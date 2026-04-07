Zendaya confirma que ‘Euphoria’ terminará con la tercera temporada

Euphoria terminará con la tercera temporada

Durante la conversación, la conductora Drew Barrymore le preguntó directamente a Zendaya si la próxima entrega sería la última temporada, a lo que la actriz respondió con un rotundo: “Creo que sí, se acerca el final”, sugiriendo que la historia está entrando en su etapa definitiva.

Zendaya (Getty Images)

Más adelante, la actriz también reflexionó sobre el impacto que ha tenido interpretar a Rue Bennett, el personaje principal de la serie. La intérprete reconoció que este papel ha sido clave en su crecimiento tanto personal como profesional, marcando un antes y un después en su carrera.

“Euphoria me partió el corazón”, aseguró. “Rue me enseñó muchísimo sobre la vida. Es decir, ese equipo también me ha visto crecer. Le debo muchísimo a esa serie. Rue me enseñó muchísimo sobre la empatía y la redención”, continuó. “Me enseñó mucho y le estoy muy agradecida por todo”.

Euphoria (HBO)

Las declaraciones de Zendaya coinciden con las declaraciones de Francesca Orsi, la directora del drama de HBO, quien le declaró a Deadline que la tercera temporada probablemente será la última: “Hemos hablado de ello, no creo que nada termine hasta que realmente termina, pero se ha discutido que este es el final. Creo que estarán muy satisfechos con esta temporada y con la forma en que cerramos toda la historia de cada uno de los personajes”.