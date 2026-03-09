Todas las pistas que apuntan a que Britney Spears está enfrentando una nueva crisis

La salud mental de Britney Spears ha vuelto a generar preocupación entre sus seguidores durante los primeros meses de 2026, luego de que diversas fuentes cercanas y reportes señalaran episodios de comportamiento extraño que apuntaría a una nueva etapa de inestabilidad personal y emocional.
Las alertas sobre la situación de la intérprete se han intensificado en medio de distintos incidentes que han sido comentados en redes sociales. Entre ellos, se mencionan publicaciones confusas o inquietantes en sus redes sociales, además de algunos episodios públicos que han alimentado la especulación sobre su estado emocional.
Britney Spears podría estar enfrentando una nueva crisis
Las preocupaciones por el bienestar de Britney Spears resurgen varios años después de que finalizara la tutela legal que controló su vida durante más de una década. En noviembre de 2021, un tribunal de Los Ángeles puso fin oficialmente a la tutela que estaba a cargo de su papá, Jamie Spears, tras un intenso movimiento impulsado por fans llamado #FreeBritney.
Desde entonces, la cantante ha utilizado sus redes sociales para compartir aspectos de su vida personal, reflexiones y mensajes dirigidos a su familia y a sus seguidores. Sin embargo, algunos de estos contenidos, incluidos videos, declaraciones y publicaciones que posteriormente elimina, han sido interpretados como señales de posibles problemas emocionales.
Britney Spears fue detenida por conducir en estado de ebriedad
Otra de las principales fuentes de preocupación ha sido la actividad de Britney Spears en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram. Durante los últimos años, la artista ha compartido varios videos en los que aparece bailando sola en su casa con movimientos que algunos seguidores han considerado inusuales.
En algunos de estos clips la cantante llegó a aparecer sosteniendo cuchillos, lo que generó alarma entre sus fans. La cantante explicó posteriormente que se trataba de utilería y que los videos formaban parte de una forma de expresión artística.
My boys had to leave and go back to Maui … this is the way I express myself and pray through art … father who art in heaven … I’m not here for concern or pity, I just want to be a good woman and be better … and I do have wonderful support, so have a brilliant day !!! Psss I fell down the stairs at my friend’s house … it was horrible … it snaps out now and then, not sure if it’s broken but for now it’s snapped in !!!Thank u god
La vida personal de Spears también ha sido objeto de especulación. Su relación con Paul Richard Soliz, un hombre que trabajó con ella como empleado de mantenimiento, fue descrita por diversas fuentes como inestable y marcada por frecuentes peleas.
Un año antes, en mayo de 2024, Britney también fue noticia tras una pelea en el hotel Chateau Marmont. Según reportó Page Six, la cantante protagonizó una fuerte discusión con Soliz. El incidente habría sido lo suficientemente intenso como para que se solicitara asistencia médica y acudiera una ambulancia al lugar.
A esto se suma el distanciamiento entre ella y sus hijos, Sean Preston Federline y Jayden James Federline, fruto de su relación con el bailarín Kevin Federline. Algunos reportes han señalado que la relación entre la cantante y los jóvenes se ha vuelto complicada en los últimos años, lo que habría afectado emocionalmente a la artista.
Declaraciones de su exesposo
La situación volvió a acaparar titulares cuando Kevin Federline publicó su libro titulado ‘You Thought You Knew’. En él, el exbailarín aseguró que el comportamiento de Spears se había vuelto “cada vez más errático”.
En el texto también afirmó que, durante algunas visitas con sus hijos, la cantante habría mostrado conductas que él consideró preocupantes. Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la estabilidad de la artista.
Rumores sobre su situación financiera y salud
Varios medios de espectáculos han difundido reportes sobre la situación económica y el estilo de vida de la cantante. El portal TMZ informó que personas cercanas habrían manifestado preocupación por gastos excesivos que podrían afectar su fortuna.
A pesar de todas estas versiones, la cantante ha defendido en varias ocasiones su independencia desde el final de su tutela en 2021 y ha reiterado que está viviendo su vida bajo sus propios términos.