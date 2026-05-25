El actor canadiense Stewart McLean, conocido por series como Virgin River y Arrow, fue encontrado sin vida luego de permanecer tres días desaparecido y las autoridades investigan el caso como homicidio.
Hallan sin vida al actor canadiense Stewart McLean: policía investigan posible homicidio
Hallan sin vida al actor canadiense Stewart McLean: policía investigan posible homicidio
Stewart McLean, de 45 años, había sido visto por última vez el pasado 15 de mayo en su residencia ubicada en Lions Bay, una pequeña comunidad cercana a Vancouver. Tres días después, las autoridades recibieron el reporte de desaparición y comenzaron una intensa búsqueda que rápidamente tomó un giro alarmante.
La policía de Canadá informó que, conforme avanzó la investigación, surgieron evidencias que hicieron sospechar a los agentes que el actor podría haber sido víctima de un homicidio. Finalmente, el 22 de mayo, equipos de búsqueda localizaron sus restos en la misma zona donde vivía.
El caso quedó en manos del Integrated Homicide Investigation Team (IHIT), la unidad especializada en homicidios de Canadá, que actualmente analiza cámaras de seguridad, entrevistas y pruebas forenses para reconstruir los últimos movimientos del actor antes de su desaparición.
Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre la causa oficial de muerte. Sin embargo, investigadores confirmaron que consideran el caso como un “incidente aislado” y pidieron la colaboración de cualquier persona que tenga información relacionada con McLean o con sus actividades previas al 15 de mayo.
La noticia generó una fuerte reacción entre colegas y personas cercanas al actor. Jeff Seymour, coach de actuación y amigo de McLean, declaró a People que supo desde el principio que algo estaba mal cuando Stewart dejó de responder llamadas y no apareció a una grabación pactada, algo que describió como completamente fuera de carácter.
¿Quién era Stewart McLean?
Aunque no era una estrella de primera línea en Hollywood, Stewart McLean había construido una carrera sólida dentro de la televisión canadiense y estadounidense. Participó en producciones populares como Virgin River, Arrow, Supernatural, Travelers y The Irrational, además de trabajar también como productor en distintos proyectos independientes.
Su agencia, Lucas Talent Inc., publicó un mensaje despidiéndose del actor y destacando su sentido del humor, profesionalismo y cercanía con colegas y amigos.
En medio del impacto por el caso, la investigación continúa abierta y las autoridades canadienses mantienen activa la búsqueda de pistas que permitan esclarecer qué ocurrió durante los últimos días de vida del actor.