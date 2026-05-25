Shawn Mendes recorre la CDMX como un turista más y enamora a sus fans mexicanos

Entre las imágenes publicadas por el intérprete de Stitches destacan su visita a Teotihuacán, el complejo arqueológico ubicado en el Estado de México y considerado uno de los patrimonios históricos más importantes de América Latina. Shawn apareció recorriendo las pirámides y admirando los paisajes de la llamada “Ciudad de los Dioses”, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Además de la zona arqueológica, el artista también fue visto en colonias como Roma y Condesa, dos de las áreas más populares de la capital por su vida cultural, arquitectura, gastronomía y ambiente artístico. Fans lo captaron caminando tranquilamente por las calles, saludando personas y tomándose fotografías sin grandes dispositivos de seguridad.

No obstante, el ojo de Quién lo captó junto a su novia, la modelo brasileña Bruna Marquezine, en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Otro de los lugares que llamó la atención en su recorrido fue la Casa Azul, el museo dedicado a Frida Kahlo en Coyoacán.

El espacio, donde vivió la pintora mexicana gran parte de su vida, es uno de los sitios culturales más visitados de México y resguarda objetos personales, obras y habitaciones originales de la artista.

Finalmente, antes de irse de México, el cantante incluso fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde nuevamente se detuvo para firmar autógrafos y posar para fotografías antes de abandonar el país.