Britney Spears protagonizó un inesperado y emotivo reencuentro con su hijo mayor, Sean Preston, de 20 años, durante una escapada en yate en un momento clave en su vida personal tras semanas difíciles.
Britney Spears reaparece con su hijo en un yate tras ser detenida por manejar en estado de ebriedad
Britney Spears reaparece con su hijo en un yate tras ser detenida por manejar en estado de ebriedad
El encuentro, que también incluyó a su hijo menor, Jayden James, sucedió después de un periodo de distanciamiento y en medio del impacto mediático por su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.
En las imágenes compartidas en redes sociales, madre e hijos se mostraron relajados, sonrientes y cercanos, disfrutando del viaje en alta mar con looks veraniegos coordinados.
El reencuentro llega semanas después de que Britney Spears fuera detenida en Ventura, California, tras ser detectada manejando de forma errática. Durante el incidente, autoridades encontraron una sustancia no identificada en su vehículo, lo que agravó la situación legal.
Fuentes cercanas aseguran que la artista quedó “devastada” por lo ocurrido, mientras su equipo calificó el episodio como “inexcusable”, aunque también como una posible oportunidad para iniciar cambios positivos en su vida. La causa continúa en revisión y tiene una audiencia programada para mayo.
Los hijos de Britney Spears, pieza clave en su recuperación
En este escenario, sus hijos, fruto de su relación con Kevin Federline, han tomado un rol central como red de apoyo emocional. De acuerdo con su fuentes cercanas, ambos jóvenes han estado acompañando a Britney Spears en este proceso, ayudándola a enfocarse en su bienestar personal.
El viaje en yate no solo simboliza un momento de unión, sino también un posible punto de inflexión en la relación familiar, que en los últimos años atravesó tensiones y distancias.
Este reencuentro también coincide con el regreso de Britney Spears a redes sociales, luego de varias semanas de ausencia. En sus publicaciones recientes, la artista ha dejado ver una faceta más íntima, centrada en su familia y en reconstruir vínculos.
Aunque su situación legal sigue abierta, todo indica que la cantante busca apoyarse en su círculo cercano para atravesar este momento y encaminar una nueva etapa.