Revelan adicción de Britney Spears tras su controversial arresto

Crece la preocupación de Britney Spears por su comportamiento tras su libertad

Cuando la custodia legal de Britney Spears por parte de su papá llegó a su fin a finales de 2021, parecía un triunfo para la icónica cantante (y para el ferviente movimiento #FreeBritney), pero desde entonces las cosas se han ido desmoronando poco a poco.

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Aunque su reciente reencuentro con sus hijos, Preston, de 20 años, y Jayden, de 19 —fruto de su relación con su exesposo Kevin Federline— ha sido un punto positivo, persiste la preocupación por su comportamiento cada vez más extraño. Entre ello destacan sus inquietantes publicaciones en redes sociales (a menudo bailando con poca ropa y, en ocasiones, sosteniendo cuchillos).

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Ahora, con una audiencia judicial prevista para el 4 de mayo, sus fans se preguntan en qué momento comenzaron a salir mal las cosas para Britney Spears y cuáles deberían ser los siguientes pasos. “Es una situación delicada”, señala una fuente. “Todos a su alrededor quieren que esté sana y estable, pero no puedes obligarla a hacer nada”.

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Familiares y amigos de Spears estaban previendo que ocurriera algo negativo antes de su arresto, afirma una segunda fuente. La cantante mostró “signos de alteración” tras someterse a una serie de pruebas de sobriedad realizadas por la Patrulla de Caminos de California el 4 de marzo, y fue ingresada en la cárcel del condado de Ventura por “conducir bajo los efectos de una combinación de drogas y alcohol”

“No era cuestión de ‘si’ iba a ser arrestada, sino de ‘cuándo’”, añade la fuente, quien también asegura que sus seres queridos “simplemente están aliviados de que nadie haya resultado herido”.