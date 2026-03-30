Britney Spears reaparece con su hijo en un yate tras ser detenida por manejar en estado de ebriedad

El encuentro, que también incluyó a su hijo menor, Jayden James, sucedió después de un periodo de distanciamiento y en medio del impacto mediático por su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

En las imágenes compartidas en redes sociales, madre e hijos se mostraron relajados, sonrientes y cercanos, disfrutando del viaje en alta mar con looks veraniegos coordinados.

Britney Spears (Instagram)

El reencuentro llega semanas después de que Britney Spears fuera detenida en Ventura, California, tras ser detectada manejando de forma errática. Durante el incidente, autoridades encontraron una sustancia no identificada en su vehículo, lo que agravó la situación legal.

Fuentes cercanas aseguran que la artista quedó “devastada” por lo ocurrido, mientras su equipo calificó el episodio como “inexcusable”, aunque también como una posible oportunidad para iniciar cambios positivos en su vida. La causa continúa en revisión y tiene una audiencia programada para mayo.