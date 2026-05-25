Shawn Mendes volvió a demostrar el cariño especial que siente por México . El cantante canadiense compartió en redes sociales una serie de fotografías de su reciente estancia en Ciudad de México y sus alrededores, donde recorrió algunos de los sitios culturales y turísticos más emblemáticos del país.
Shawn Mendes recorre la CDMX como un turista más y enamora a sus fans mexicanos
Shawn Mendes recorre la CDMX como un turista más y enamora a sus fans mexicanos
Entre las imágenes publicadas por el intérprete de Stitches destacan su visita a Teotihuacán, el complejo arqueológico ubicado en el Estado de México y considerado uno de los patrimonios históricos más importantes de América Latina. Shawn apareció recorriendo las pirámides y admirando los paisajes de la llamada “Ciudad de los Dioses”, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Además de la zona arqueológica, el artista también fue visto en colonias como Roma y Condesa, dos de las áreas más populares de la capital por su vida cultural, arquitectura, gastronomía y ambiente artístico. Fans lo captaron caminando tranquilamente por las calles, saludando personas y tomándose fotografías sin grandes dispositivos de seguridad.
No obstante, el ojo de Quién lo captó junto a su novia, la modelo brasileña Bruna Marquezine, en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Otro de los lugares que llamó la atención en su recorrido fue la Casa Azul, el museo dedicado a Frida Kahlo en Coyoacán.
El espacio, donde vivió la pintora mexicana gran parte de su vida, es uno de los sitios culturales más visitados de México y resguarda objetos personales, obras y habitaciones originales de la artista.
Finalmente, antes de irse de México, el cantante incluso fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde nuevamente se detuvo para firmar autógrafos y posar para fotografías antes de abandonar el país.
El vínculo especial de Shawn Mendes con México
Esta no es la primera vez que Shawn Mendes visita México. A lo largo de su carrera, el cantante ha mantenido una relación cercana con el público mexicano y ha elegido al país como una parada frecuente dentro de sus giras internacionales.
El canadiense saltó a la fama en 2013 gracias a la plataforma Vine y poco después se consolidó como una de las figuras más importantes del pop global con éxitos como Treat You Better, There’s Nothing Holdin’ Me Back y Señorita, canción que interpretó junto a Camila Cabello.
En los últimos años, Shawn también ha hablado abiertamente sobre salud mental y la importancia de priorizar su bienestar personal, luego de cancelar parte de su gira en 2022 para enfocarse en sí mismo. Actualmente atraviesa una etapa de reactivación creativa y sus recientes visitas a distintos países han despertado especulaciones sobre posibles nuevos proyectos musicales o fechas internacionales de su gira On The Road Again.