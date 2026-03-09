Todas las pistas que apuntan a que Britney Spears está enfrentando una nueva crisis

Britney Spears podría estar enfrentando una nueva crisis

Las preocupaciones por el bienestar de Britney Spears resurgen varios años después de que finalizara la tutela legal que controló su vida durante más de una década. En noviembre de 2021, un tribunal de Los Ángeles puso fin oficialmente a la tutela que estaba a cargo de su papá, Jamie Spears, tras un intenso movimiento impulsado por fans llamado #FreeBritney.

Britney Spears (Getty Images)

Desde entonces, la cantante ha utilizado sus redes sociales para compartir aspectos de su vida personal, reflexiones y mensajes dirigidos a su familia y a sus seguidores. Sin embargo, algunos de estos contenidos, incluidos videos, declaraciones y publicaciones que posteriormente elimina, han sido interpretados como señales de posibles problemas emocionales.

Britney Spears fue detenida por conducir en estado de ebriedad

Uno de los episodios que más atención ha generado recientemente fue su arresto en California por manejar en estado de ebriedad. D e acuerdo con reportes de la policía, la cantante habría sido detenida por su su forma de conducir. Entre los comportamientos descritos se mencionan cambios bruscos de carril, giros repentinos y maniobras a alta velocidad que habrían puesto en alerta a las autoridades.

Britney Spears (Instagram)

Publicaciones inquietantes en redes sociales

Otra de las principales fuentes de preocupación ha sido la actividad de Britney Spears en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram. Durante los últimos años, la artista ha compartido varios videos en los que aparece bailando sola en su casa con movimientos que algunos seguidores han considerado inusuales.

En algunos de estos clips la cantante llegó a aparecer sosteniendo cuchillos, lo que generó alarma entre sus fans. La cantante explicó posteriormente que se trataba de utilería y que los videos formaban parte de una forma de expresión artística.



@britneyspears My boys had to leave and go back to Maui … this is the way I express myself and pray through art … father who art in heaven … I’m not here for concern or pity, I just want to be a good woman and be better … and I do have wonderful support, so have a brilliant day !!! Psss I fell down the stairs at my friend’s house … it was horrible … it snaps out now and then, not sure if it’s broken but for now it’s snapped in !!!Thank u god ♬ original sound - Britney Spears

Conflictos personales y entorno inestable

La vida personal de Spears también ha sido objeto de especulación. Su relación con Paul Richard Soliz, un hombre que trabajó con ella como empleado de mantenimiento, fue descrita por diversas fuentes como inestable y marcada por frecuentes peleas.