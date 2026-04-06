Britney Spears aparece acompañada por sus dos hijos después de años de distanciamiento

Britney Spears reaparece en Instagram con sus dos hijos

En el material compartido por Spears, se ve a la cantante con un top rosa y shorts blancos, mientras Sean Preston y Jayden James aparecen vestidos con playeras blancas y shorts claros. Una de las imágenes más difundidas muestra a Sean Preston abrazando a su mamá, mientras en los videos también se observa a la cantante bailando y pasando el día con ambos jóvenes.

La publicación llegó pocos días después de otra aparición de Spears junto a Jayden. La cantante había compartido en Instagram un video con su hijo menor acompañado por un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en el que mencionó que pasar tiempo con familia y amigos era “una bendición”. De acuerdo con los reportes publicados tras ese post, la artista retomó su actividad en Instagram después de varias semanas de ausencia.

El contenido más reciente causó una conversación en redes sociales y muchas sorpresa por parte de sus admiradores, ya que hace tiempo no aparecía con sus hijos en sus redes. También coincidió con otro detalle que generó atención mediática: Sean Preston cambió en Instagram su identificador de “Federline” a “Sean P Spears”. Los reportes precisan que se trató de un cambio en su nombre de usuario dentro de la plataforma, no de un cambio legal de apellido.