Durante su participación en The Drew Barrymore Show, Zendaya habló sobre el futuro de Euphoria y confirmó que la exitosa producción de HBO llegará a su final tras el estreno de su tercera temporada. Las declaraciones de la actriz, ganadora del Emmy, se dan a pocos días del estreno de esta nueva entrega, programada para el domingo 12 de abril, uno de los lanzamientos más esperados en la televisión.
Zendaya confirma que ‘Euphoria’ terminará con la tercera temporada
Euphoria terminará con la tercera temporada
Durante la conversación, la conductora Drew Barrymore le preguntó directamente a Zendaya si la próxima entrega sería la última temporada, a lo que la actriz respondió con un rotundo: “Creo que sí, se acerca el final”, sugiriendo que la historia está entrando en su etapa definitiva.
Más adelante, la actriz también reflexionó sobre el impacto que ha tenido interpretar a Rue Bennett, el personaje principal de la serie. La intérprete reconoció que este papel ha sido clave en su crecimiento tanto personal como profesional, marcando un antes y un después en su carrera.
“Euphoria me partió el corazón”, aseguró. “Rue me enseñó muchísimo sobre la vida. Es decir, ese equipo también me ha visto crecer. Le debo muchísimo a esa serie. Rue me enseñó muchísimo sobre la empatía y la redención”, continuó. “Me enseñó mucho y le estoy muy agradecida por todo”.
Las declaraciones de Zendaya coinciden con las declaraciones de Francesca Orsi, la directora del drama de HBO, quien le declaró a Deadline que la tercera temporada probablemente será la última: “Hemos hablado de ello, no creo que nada termine hasta que realmente termina, pero se ha discutido que este es el final. Creo que estarán muy satisfechos con esta temporada y con la forma en que cerramos toda la historia de cada uno de los personajes”.
El regreso de Euphoria: lo que se sabe de la tercera temporada
El esperado regreso de Euphoria se estrena el 12 de abril tras cuatro años de pausa. La última vez que los fans vieron a Rue, el personaje interpretado por Zendaya , fue al final de la segunda temporada en 2022, cuando logró mantenerse sobria durante un periodo. En ese momento, la protagonista dejó una reflexión que marcó el cierre: “Me mantuve sobria durante el resto del curso escolar. Ojalá pudiera decir que fue una decisión mía. En cierto modo, fue más fácil”.
Aunque su lucha contra las drogas aún no ha terminado, Zendaya ha adelantado que la nueva temporada podría mostrar una etapa distinta para su personaje. La actriz expresó su deseo de ver una evolución más positiva: “un poco de felicidad y un poco de alegría”.
En esa misma línea, explicó: “Me gustaría explorar la sobriedad de Rue y su proceso de recuperación. La vemos en pleno proceso. Sería bueno verla más cerca de superarlo”.
La producción de esta tercera entrega comenzó en febrero de 2025, a pesar de que la serie había sido renovada desde 2022 y originalmente se planeaba iniciar el rodaje en 2024.
Por su parte, HBO lanzó el tráiler completo el 30 de marzo, donde se muestran nuevos momentos clave de la historia: desde una entrevista a Rue, en la que miente sobre haber estado en México, hasta escenas que anticipan el futuro de los personajes, como una boda entre Cassie y Nate, interpretados por Sydney Sweeney y Jacob Elordi, respectivamente, además de un vistazo a sus vidas como adultos.