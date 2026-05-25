Hallan sin vida al actor canadiense Stewart McLean: policía investigan posible homicidio

Stewart McLean, de 45 años, había sido visto por última vez el pasado 15 de mayo en su residencia ubicada en Lions Bay, una pequeña comunidad cercana a Vancouver. Tres días después, las autoridades recibieron el reporte de desaparición y comenzaron una intensa búsqueda que rápidamente tomó un giro alarmante.

La policía de Canadá informó que, conforme avanzó la investigación, surgieron evidencias que hicieron sospechar a los agentes que el actor podría haber sido víctima de un homicidio. Finalmente, el 22 de mayo, equipos de búsqueda localizaron sus restos en la misma zona donde vivía.

Stewart McLean (IMDb)

El caso quedó en manos del Integrated Homicide Investigation Team (IHIT), la unidad especializada en homicidios de Canadá, que actualmente analiza cámaras de seguridad, entrevistas y pruebas forenses para reconstruir los últimos movimientos del actor antes de su desaparición.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre la causa oficial de muerte. Sin embargo, investigadores confirmaron que consideran el caso como un “incidente aislado” y pidieron la colaboración de cualquier persona que tenga información relacionada con McLean o con sus actividades previas al 15 de mayo.

La noticia generó una fuerte reacción entre colegas y personas cercanas al actor. Jeff Seymour, coach de actuación y amigo de McLean, declaró a People que supo desde el principio que algo estaba mal cuando Stewart dejó de responder llamadas y no apareció a una grabación pactada, algo que describió como completamente fuera de carácter.