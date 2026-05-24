Ricky Martin se pronuncia tras el ataque con gas lacrimógeno en su concierto en Montenegro

Ricky Martin se pronunció luego del alarmante incidente ocurrido durante uno de sus conciertos en Podgorica, Montenegro, donde una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario mientras ofrecía su espectáculo. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo, durante el arranque de la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, en el marco de la celebración por el 20 aniversario de la independencia de Montenegro.
La situación provocó momentos de tensión tanto para el artista como para el público, ya que el concierto tuvo que ser interrumpido abruptamente mientras los asistentes eran evacuados y recibían atención tras la dispersión del gas.