Reconciliados por fin: Mamá de Justin Bieber le manda un cariñoso mensaje por su cumpleaños 32

Justin Bieber festejó su cumpleaños 32 este 1 de marzo y le llovieron felicitaciones muy especiales, entre ellas, la de su mamá Pattie Mallette, quien admitió que su vida nunca ha sido la misma desde que el cantante llegó a ella. Pattie confesó, además, que nunca dejará de amarlo y que, sin importar el tiempo que pase, siempre “será el mejor regalo que Dios” le haya dado.
Fue a través de Instagram que Pattie Mallette, mamá de Justin Bieber, publicó una serie de fotografías y videos del cantante a través del paso del tiempo para felicitarlo por su cumpleaños número 32, esto luego de años de distanciamiento y rencillas por el caótico vida del canadiense.
“Hace 32 años, mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces”, comenzó el mensaje de la orgullosa mamá.
Pattie reiteró su amor y cariño incondicional al cantante: “Sé quién eres. Sé lo que se ha depositado en ti. Y sé que Dios nunca ha quitado su mano de tu vida. Él está ahí. Y yo también. El amor no se va. El mío nunca lo ha hecho y nunca lo hará”.
Uno de los mensajes que más llamaron la atención del público, fue cuando Pattie habló de redención, al parecer haciendo referencia al proceso que Justin llevó para dejar sus adicciones a las drogas: “Hay mucho más por delante. Tanto propósito. Tanta redención. Tanto que aún se está desarrollando. Y no importa cuánto tiempo pase, siempre serás uno de los mejores regalos que Dios me ha dado”.
“Oro para que este año esté lleno de claridad, confianza, redención, un sentido más profundo de quién eres, y la dirección y el favor de Dios sobre tu vida”, de esta manera le deseó un buen año de vida a su hijo, quien desde hace tiempo se ha mostrado cercano a su religión.
Finalmente, Pattie cerró el mensaje felicitando a Justin: “Feliz 32 cumpleaños. Te amo, Justin Drew Bieber. Siempre”.
Además de Pattie, el papá de Justin, Jeremy Bieber, compartió en Instagram una fotografía de papá e hijo con el cantatante.
La relación de Justin Bieber y sus papás
Justin Bieber nació el 1ro de marzo de 1994 en Canadá fruto de la relación de Jeremy Bieber y Pattie Mallette. Si bien su papá estuvo presente en su infancia, fue criado por su mamá, quien tenía 18 años cuando Justin nació y quien enfrentó problemas económicos para sacar adelante al intérprete de Baby.
Según US Weekly , Pattie apoyó a Justin desde el inicio de su carrera, cuando cantaba en las calles de Ontario, e incluso cuando fue descubierto por Scooter Braun; sin embargo, en 2015, Justin declaró a Billboard que se alejó de su mamá por un tiempo.
“Me daba vergüenza. Nunca quise que mi madre se sintiera decepcionada conmigo y sabía que lo estaba. Pasamos un tiempo sin hablarnos, así que lleva tiempo reconstruir esa confianza […] Es una mujer increíble y la quiero”, comentó Justin en entrevista para Billboard.
En 2016, Justin también habló sobre la relación con su padre en ese momento: “Soy más cercano a mi papá que a mi mamá”, declaró a GQ.
En 2017, Justin incluso publicó en Instagram una fotografía caminando junto a su padre: “Me encanta seguir conociendo a mi padre. Me encanta superar las dificultades para llegar a lo bueno... ¡Vale la pena luchar por las relaciones, especialmente con la familia! ¡Te quiero por siempre, papi!”.
Tanto Pattie como Jeremy asistieron a la boda de su hijo con Hailey Bieber en 2019 e incluso Mallette compartió fotografías junto al cantante de Sorry ese día, lo que mostró una mejora en su relación.
Desde su matrimonio, Justin ha mantenido un perfil bajo y ha centrado su vida privada en su matrimonio y en su hijo Jack Blues, por lo que no ha dado declaraciones actuales sobre la relación con sus padres, sin embargo, en sus cuentas de Instagram, tanto Pattie como Jeremy han compartido fotografías con Justin y Hailey lo que confirma que han superado las diferencias y tienen una gran relación familiar.