Exesposo de Britney Spears pide frenar especulaciones tras su arresto en California

Primer ex esposo de Britney Spears sale en su defensa

Jason Alexander, amigo de la infancia con quien Britney Spears se casó en Las Vegas mientras estaba bajo los efectos del alcohol, advirtió que la especulación sobre el arresto de Spears por DUI podría “salirse de control”.

Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

“Si los reportes son correctos y marcó 0.06 en la prueba de alcoholemia, eso está por debajo del límite legal en la mayoría de los estados. Y si las únicas sustancias en su sistema eran medicamentos recetados legalmente, eso cambia completamente la narrativa”, escribió Jason Alexander, de 44 años.

"Por mucho, lo que se está discutiendo ahora podría llegar a considerarse cargos menores por delitos menores — cosas como conducción temeraria o simple posesión si se encontró alguna sustancia en el coche".

“Los rumores se propagan más rápido que los hechos, y de repente alguien está siendo juzgado antes de que la verdad siquiera esté clara”, continuó. “Britney Spears merece lo mismo que cualquier otra persona: hechos, justicia y el debido proceso, no titulares construidos a partir de la especulación".