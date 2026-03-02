Reconciliados por fin: Mamá de Justin Bieber le manda un cariñoso mensaje por su cumpleaños 32

El mensaje que Pattie Mallette, mamá de Justin Bieber, le escribió por su cumpleaños

Fue a través de Instagram que Pattie Mallette, mamá de Justin Bieber, publicó una serie de fotografías y videos del cantante a través del paso del tiempo para felicitarlo por su cumpleaños número 32, esto luego de años de distanciamiento y rencillas por el caótico vida del canadiense.

“Hace 32 años, mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces”, comenzó el mensaje de la orgullosa mamá.

Pattie se convirtió en mamá de Justin a los 18 años. (Instagram - @pattiemallette)

Pattie reiteró su amor y cariño incondicional al cantante: “Sé quién eres. Sé lo que se ha depositado en ti. Y sé que Dios nunca ha quitado su mano de tu vida. Él está ahí. Y yo también. El amor no se va. El mío nunca lo ha hecho y nunca lo hará”.

Pattie describe la existencia de Justin como un regalo para ella. (Instagram - @pattiemallette)

Uno de los mensajes que más llamaron la atención del público, fue cuando Pattie habló de redención, al parecer haciendo referencia al proceso que Justin llevó para dejar sus adicciones a las drogas: “Hay mucho más por delante. Tanto propósito. Tanta redención. Tanto que aún se está desarrollando. Y no importa cuánto tiempo pase, siempre serás uno de los mejores regalos que Dios me ha dado”.

Justin ha declarado haberse alejado de su mamá cuando fue arrestado y consumió drogas. (Instagram - @pattiemallette)

“Oro para que este año esté lleno de claridad, confianza, redención, un sentido más profundo de quién eres, y la dirección y el favor de Dios sobre tu vida”, de esta manera le deseó un buen año de vida a su hijo, quien desde hace tiempo se ha mostrado cercano a su religión.

Finalmente, Pattie cerró el mensaje felicitando a Justin: “Feliz 32 cumpleaños. Te amo, Justin Drew Bieber. Siempre”.

Además de Pattie, el papá de Justin, Jeremy Bieber, compartió en Instagram una fotografía de papá e hijo con el cantatante.