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo, durante el arranque de la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, en el marco de la celebración por el 20 aniversario de la independencia de Montenegro.

La situación provocó momentos de tensión tanto para el artista como para el público, ya que el concierto tuvo que ser interrumpido abruptamente mientras los asistentes eran evacuados y recibían atención tras la dispersión del gas.

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Ricky Martin se pronuncia tras un ataque con gas lacrimógeno en su concierto en Montenegro

El intérprete de “Livin’ la Vida Loca” compartió un mensaje en Instagram la noche del sábado, donde habló por primera vez sobre lo sucedido.

Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro
Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro (Instagram / Ricky Martin)

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes”, escribió el cantante en un mensaje publicado en montenegrino, inglés y español.

Ricky Martin describió al público de ese país como personas “cálidas y llenas de amor”, pese al incidente ocurrido durante el concierto.

Ricky Martin
Mensaje de Ricky Martin (Instagram)

“Estábamos celebrando la música, la cultura y por supuesto tu independencia”, expresó.

El artista también aseguró que guarda un grato recuerdo de la presentación y prometió regresar próximamente.

“Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre… y volveré”, concluyó.

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El incidente en el concierto de Ricky en Montenegro

El cantante vivió momentos de tensión mientras ofrecía el primer concierto de la fase europea de su gira, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario.

Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro
Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro (Instagram / Ricky Martin)

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el equipo del artista, el espectáculo tuvo que detenerse de inmediato mientras parte del público abandonaba el lugar y recibía atención médica.

Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro
Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro (Instagram / Ricky Martin)

Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo fueron evacuados del escenario mientras elementos de seguridad y autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes.

Según el comunicado, integrantes del staff recomendaron cancelar definitivamente el concierto; sin embargo, una vez que las autoridades confirmaron que el recinto era seguro y que el público podía regresar, el cantante decidió retomar el espectáculo para continuar con la presentación.

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